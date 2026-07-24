Арда Гулер Реал Мадрид машғулотларида барчани ҳайратда қолдирмоқда

·185·Спорт
Арда Гулер Реал Мадрид машғулотларида барчани ҳайратда қолдирмоқда

Мадриднинг Реал Мадрид клуби янги мавсумолди тайёргарлик жараёнини бошлаган бир вақтда, жамоанинг туркиялик иқтидорли ярим ҳимоячиси Арда Гулер мураббийлар штабининг диққат марказига тушди. АС нашрининг хабар беришича, футболчи таътилдан ажойиб жисмоний ҳолатда ва ўзини кўрсатишга бўлган улкан иштиёқ билан қайтган. Атиги икки кунлик машғулотлардан сўнг, клуб мутахассислари унинг ўсишини алоҳида эътироф этишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Вальдебебас машғулот базасида мураббийлар штаби аъзоларидан бири Гулернинг ҳаракатларини кузата туриб, "У шунчаки учмоқда", дея таъриф берган. Бу ибора тезда жамоа ичида оммалашиб, туркиялик плеймейкернинг янги мавсумга қанчалик жиддий тайёргарлик кўраётганини англатувчи ўзига хос белгига айланди. Ўтган мавсумнинг якуний қисмида ёрқин ўйин кўрсатган футболчи, эндиликда асосий таркибдан муқим жой олишни мақсад қилган.

Рақобат ва янги чақириқлар

Арда Гулер учун янги мавсум осон кечмаслиги аниқ, чунки Реал Мадрид таркибида рақобат янада кучайган. Жамоага Бернардо Силва каби тажрибали ижрочи қўшилди, шунингдек, бразилиялик иқтидор Эндрик ҳам ўнг қанотда рақобат туғдириши кутилмоқда. Агар Мастантуоно ижарага берилмаса, у ҳам Гулернинг асосий рақибларидан бирига айланиши мумкин. Бироқ, туркиялик юлдуз бу қийинчиликлардан чўчимаяпти.

Ўтган мавсумда Гулер барча мусобақаларда жами 51 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол уришга ва 14 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Эътиборли жиҳати шундаки, унинг 8 та ассисти айнан Килиан Мбаппе ҳисобига ёзилган. Бу икки футболчи ўртасидаги майдондаги ўзаро тушуниш ва ҳамкорлик Мадрид клуби ҳужум чизиғининг янги қуролига айланиши кутилмоқда.

Гулернинг эрта қайтиши ва машғулотлардаги фаоллиги унга бошқа жамоадошларига нисбатан маълум устунлик беради. У ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида ўз зиммасига олган масъулиятни янада оширишни ва мураббийлар ишончини тўла оқлашни ният қилган. Туркия терма жамоасининг муваффақиятсиз ўтган йирик турниридан сўнг, футболчи бор эътиборини клубдаги фаолиятига қаратган.

Ҳозирда футболчи ўз фаолиятидаги энг яхши жисмоний ҳолатда эканлиги айтилмоқда. Унинг тезлиги, тўп билан муомаласи ва майдонни кўриш қобилияти мураббийлар томонидан юқори баҳоланмоқда. Реал Мадрид раҳбарияти ҳам Гулернинг салоҳиятига катта ишонч билдирмоқда ва уни жамоанинг келажакдаги етакчиларидан бири сифатида кўрмоқда.

Реал МадридАрда ГулерФутболТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди