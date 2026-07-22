Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)

·27·Маданият
Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик хонанда Вейсел Дулгер 19 июль куни Истанбулда ўтказилган илк никоҳ тўйидан сўнг, 21 июль куни Трабзонда яна бир тўй маросимини нишонлади.

Трабзондаги тантанадан тарқалган видеоларда энг кўп эътиборни келин-куёвнинг саҳнага бирга чиқиб, рақсга тушгани ва махсус дуэт ижро этгани тортди. Улар турк тилидаги романтик қўшиқни биргаликда куйлаб, йиғилган меҳмонларнинг олқишига сазовор бўлди. Мазкур қўшиқ айнан уларнинг тўйи учун махсус тайёрлангани айтилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар қисқа фурсатда кўплаб томошаларга эга бўлди. Изоҳларда мухлислар Шаҳло ва Вейселни янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, уларга узоқ ва бахтли оилавий ҳаёт ҳамда чексиз бахт тилашмоқда.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерТрабзонИстанбулХоразм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Бугун, 04:02Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 02:19Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Бугун, 02:02Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Бугун, 01:35Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Кеча, 18:23Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Кеча, 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)