Боруссия Дортмунд Саид Эл Мала учун таклиф юборди: Келишув амалга ошмади
Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Кёлн жамоасининг иқтидорли ҳужумчиси Саид Эл Мала трансфери бўйича расмий таклиф билан чиқди. Бироқ, дортмундликларнинг илк уриниши муваффақиятсиз якунланди. Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, Кёлн раҳбарияти таклиф этилган суммани ўз футболчисининг бозор қийматидан анча паст деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Боруссия Дортмунд 19 ёшли футболчи учун жами 42 миллион евро таклиф қилган. Ушбу пакет 26 миллион евро миқдоридаги кафолатланган тўлов, 8 миллион евро осон эришиладиган бонуслар ва яна 8 миллион евро қийинроқ шартлар бажарилганда тўланадиган қўшимча маблағларни ўз ичига олган эди. Аммо Кёлн бу таклифни кўриб чиқмасданоқ рад этди.
Брентфорд билан бўлган муваффақиятсиз келишувКёлн клубининг бундай қатъий позицияси бежиз эмас. Аввалроқ Англиянинг Брентфорд клуби Саид Эл Мала учун 50 миллион евро (45 млн кафолатланган ва 5 млн бонус) тўлашга тайёрлигини билдирган ва томонлар ўзаро келишувга ҳам эришган эди. Бироқ, трансфер сўнгги паллада футболчининг онаси ва маслаҳатчиси якуний рухсатни бермагани сабабли амалга ошмай қолган.
Ҳозирда Кёлн ўз юлдузини айнан Брентфорд таклиф қилган суммадан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Боруссия Дортмунд эса трансфер бозорида рақобатбардош бўлиш учун ўз таклифини сезиларли даражада ошириши талаб этилади. Акс ҳолда, Бундеслига вице-чемпионлари ёш иқтидор эгасини қўлга кирита олмасликлари мумкин.
Кёлн бош мураббийи Рене Вагнер трансфер атрофидаги гап-сўзлар Саид Эл Маланинг машғулотлардаги кайфиятига таъсир қилмаганини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчи ўзини профессионал даражада тутмоқда ва ҳар бир ўйинда бор кучини ишга солмоқда. "У ҳар куни ўзини жамоанинг тўлақонли аъзоси сифатида кўрсатмоқда ва хаёли бошқа жойда эканлигини билдирмаяпти", — дейди Рене Вагнер.
Шунга қарамай, клуб спорт директори Томас Кесслер музокаралар учун эшиклар очиқлигига ишора қилган. Унинг сўзларига кўра, агар таклиф қилинган сумма клуб кутган даражага яқинлашса, раҳбарият музокаралар столига ўтириши мумкин. Ҳозирча Саид Эл Мала Кёлн сафида қолмоқда, аммо трансфер ойнаси якунигача вазият ўзгариши эҳтимоли юқори.
…