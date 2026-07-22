Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик хонанда Вейсел Дулгер 19 июль куни Истанбулда ўтказилган илк никоҳ тўйидан сўнг, 21 июль куни Трабзонда яна бир тўй маросимини нишонлади.
Трабзондаги тантанадан тарқалган видеоларда энг кўп эътиборни келин-куёвнинг саҳнага бирга чиқиб, рақсга тушгани ва махсус дуэт ижро этгани тортди. Улар турк тилидаги романтик қўшиқни биргаликда куйлаб, йиғилган меҳмонларнинг олқишига сазовор бўлди. Мазкур қўшиқ айнан уларнинг тўйи учун махсус тайёрлангани айтилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар қисқа фурсатда кўплаб томошаларга эга бўлди. Изоҳларда мухлислар Шаҳло ва Вейселни янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, уларга узоқ ва бахтли оилавий ҳаёт ҳамда чексиз бахт тилашмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…