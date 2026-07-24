«Сити»да Маресканинг илк йиғини: ким асосий таркибда қолади?
«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска мавсумолди тайёргарлигини 23 нафар футболчи билан бошлади. Асосий юлдузларнинг катта қисми ҳали жамоага қайтмаган бир пайтда ижарадан келган ўйинчилар ва академия истеъдодлари мураббий ишончини қозониш учун ноёб имкониятга эга бўлди.
Дастлабки машғулотларда ўтган мавсум асосий таркибида мунтазам ўйнаган футболчилардан Жанлуижи Доннарумма, Абдуқодир Ҳусанов ва Фил Фоден қатнашмоқда. Энди Мареска олдидаги асосий вазифа — кимни жамоада қолдириш, кимни ижарага юбориш ва қайси футболчилар билан хайрлашишни аниқлаш.
Асосий юлдузлар жамоага босқичма-босқич қайтади
Родри, Эрлинг Холанд, Марк Гехи, Эллиот Андерсон ва Жереми Доку каби футболчилар ҳозирча умумий машғулотларга қўшилмаган.
Шу сабабли биринчи кунларда асосий эътибор ёшлар, ижарадан қайтган ўйинчилар ва ўтган мавсумда камроқ имконият олган футболчиларга қаратилмоқда.
Мареска учун бу давр таркибдаги ҳар бир номзодни яқиндан баҳолаш имкони бўлса, футболчилар учун янги мураббийда дастлабки ижобий таассурот қолдиришнинг энг қулай пайти ҳисобланади.
Ҳусанов учун муҳим имконият пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Маресканинг дастлабки машғулотларига қўшилган асосий жамоа вакилларидан бири бўлди.
22 ёшли марказий ҳимоячи 2025/2026 йилги мавсумда «Манчестер Сити» сафидаги илк тўлиқ мавсумини ўтказиб, ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан ажралиб турди. У жамоанинг Англия лига кубоги ва Англия кубогидаги муваффақиятларига ҳам ўз ҳиссасини қўшди.
Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки гуруҳ босқичида якунлангани Ҳусановга клубга эртароқ қайтиш имконини берди. Энди у Маресканинг тактик талабларини бошқалардан аввалроқ ўзлаштириб, асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилади.
Айниқса, Марк Гехи ва бошқа ҳимоячилар ҳали йиғинга қўшилмаган бир пайтда Ҳусанов машғулотларда кўпроқ масъулият олиши мумкин.
Доннарумма биринчи кундан тайёр
Дарвозабонлар орасида асосий эътибор Жанлуижи Доннаруммага қаратилган.
Италия терма жамоаси жаҳон чемпионатига чиқа олмагани сабабли 27 ёшли посбон ёз давомида тўлиқ дам олиш ва янги мавсумга тайёргарлик кўриш имконига эга бўлди. Натижада Мареска асосий дарвозабонини биринчи кунданоқ яхши жисмоний ҳолатда қабул қилди.
Доннарумманинг ўринбосари сифатида тажрибали Маркус Беттинелли тайёргарлик кўрмоқда. Шунингдек, ёш дарвозабонлар Оливер Уотмафф ва Жек Уинт ҳам йиғинга жалб қилинган.
18 ёшли Уотмафф ўтган мавсумни «Рочдейл»да ижарада ўтказиб, 39 учрашувнинг 18 тасида гол ўтказмаган. У Осиё сафари якунланганидан кейин яна ижарага берилиши мумкин.
Ҳимояда рақобат кучли бўлади
Ҳусановдан ташқари, Витор Рейс ҳам асосий таркибдан жой олиш учун курашади. 20 ёшли бразилиялик футболчи «Жирона»даги ижара даврида Ла Лиганинг етакчи ҳужумчиларига қарши ўйнаб, муҳим тажриба тўплади.
Рико Льюиснинг келажаги эса ҳали тўлиқ аниқ эмас. Уни «Ноттингем Форест» ва «Эвертон» кузатаётгани айтилмоқда. Ҳимоя ва ярим ҳимояда ўйнай олиши Льюисни фойдали футболчига айлантирса-да, мунтазам ўйин амалиёти масаласи унинг қарорини белгилаши мумкин.
Макс Аллейн ҳам ижарадан қайтди. Стивен Мфуни эса жароҳатдан тиклангач, Чемпионшип клубларидан бирига вақтинча юборилиши эҳтимолдан холи эмас.
Фоден Мареска қўл остида янгидан бошлайди
Фил Фоден ўтган мавсумда 34 та Премьер-лига учрашувида 7 та гол урди ва 5 та голли узатма берди. Бироқ у Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионати учун қайдномасига киритилмади.
Катта турнирда иштирок этмагани 26 ёшли футболчига янги мавсум олдидан тўлиқ тайёргарлик кўриш имконини берди.
Фоден Мареска учун ҳужумкор тизимдаги асосий футболчилардан бири бўлиши мумкин. Бироқ у янги мураббий талабларига мослашиб, Европанинг энг хавфли ҳужумкор ярим ҳимоячиларидан бири эканини яна исботлаши керак.
Нико Гонсалес ва Эчеверри учун ҳал қилувчи йиғин
Нико Гонсалес ўтган мавсумнинг иккинчи қисмида Премьер-лигада 11 та учрашувда қатнашди, аммо кучли рақобат туфайли кўп ҳолларда захирада қолди.
Ҳозир унинг вакиллари бошқа клублардан бўлаётган қизиқишларни ўрганмоқда. Шу боис мавсумолди йиғини Нико учун Марескани ишонтиришдаги сўнгги муҳим имкониятлардан бири бўлиши мумкин.
Клаудио Эчеверрининг келажаги ҳам очиқ қолмоқда. Аргентиналик футболчи «Байер» ва «Жирона»да ижарада ўйнади. Энди мураббийлар штаби уни асосий жамоада қолдириш ёки яна бир мавсумга ижарага юбориш масаласини ҳал қилади.
Савио ҳам ўзини кўрсатиши шарт бўлган футболчилардан бири. Унга «Тоттенхэм» қизиқиш билдирмоқда ва Маресканинг якуний баҳоси бразилиялик футболчининг келажагига таъсир қилиши мумкин.
Академия ёшлари катта имконият олди
Йиғинда клуб академиясининг бир қатор иқтидорли вакиллари ҳам иштирок этмоқда.
Флойд ва Тайрон Самба бир мавсумда Англия ёшлар кубоги финалида гол урган ака-укалар сифатида алоҳида эътибор марказида. 17 ёшли футболчилар Марескага ўз салоҳиятини намойиш қилиш имкониятига эга бўлди.
Ксавье Паркерга Англиянинг бир қатор етакчи клублари қизиқиш билдирмоқда. «Сити» эса 16 ёшли ярим ҳимоячини узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим қисми сифатида сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.
Дивайн Мукаса Чемпионшипдаги ижарадан тажриба орттириб қайтди. Райан МакАйду эса асосий жамоадаги дебютидан кейин клуб академиясининг энг истиқболли қанот футболчиларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
«Лестер»дан 10 миллион фунтга харид қилинган 17 ёшли Жереми Монга ҳам Маресканинг диққат марказида бўлади. У Чемпионшип тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланиб, аввал Жуд Беллингемга тегишли бўлган рекордни янгилаган эди.
Ҳужумчиларнинг келажаги ҳам очиқ
Дивин Мубама ўтган мавсумда Чемпионшипда 1600 дақиқадан ортиқ вақт ўйнаб, 5 та гол ва 1 та голли узатма қайд этди.
Мареска йиғин давомида 21 ёшли ҳужумчининг асосий жамоага тайёрлик даражасини баҳолайди. Агар у етарли ўйин вақтига эга бўлмаса, яна ижарага юборилиши мумкин.
Маҳамаду Сангаре эса ўтган мавсум 30 та учрашувда 15 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунга қарамай, 19 ёшли французнинг Лига 1 ёки Бундеслига клубларидан бирига ижарага кетиши кутилмоқда.
Мареска билан иш бошлаган 23 футболчи
Дарвозабонлар: Жанлуижи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Оливер Уотмафф, Жек Уинт.
Ҳимоячилар: Рико Льюис, Бруклин Нфонкеу, Витор Рейс, Абдуқодир Ҳусанов, Макс Аллейн, Стивен Мфуни.
Ярим ҳимоя ва қанот футболчилари: Кристиан Макфарлейн, Нико Гонсалес, Флойд Самба, Клаудио Эчеверри, Фил Фоден, Тайрон Самба, Ксавье Паркер, Дивайн Мукаса, Райан МакАйду, Жереми Монга, Савио.
Ҳужумчилар: Дивин Мубама, Маҳамаду Сангаре.
Янги таркиб бўйича қарорлар яқинлашмоқда
Спорт директори Угу Виана ва Энцо Мареска ёз давомида янги таркибни шакллантириш устида ишлайди.
Асосий юлдузлар қайтиши билан рақобат янада кучаяди. Ҳозир машғулотларда иштирок этаётган футболчилар учун эса вақт чекланган: улар Марескада яхши таассурот қолдириши, акс ҳолда ижара ёки трансфер вариантларини кўриб чиқишига тўғри келади.
Абдуқодир Ҳусанов, Доннарумма ва Фоден каби асосий жамоа вакиллари билан бир қаторда, Жереми Монга, ака-ука Самбалар ва Ксавье Паркер каби ёш истеъдодларнинг бир йиғинда жамлангани «Сити»да янги давр қандай шаклланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов Мареска қўл остида асосий ҳимоячи мақомини мустаҳкамлай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…