Майкл Олисе Нью-Йоркдаги ҳаваскорлар ўйинида барчани ҳайратда қолдирди
Бавария ва Франция терма жамоаси юлдузи Майкл Олисе кутилмаган ҳаракати билан футбол жамоатчилиги эътиборини тортди. Яқинда якунига етган Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилга чиққан маҳоратли вингер Нью-Йорк кўчаларида оддий ҳаваскорлар билан футбол ўйнаб, мухлисларни ҳайратда қолдирди. Бу воқеа юлдуз футболчининг ўйинга бўлган самимий муҳаббатини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 24 ёшли футболчи Нью-Йоркдаги жамоат майдонларидан бирида ГоодРек платформаси томонидан ташкил этилган ўйинга қўшилган. Энг қизиғи шундаки, собиқ Кристал Пелас юлдузи майдонга махсус бутсаларда эмас, балки оддий пайпоқларда ва кенг шимда тушган. Шунга қарамай, у ўзининг техник маҳоратини намойиш этиб, ўнг қанотдан марказга ёриб кириш каби анъанавий услубларини қўллаган.
Пайпоқда ҳам энг яхшисиЎйин якунлангач, Майкл Олисе барча иштирокчилар билан суратга тушди ва мухлислар билан мулоқот қилди. Ташкилотчилар ижтимоий тармоқларда ушбу лаҳзаларни улашиб, "У бизни ҳатто пайпоқларда ҳам мағлуб этди. Нью-Йоркдаги ўйинимизга келганингиз учун раҳмат!" дея миннатдорчилик билдиришди. Бу ҳолат профессионал футболчиларнинг оддий мухлислар билан қанчалик яқин бўлиши мумкинлигини кўрсатди.
Ушбу спонтан учрашув Олисе учун жуда муваффақиятли ўтган мавсумнинг мантиқий давоми бўлди. У Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида еттита голли узатмани амалга ошириб, Лес Блеус учун янги рекорд ўрнатди. Унинг халқаро майдондаги ва клуб миқёсидаги кўрсаткичлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда.
Маълумот учун, Майкл Олисе ўтган мавсумда Бавария таркибида барча турнирларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга оширган эди. Мюнхенликлар раҳбарияти ва мухлислари ҳужумчининг бундай ажойиб спорт формасини янги мавсумда ҳам сақлаб қолишига умид қилишмоқда.
Ҳозирда футболчи қисқа муддатли таътилни давом эттирмоқда. Тез орада у Бавария қароргоҳига қайтиб, янги мавсум олдидан тайёргарлик машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Бундеслига гиганти Жаҳон чемпионатининг сўнгги босқичларигача етиб борган ўз етакчиларининг жисмоний ҳолатини тиклаш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда.
…