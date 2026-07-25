Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди

·24·Авто
Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди

Хитойнинг Geely автоконцерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Geely Monjaro (Хитой бозорида Хингюе Л номи билан танилган) кроссовери бўйича янги рекорд ўрнатилганини эълон қилди. Компания маълумотларига кўра, ушбу моделнинг жаҳон бўйлаб умумий сотувлари ҳажми 1 миллион доналик довондан ошиб ўтди. Бу натижа Хитой брендлари остида ишлаб чиқарилган юқори тоифали бензинли СУВ сегменти учун мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Юбилей — миллионинчи автомобил Geely компаниясининг Циандаги юқори технологияли "Блакк Light Факторй" заводи конвееридан чиқди. Шу муносабат билан ишлаб чиқарувчи махсус тантанали маросим ташкил этди. Таъкидлаш жоизки, Monjaro модели нафақат Хитой ички бозорида, балки МДҲ мамлакатлари, хусусан, Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам энг талабгир кроссоверлардан бири саналади.

Сифат ва технологиянинг уйғунлиги

Geely Monjaro моделининг бундай муваффақиятга эришишига унинг Volvo технологиялари асосида яратилгани ва замонавий дизайни асосий сабаб бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, ишлаб чиқарувчи 1 миллионлик кўрсаткичга эришишда айнан қайси модификациялар (бензинли ёки гибрид) кўпроқ улуш қўшганига аниқлик киритмаган. Бироқ, ҳозирда бозорда моделнинг турли хил вариациялари, жумладан, тежамкор гибрид версиялари ҳам фаол сотилмоқда.

Ҳозирги вақтда моделнинг энг долзарб талқинларидан бири — Geely Хингюе Л HEV Жиқинг ҳисобланади. Ушбу автомобил 1,5 литрли турбомоторга асосланган ўзи қувватланувчи гибрид тизим билан жиҳозланган. Хитой бозорида ушбу гибрид версиянинг бошланғич нархи тахминан 145 700 юанни (тахминан 21,5 минг АҚШ доллари) ташкил этади.

Ўзбекистон бозоридаги ўрни

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Geely Monjaro ўз сегментида етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Расмий дилерлар ва хусусий импортёрлар орқали кириб келаётган ушбу модел ўзининг кенг салони, юқори даражадаги хавфсизлик тизимлари ва премиум материаллардан фойдаланилган интерери билан маҳаллий ҳайдовчилар ишончини қозонган. Миллионлик марранинг забт этилиши бренднинг глобал миқёсда рақобатбардошлигини яна бир бор исботлади.

Экспертларнинг фикрича, Geely Monjaro муваффақияти Хитой автосаноатининг анъанавий бензинли двигателлар сегментида ҳам Европа ва Япония гигантлари билан тенгма-тенг кураша олишини кўрсатмоқда. Гарчи ҳозирда электромобиллар оммалашаётган бўлса-да, Monjaro каби сифатли СУВ моделлари ҳали узоқ вақт талабгир бўлиб қолиши кутилмоқда.

GeelyMonjaroАвтоРекордХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24.07, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан