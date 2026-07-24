Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлди

·38·Спорт
Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлди

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик харидини амалга ошириш арафасида турибди. "Аристократлар" Кристал Пелас марказий ҳимоячиси Махенсе Лакроих трансфери бўйича келишувга эришди. Ушбу келишув Лондон клуби ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, трансфер қиймати тахминан 52 миллион фунт стерлингни (69 миллион доллар) ташкил этади. 26 ёшли Франция терма жамоаси аъзоси жума куни тиббий кўрикдан ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг, у Стамфорд Бридгеда 2032-йилгача мўлжалланган олти йиллик шартномага имзо чекади.

Ҳимоядаги рақобат ва таркибдаги ўзгаришлар

Лакроихнинг келиши Челси ҳимоясидаги иерархияни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Хусусан, жамоанинг амалдаги ҳимоячилари Беноит Бадиашиле, Тосин Адарабиоё, Уэсли Фофана, Тревоҳ Чалобаҳ ва Мамадоу Сарр каби футболчиларнинг келажаги сўроқ остида қолиши мумкин. Янги бош мураббий Хаби Алонсо мавсумолди тайёргарлик жараёнида янги ҳимоячини тезроқ жамоага мослаштиришни мақсад қилган.

Бўйи 190 сантиметр бўлган Махенсе Лакроих ўтган мавсумда Кристал Пелас сафида барча мусобақаларда 55 та ўйинда майдонга тушиб, жамоанинг ажралмас бўлагига айланди. Унинг Вольфцбург клубидан кўчиб ўтганидан кейинги жадал ўсиши бозор қийматининг 18 миллион евродан бир неча баробар ошишига сабаб бўлди.

Goal.com маълумотларига кўра, Кристал Пелас аллақачон ўз етакчисига ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. "Бургутлар" Аугцбург аъзоси Чрислаин Матсима ҳамда Trabzonspor вакили Чибуике Нваиву вариантларини кўриб чиқмоқда. Лондонликлар трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳимоя барқарорлигини сақлаб қолиш учун тезкор ҳаракат қилиши лозим.

Ушбу трансфер Челси раҳбариятининг узоқ муддатли стратегиясига мос келади. Клуб нафақат жисмоний бақувват, балки замонавий футболда тўп билан яхши муомала қила оладиган ҳимоячини қўлга киритмоқда. Лакроихнинг Франция терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш тажрибаси ҳам жамоа учун қўшимча устунлик беради.

ЧелсиТрансферларМахенсе ЛакроихАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди