Боруссия Дортмунд Саид Эл Мала учун таклиф юборди: Келишув амалга ошмади

·33·Спорт
Боруссия Дортмунд Саид Эл Мала учун таклиф юборди: Келишув амалга ошмади

Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Кёлн жамоасининг иқтидорли ҳужумчиси Саид Эл Мала трансфери бўйича расмий таклиф билан чиқди. Бироқ, дортмундликларнинг илк уриниши муваффақиятсиз якунланди. Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, Кёлн раҳбарияти таклиф этилган суммани ўз футболчисининг бозор қийматидан анча паст деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Боруссия Дортмунд 19 ёшли футболчи учун жами 42 миллион евро таклиф қилган. Ушбу пакет 26 миллион евро миқдоридаги кафолатланган тўлов, 8 миллион евро осон эришиладиган бонуслар ва яна 8 миллион евро қийинроқ шартлар бажарилганда тўланадиган қўшимча маблағларни ўз ичига олган эди. Аммо Кёлн бу таклифни кўриб чиқмасданоқ рад этди.

Брентфорд билан бўлган муваффақиятсиз келишув

Кёлн клубининг бундай қатъий позицияси бежиз эмас. Аввалроқ Англиянинг Брентфорд клуби Саид Эл Мала учун 50 миллион евро (45 млн кафолатланган ва 5 млн бонус) тўлашга тайёрлигини билдирган ва томонлар ўзаро келишувга ҳам эришган эди. Бироқ, трансфер сўнгги паллада футболчининг онаси ва маслаҳатчиси якуний рухсатни бермагани сабабли амалга ошмай қолган.

Ҳозирда Кёлн ўз юлдузини айнан Брентфорд таклиф қилган суммадан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Боруссия Дортмунд эса трансфер бозорида рақобатбардош бўлиш учун ўз таклифини сезиларли даражада ошириши талаб этилади. Акс ҳолда, Бундеслига вице-чемпионлари ёш иқтидор эгасини қўлга кирита олмасликлари мумкин.

Кёлн бош мураббийи Рене Вагнер трансфер атрофидаги гап-сўзлар Саид Эл Маланинг машғулотлардаги кайфиятига таъсир қилмаганини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчи ўзини профессионал даражада тутмоқда ва ҳар бир ўйинда бор кучини ишга солмоқда. "У ҳар куни ўзини жамоанинг тўлақонли аъзоси сифатида кўрсатмоқда ва хаёли бошқа жойда эканлигини билдирмаяпти", — дейди Рене Вагнер.

Шунга қарамай, клуб спорт директори Томас Кесслер музокаралар учун эшиклар очиқлигига ишора қилган. Унинг сўзларига кўра, агар таклиф қилинган сумма клуб кутган даражага яқинлашса, раҳбарият музокаралар столига ўтириши мумкин. Ҳозирча Саид Эл Мала Кёлн сафида қолмоқда, аммо трансфер ойнаси якунигача вазият ўзгариши эҳтимоли юқори.

Боруссия ДортмундКёлнСаид Эл МалаТрансферБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди