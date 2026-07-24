Арда Гулер Реал Мадрид машғулотларида барчани ҳайратда қолдирмоқда
Мадриднинг Реал Мадрид клуби янги мавсумолди тайёргарлик жараёнини бошлаган бир вақтда, жамоанинг туркиялик иқтидорли ярим ҳимоячиси Арда Гулер мураббийлар штабининг диққат марказига тушди. АС нашрининг хабар беришича, футболчи таътилдан ажойиб жисмоний ҳолатда ва ўзини кўрсатишга бўлган улкан иштиёқ билан қайтган. Атиги икки кунлик машғулотлардан сўнг, клуб мутахассислари унинг ўсишини алоҳида эътироф этишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Вальдебебас машғулот базасида мураббийлар штаби аъзоларидан бири Гулернинг ҳаракатларини кузата туриб, "У шунчаки учмоқда", дея таъриф берган. Бу ибора тезда жамоа ичида оммалашиб, туркиялик плеймейкернинг янги мавсумга қанчалик жиддий тайёргарлик кўраётганини англатувчи ўзига хос белгига айланди. Ўтган мавсумнинг якуний қисмида ёрқин ўйин кўрсатган футболчи, эндиликда асосий таркибдан муқим жой олишни мақсад қилган.
Рақобат ва янги чақириқлар
Арда Гулер учун янги мавсум осон кечмаслиги аниқ, чунки Реал Мадрид таркибида рақобат янада кучайган. Жамоага Бернардо Силва каби тажрибали ижрочи қўшилди, шунингдек, бразилиялик иқтидор Эндрик ҳам ўнг қанотда рақобат туғдириши кутилмоқда. Агар Мастантуоно ижарага берилмаса, у ҳам Гулернинг асосий рақибларидан бирига айланиши мумкин. Бироқ, туркиялик юлдуз бу қийинчиликлардан чўчимаяпти.
Ўтган мавсумда Гулер барча мусобақаларда жами 51 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол уришга ва 14 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Эътиборли жиҳати шундаки, унинг 8 та ассисти айнан Килиан Мбаппе ҳисобига ёзилган. Бу икки футболчи ўртасидаги майдондаги ўзаро тушуниш ва ҳамкорлик Мадрид клуби ҳужум чизиғининг янги қуролига айланиши кутилмоқда.
Гулернинг эрта қайтиши ва машғулотлардаги фаоллиги унга бошқа жамоадошларига нисбатан маълум устунлик беради. У ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида ўз зиммасига олган масъулиятни янада оширишни ва мураббийлар ишончини тўла оқлашни ният қилган. Туркия терма жамоасининг муваффақиятсиз ўтган йирик турниридан сўнг, футболчи бор эътиборини клубдаги фаолиятига қаратган.
Ҳозирда футболчи ўз фаолиятидаги энг яхши жисмоний ҳолатда эканлиги айтилмоқда. Унинг тезлиги, тўп билан муомаласи ва майдонни кўриш қобилияти мураббийлар томонидан юқори баҳоланмоқда. Реал Мадрид раҳбарияти ҳам Гулернинг салоҳиятига катта ишонч билдирмоқда ва уни жамоанинг келажакдаги етакчиларидан бири сифатида кўрмоқда.
…