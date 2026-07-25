Kalshi платформаси Netflix сервисидан янги ҳужжатли фильм трейлерини ўчиришни талаб қилди

·36·Техно
Kalshi платформаси Netflix сервисидан янги ҳужжатли фильм трейлерини ўчиришни талаб қилди

Башоратлар бозори (предиктион маркетс) соҳасида фаолият юритувчи машҳур Kalshi платформаси Netflix стриминг гигантига қарши расмий эътироз билдирди. Компания ўзининг ҳуқуқий талабномасида Netflix томонидан тайёрланган "Инстадокс: Те Предиктион Гамес" ҳужжатли фильми трейлерини дарҳол ўчириб ташлашни сўраган. Kalshi вакилларининг таъкидлашича, ушбу видео материал туҳмат характерига эга бўлиб, унда сохталаштирилган ҳужжатлар ҳамда чалғитувчи маълумотлар акс эттирилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

"Те Предиктион Гамес" фильми башоратлар бозорининг ривожланиши ва ушбу соҳадаги асосий ўйинчилар ҳаётига бағишланган. Netflix маълумотларига кўра, мазкур лойиҳада Polymarket раҳбари Шайне Коплан ва Kalshi бош директори Тарек Мансоур билан эксклюзив интервюлар ўрин олган. Бироқ, можарога сабаб бўлган трейлерда Лас-Вегасдаги базмлардан бири кўрсатилган бўлиб, унда ёш йигитлар футбол бўйича Жаҳон чемпионати орқали миллионлаб доллар ишлаб топганликлари билан мақтанади.

Сохта гаровлар ва ҳуқуқий зиддиятлар

Трейлердаги кадрда меҳмонлардан бири ўз телефонида Kalshi иловаси орқали тикилган 5000 долларлик гаровни кўрсатади. Муаммо шундаки, ҳозирги вақтда суд қарори билан Kalshi платформасига Невада штатида (Лас-Вегас жойлашган ҳудуд) фаолият юритиш тақиқланган. Компания ушбу кадрни "сохталаштирилган" деб атамоқда, чунки у фойдаланувчиларда Kalshi гўёки қонунни четлаб ўтиб, тақиқланган ҳудудда хизмат кўрсатаётгани ҳақида нотўғри тасаввур уйғотади.

Kalshi ўз хатида кўрсатилган скриншот аслида 2025-йилнинг 16-майида, яни тақиқ кучга киришидан анча аввал амалга оширилганини исботлаб берган. Бироқ Netflix монтаж орқали ушбу воқеани 2026-йилнинг июль ойида содир бўлгандек тақдим этган. Бу эса платформанинг миллионлаб обуначилари орасида компаниянинг нуфузига путур етказиши мумкин бўлган чалғитувчи ҳолат сифатида баҳоланмоқда.

Те Ҳоллйвоод Репортер нашрининг хабар беришича, Netflix вакиллари ҳужжатли фильмдаги ҳеч бир кадр сохталаштирилмаганини даъво қилмоқда. Стриминг хизмати матбуот котиби кадрлар 2026-йил 17-июльда Лас-Вегасдаги Винибле Жаҳон чемпионати тадбирида олинганини тасдиқлади. Уларнинг фикрича, трейдер ўз ихтиёри билан кўрсатган скриншот ва унинг санаси билан боғлиқ масалалар фақат фойдаланувчи ва илова ўртасидаги муносабатдир.

Платформалар ўртасидаги рақобат ва хавфсизлик

Ушбу можаро башоратлар бозори АҚШда қаттиқ назорат остига олинган бир пайтда юз бермоқда. Kalshi ва Polymarket каби платформалар сиёсий воқеалар, спорт мусобақалари ва иқтисодий кўрсаткичларга пул тикиш имконини беради. Бундай хизматларнинг оммавийлашиши ортидан ҳуқуқий тартибга солиш органлари уларнинг фаолиятини чеклашга уринмоқда.

Kalshi вакиллари Netflix ходимлари билан боғланиб, ушбу кадрни фильмнинг якуний версиясидан олиб ташлаш бўйича келишувга эришганликларини айтишган. Бироқ, шунга қарамай, Netflix иловасининг бош саҳифасида айланаётган трейлерда ҳали ҳам ўша баҳсли лавҳа мавжуд. Компания буни тушунарсиз рад этиш деб ҳисобламоқда ва ўз ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирган.

NetflixKalshiТехнологияҲужжатли ФильмСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб