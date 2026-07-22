Ламин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солди

·33·Спорт
Ламин Ямал исмининг сири кўпчиликни ҳайратга солди

Сўнгги кунларда Ламин Ямал ҳақида тарқалган бир маълумот ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Маълум бўлишича, кўпчилик ўйлаганидек, «Ямал» унинг фамилияси эмас.

Футболчининг тўлиқ исми Ламин Ямал Насрауи Эбана бўлиб, бу ерда Насрауи — отаси, марокашлик Мунир Насрауидан, Эбана эса онаси, экваториал гвинеялик Шейла Эбанадан ўтган фамилиялардир. Бу Испанияда кенг тарқалган анъана бўлиб, фарзанд одатда ота ва онасининг фамилиясини биргаликда олади.

Хўш, унда нега у айнан Ламин Ямал номи билан танилган?

Испания ОАВларида ёзилишича, бу исм футболчининг ота-онаси ҳаётидаги унутилмас воқеа билан боғлиқ. Мунир Насрауи ва Шейла Эбана ёшлигида оғир молиявий аҳволга тушиб қолган, ҳатто ижара ҳақини тўлашга ҳам қийналган. Ана шундай пайтда Ламин ва Ямал исмли меҳрибон эр-хотин уларга бошпана бериб, оғир кунларни енгиб ўтишларига ёрдам берган.

Ота-онаси ўзларига қийин кунларда ёрдам қўлини чўзган инсонларга ҳурмат ва миннатдорлик рамзи сифатида ўғлига Ламин Ямал деб исм берган.

Бугун у дунё футболининг энг ёрқин истеъдодларидан бири сифатида айнан Ламин Ямал номи билан танилган. Демак, «Ямал» унинг фамилияси эмас, балки ота-онасига энг оғир дамларда ёрдам берган инсонларга бўлган чуқур миннатдорлик ва ҳурмат рамзидир.

Ламин Ямал 2007 йил 13 июлда Испаниянинг Эсплугес де Льобрегат шаҳрида туғилган.

Ламин ЯмалМунир НасрауиШейла ЭбанаИспанияМарокко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича Лондонда музокараларни бошладиБугун, 03:17Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиЧелси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиБугун, 02:39Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 02:33Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"