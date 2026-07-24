Elon Musk Tesla Роботахи лойиҳасининг асосий тўсиғини маълум қилди
Tesla компанияси раҳбари Elon Musk ўзи бошқараётган автоном таксилар — Роботахи лойиҳасини кенгайтириш йўлидаги энг катта хавф ва чекловлар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, тизимнинг техник ривожланиши жуда тез суръатларда кетаётган бўлса-да, компания хавфсизлик масаласида ўта эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишга мажбур. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мускнинг таъкидлашича, АҚШ йўлларида ҳар йили 30-40 минг киши автоҳалокатлар оқибатида вафот этади, бироқ бу ҳолатларнинг аксарияти кенг жамоатчилик эътиборини тортмайди. Аммо Tesla иштирокидаги битта бахтсиз ҳодиса бутун дунё бўйлаб шов-шувга сабаб бўлиши ва лойиҳанинг келажагига нуқта қўйиши мумкин. Айнан шу омил Роботахи хизматининг оммалашувига асосий тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда.
Битта ўлим ҳаммасини ўзгартириши мумкинTesla раҳбари тартибга солувчи органларнинг муносабатидан хавотирда эканини яширмади. Унинг фикрича, агар автоном автомобил бирорта одамга зарар етказса, бу жаҳон миқёсидаги сенсацияга айланади. Бундай вазиятда давлат назорат органлари дарҳол аралашиб, хизмат фаолиятини чеклаб қўйиши ёки бутунлай тақиқлаши мумкин. "Биз ҳеч кимга зарар етишини хоҳламаймиз", — дея таъкидлади тадбиркор.
Компаниянинг асосий мақсади — йўлларга шунчаки кўпроқ ҳайдовчисиз машиналарни чиқариш эмас, балки технологиянинг мутлақо хавфсизлигини таъминлашдир. Мускнинг айтишича, Роботахи нафақат инсонлар, балки ҳайвонлар учун ҳам минимал хавф туғдирадиган даражага етказилиши шарт. Фақат юқори хавфсизлик даражаси кафолатлангач, хизматни кенг кўламда ёйиш имконияти туғилади.
Технологик интеграция ва келажак режалариШу билан бирга, Tesla ўзининг янги авлод автомобилларини технологик жиҳатдан бойитишда давом этмоқда. Аввалроқ Роботахи туркумига кирувчи Кйберкаб моделлари Starlink V5 сунъий йўлдош интернети тўплами билан тўғридан-тўғри интеграция қилингани маълум бўлган эди. Бу автомобилнинг доимий алоқада бўлишини ва хариталар ҳамда тизим янгиланишларини реал вақт режимида қабул қилишини таъминлайди.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологиянинг хавфсизлик жиҳатлари жуда муҳим. Мамлакатимизда йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш долзарб масала бўлиб турган бир пайтда, Tesla каби гигантларнинг хавфсизликка бўлган бундай жиддий ёндашуви келажакда автоном транспорт воситаларининг ҳаётимизга қанчалик эҳтиёткорлик билан кириб келишини кўрсатади.
Хулоса қилиб айтганда, Tesla Роботахи лойиҳасининг муваффақияти фақат дастурий таъминотнинг мукаммаллигига эмас, балки жамият ва назорат органларининг ушбу технологияга бўлган ишончига ҳам боғлиқ. Elon Musk бу ишончни қозониш учун ҳар қандай хатодан қочиш лозимлигини яхши англайди.
…