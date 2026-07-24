Elon Musk Tesla Роботахи лойиҳасининг асосий тўсиғини маълум қилди

·65·Техно
Elon Musk Tesla Роботахи лойиҳасининг асосий тўсиғини маълум қилди

Tesla компанияси раҳбари Elon Musk ўзи бошқараётган автоном таксилар — Роботахи лойиҳасини кенгайтириш йўлидаги энг катта хавф ва чекловлар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, тизимнинг техник ривожланиши жуда тез суръатларда кетаётган бўлса-да, компания хавфсизлик масаласида ўта эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишга мажбур. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мускнинг таъкидлашича, АҚШ йўлларида ҳар йили 30-40 минг киши автоҳалокатлар оқибатида вафот этади, бироқ бу ҳолатларнинг аксарияти кенг жамоатчилик эътиборини тортмайди. Аммо Tesla иштирокидаги битта бахтсиз ҳодиса бутун дунё бўйлаб шов-шувга сабаб бўлиши ва лойиҳанинг келажагига нуқта қўйиши мумкин. Айнан шу омил Роботахи хизматининг оммалашувига асосий тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда.

Битта ўлим ҳаммасини ўзгартириши мумкин

Tesla раҳбари тартибга солувчи органларнинг муносабатидан хавотирда эканини яширмади. Унинг фикрича, агар автоном автомобил бирорта одамга зарар етказса, бу жаҳон миқёсидаги сенсацияга айланади. Бундай вазиятда давлат назорат органлари дарҳол аралашиб, хизмат фаолиятини чеклаб қўйиши ёки бутунлай тақиқлаши мумкин. "Биз ҳеч кимга зарар етишини хоҳламаймиз", — дея таъкидлади тадбиркор.

Компаниянинг асосий мақсади — йўлларга шунчаки кўпроқ ҳайдовчисиз машиналарни чиқариш эмас, балки технологиянинг мутлақо хавфсизлигини таъминлашдир. Мускнинг айтишича, Роботахи нафақат инсонлар, балки ҳайвонлар учун ҳам минимал хавф туғдирадиган даражага етказилиши шарт. Фақат юқори хавфсизлик даражаси кафолатлангач, хизматни кенг кўламда ёйиш имконияти туғилади.

Технологик интеграция ва келажак режалари

Шу билан бирга, Tesla ўзининг янги авлод автомобилларини технологик жиҳатдан бойитишда давом этмоқда. Аввалроқ Роботахи туркумига кирувчи Кйберкаб моделлари Starlink V5 сунъий йўлдош интернети тўплами билан тўғридан-тўғри интеграция қилингани маълум бўлган эди. Бу автомобилнинг доимий алоқада бўлишини ва хариталар ҳамда тизим янгиланишларини реал вақт режимида қабул қилишини таъминлайди.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологиянинг хавфсизлик жиҳатлари жуда муҳим. Мамлакатимизда йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш долзарб масала бўлиб турган бир пайтда, Tesla каби гигантларнинг хавфсизликка бўлган бундай жиддий ёндашуви келажакда автоном транспорт воситаларининг ҳаётимизга қанчалик эҳтиёткорлик билан кириб келишини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Tesla Роботахи лойиҳасининг муваффақияти фақат дастурий таъминотнинг мукаммаллигига эмас, балки жамият ва назорат органларининг ушбу технологияга бўлган ишончига ҳам боғлиқ. Elon Musk бу ишончни қозониш учун ҳар қандай хатодан қочиш лозимлигини яхши англайди.

TeslaElon MuskРоботахиКйберкабТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб