Kalshi платформаси Netflix сервисидан янги ҳужжатли фильм трейлерини ўчиришни талаб қилди
Башоратлар бозори (предиктион маркетс) соҳасида фаолият юритувчи машҳур Kalshi платформаси Netflix стриминг гигантига қарши расмий эътироз билдирди. Компания ўзининг ҳуқуқий талабномасида Netflix томонидан тайёрланган "Инстадокс: Те Предиктион Гамес" ҳужжатли фильми трейлерини дарҳол ўчириб ташлашни сўраган. Kalshi вакилларининг таъкидлашича, ушбу видео материал туҳмат характерига эга бўлиб, унда сохталаштирилган ҳужжатлар ҳамда чалғитувчи маълумотлар акс эттирилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
"Те Предиктион Гамес" фильми башоратлар бозорининг ривожланиши ва ушбу соҳадаги асосий ўйинчилар ҳаётига бағишланган. Netflix маълумотларига кўра, мазкур лойиҳада Polymarket раҳбари Шайне Коплан ва Kalshi бош директори Тарек Мансоур билан эксклюзив интервюлар ўрин олган. Бироқ, можарога сабаб бўлган трейлерда Лас-Вегасдаги базмлардан бири кўрсатилган бўлиб, унда ёш йигитлар футбол бўйича Жаҳон чемпионати орқали миллионлаб доллар ишлаб топганликлари билан мақтанади.
Сохта гаровлар ва ҳуқуқий зиддиятларТрейлердаги кадрда меҳмонлардан бири ўз телефонида Kalshi иловаси орқали тикилган 5000 долларлик гаровни кўрсатади. Муаммо шундаки, ҳозирги вақтда суд қарори билан Kalshi платформасига Невада штатида (Лас-Вегас жойлашган ҳудуд) фаолият юритиш тақиқланган. Компания ушбу кадрни "сохталаштирилган" деб атамоқда, чунки у фойдаланувчиларда Kalshi гўёки қонунни четлаб ўтиб, тақиқланган ҳудудда хизмат кўрсатаётгани ҳақида нотўғри тасаввур уйғотади.
Kalshi ўз хатида кўрсатилган скриншот аслида 2025-йилнинг 16-майида, яни тақиқ кучга киришидан анча аввал амалга оширилганини исботлаб берган. Бироқ Netflix монтаж орқали ушбу воқеани 2026-йилнинг июль ойида содир бўлгандек тақдим этган. Бу эса платформанинг миллионлаб обуначилари орасида компаниянинг нуфузига путур етказиши мумкин бўлган чалғитувчи ҳолат сифатида баҳоланмоқда.
Те Ҳоллйвоод Репортер нашрининг хабар беришича, Netflix вакиллари ҳужжатли фильмдаги ҳеч бир кадр сохталаштирилмаганини даъво қилмоқда. Стриминг хизмати матбуот котиби кадрлар 2026-йил 17-июльда Лас-Вегасдаги Винибле Жаҳон чемпионати тадбирида олинганини тасдиқлади. Уларнинг фикрича, трейдер ўз ихтиёри билан кўрсатган скриншот ва унинг санаси билан боғлиқ масалалар фақат фойдаланувчи ва илова ўртасидаги муносабатдир.
Платформалар ўртасидаги рақобат ва хавфсизликУшбу можаро башоратлар бозори АҚШда қаттиқ назорат остига олинган бир пайтда юз бермоқда. Kalshi ва Polymarket каби платформалар сиёсий воқеалар, спорт мусобақалари ва иқтисодий кўрсаткичларга пул тикиш имконини беради. Бундай хизматларнинг оммавийлашиши ортидан ҳуқуқий тартибга солиш органлари уларнинг фаолиятини чеклашга уринмоқда.
Kalshi вакиллари Netflix ходимлари билан боғланиб, ушбу кадрни фильмнинг якуний версиясидан олиб ташлаш бўйича келишувга эришганликларини айтишган. Бироқ, шунга қарамай, Netflix иловасининг бош саҳифасида айланаётган трейлерда ҳали ҳам ўша баҳсли лавҳа мавжуд. Компания буни тушунарсиз рад этиш деб ҳисобламоқда ва ўз ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирган.
…