Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлди
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик харидини амалга ошириш арафасида турибди. "Аристократлар" Кристал Пелас марказий ҳимоячиси Махенсе Лакроих трансфери бўйича келишувга эришди. Ушбу келишув Лондон клуби ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, трансфер қиймати тахминан 52 миллион фунт стерлингни (69 миллион доллар) ташкил этади. 26 ёшли Франция терма жамоаси аъзоси жума куни тиббий кўрикдан ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг, у Стамфорд Бридгеда 2032-йилгача мўлжалланган олти йиллик шартномага имзо чекади.
Ҳимоядаги рақобат ва таркибдаги ўзгаришларЛакроихнинг келиши Челси ҳимоясидаги иерархияни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Хусусан, жамоанинг амалдаги ҳимоячилари Беноит Бадиашиле, Тосин Адарабиоё, Уэсли Фофана, Тревоҳ Чалобаҳ ва Мамадоу Сарр каби футболчиларнинг келажаги сўроқ остида қолиши мумкин. Янги бош мураббий Хаби Алонсо мавсумолди тайёргарлик жараёнида янги ҳимоячини тезроқ жамоага мослаштиришни мақсад қилган.
Бўйи 190 сантиметр бўлган Махенсе Лакроих ўтган мавсумда Кристал Пелас сафида барча мусобақаларда 55 та ўйинда майдонга тушиб, жамоанинг ажралмас бўлагига айланди. Унинг Вольфцбург клубидан кўчиб ўтганидан кейинги жадал ўсиши бозор қийматининг 18 миллион евродан бир неча баробар ошишига сабаб бўлди.
Goal.com маълумотларига кўра, Кристал Пелас аллақачон ўз етакчисига ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. "Бургутлар" Аугцбург аъзоси Чрислаин Матсима ҳамда Trabzonspor вакили Чибуике Нваиву вариантларини кўриб чиқмоқда. Лондонликлар трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳимоя барқарорлигини сақлаб қолиш учун тезкор ҳаракат қилиши лозим.
Ушбу трансфер Челси раҳбариятининг узоқ муддатли стратегиясига мос келади. Клуб нафақат жисмоний бақувват, балки замонавий футболда тўп билан яхши муомала қила оладиган ҳимоячини қўлга киритмоқда. Лакроихнинг Франция терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш тажрибаси ҳам жамоа учун қўшимча устунлик беради.
…