Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди
Хитойнинг Geely автоконцерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Geely Monjaro (Хитой бозорида Хингюе Л номи билан танилган) кроссовери бўйича янги рекорд ўрнатилганини эълон қилди. Компания маълумотларига кўра, ушбу моделнинг жаҳон бўйлаб умумий сотувлари ҳажми 1 миллион доналик довондан ошиб ўтди. Бу натижа Хитой брендлари остида ишлаб чиқарилган юқори тоифали бензинли СУВ сегменти учун мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Юбилей — миллионинчи автомобил Geely компаниясининг Циандаги юқори технологияли "Блакк Light Факторй" заводи конвееридан чиқди. Шу муносабат билан ишлаб чиқарувчи махсус тантанали маросим ташкил этди. Таъкидлаш жоизки, Monjaro модели нафақат Хитой ички бозорида, балки МДҲ мамлакатлари, хусусан, Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам энг талабгир кроссоверлардан бири саналади.
Сифат ва технологиянинг уйғунлигиGeely Monjaro моделининг бундай муваффақиятга эришишига унинг Volvo технологиялари асосида яратилгани ва замонавий дизайни асосий сабаб бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, ишлаб чиқарувчи 1 миллионлик кўрсаткичга эришишда айнан қайси модификациялар (бензинли ёки гибрид) кўпроқ улуш қўшганига аниқлик киритмаган. Бироқ, ҳозирда бозорда моделнинг турли хил вариациялари, жумладан, тежамкор гибрид версиялари ҳам фаол сотилмоқда.
Ҳозирги вақтда моделнинг энг долзарб талқинларидан бири — Geely Хингюе Л HEV Жиқинг ҳисобланади. Ушбу автомобил 1,5 литрли турбомоторга асосланган ўзи қувватланувчи гибрид тизим билан жиҳозланган. Хитой бозорида ушбу гибрид версиянинг бошланғич нархи тахминан 145 700 юанни (тахминан 21,5 минг АҚШ доллари) ташкил этади.
Ўзбекистон бозоридаги ўрниЎзбекистон автомобил бозорида ҳам Geely Monjaro ўз сегментида етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Расмий дилерлар ва хусусий импортёрлар орқали кириб келаётган ушбу модел ўзининг кенг салони, юқори даражадаги хавфсизлик тизимлари ва премиум материаллардан фойдаланилган интерери билан маҳаллий ҳайдовчилар ишончини қозонган. Миллионлик марранинг забт этилиши бренднинг глобал миқёсда рақобатбардошлигини яна бир бор исботлади.
Экспертларнинг фикрича, Geely Monjaro муваффақияти Хитой автосаноатининг анъанавий бензинли двигателлар сегментида ҳам Европа ва Япония гигантлари билан тенгма-тенг кураша олишини кўрсатмоқда. Гарчи ҳозирда электромобиллар оммалашаётган бўлса-да, Monjaro каби сифатли СУВ моделлари ҳали узоқ вақт талабгир бўлиб қолиши кутилмоқда.
…