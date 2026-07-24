Майкл Олисе Нью-Йоркдаги ҳаваскорлар ўйинида барчани ҳайратда қолдирди

·48·Спорт
Майкл Олисе Нью-Йоркдаги ҳаваскорлар ўйинида барчани ҳайратда қолдирди

Бавария ва Франция терма жамоаси юлдузи Майкл Олисе кутилмаган ҳаракати билан футбол жамоатчилиги эътиборини тортди. Яқинда якунига етган Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилга чиққан маҳоратли вингер Нью-Йорк кўчаларида оддий ҳаваскорлар билан футбол ўйнаб, мухлисларни ҳайратда қолдирди. Бу воқеа юлдуз футболчининг ўйинга бўлган самимий муҳаббатини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 24 ёшли футболчи Нью-Йоркдаги жамоат майдонларидан бирида ГоодРек платформаси томонидан ташкил этилган ўйинга қўшилган. Энг қизиғи шундаки, собиқ Кристал Пелас юлдузи майдонга махсус бутсаларда эмас, балки оддий пайпоқларда ва кенг шимда тушган. Шунга қарамай, у ўзининг техник маҳоратини намойиш этиб, ўнг қанотдан марказга ёриб кириш каби анъанавий услубларини қўллаган.

Пайпоқда ҳам энг яхшиси

Ўйин якунлангач, Майкл Олисе барча иштирокчилар билан суратга тушди ва мухлислар билан мулоқот қилди. Ташкилотчилар ижтимоий тармоқларда ушбу лаҳзаларни улашиб, "У бизни ҳатто пайпоқларда ҳам мағлуб этди. Нью-Йоркдаги ўйинимизга келганингиз учун раҳмат!" дея миннатдорчилик билдиришди. Бу ҳолат профессионал футболчиларнинг оддий мухлислар билан қанчалик яқин бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Ушбу спонтан учрашув Олисе учун жуда муваффақиятли ўтган мавсумнинг мантиқий давоми бўлди. У Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида еттита голли узатмани амалга ошириб, Лес Блеус учун янги рекорд ўрнатди. Унинг халқаро майдондаги ва клуб миқёсидаги кўрсаткичлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда.

Маълумот учун, Майкл Олисе ўтган мавсумда Бавария таркибида барча турнирларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга оширган эди. Мюнхенликлар раҳбарияти ва мухлислари ҳужумчининг бундай ажойиб спорт формасини янги мавсумда ҳам сақлаб қолишига умид қилишмоқда.

Ҳозирда футболчи қисқа муддатли таътилни давом эттирмоқда. Тез орада у Бавария қароргоҳига қайтиб, янги мавсум олдидан тайёргарлик машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Бундеслига гиганти Жаҳон чемпионатининг сўнгги босқичларигача етиб борган ўз етакчиларининг жисмоний ҳолатини тиклаш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Майкл ОлисеБаварияФутболНью-ЙоркБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди