Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!
Ўзбекистон боксчилари Арманистон пойтахтида ўтказилган халқаро турнирда юз фоизлик натижа қайд этди. Ереванга йўл олган тўрт нафар вакилимизнинг ҳар бири шоҳсупага кўтарилди, улардан бири эса мусобақани чемпион сифатида якунлади.
Тўрт иштирокчи ҳам медаль билан қайтди
20–25 июль кунлари Арманистоннинг Ереван шаҳрида катталар ўртасидаги “Yerevan Mayor Cup” халқаро бокс турнири бўлиб ўтди.
Мусобақада Ўзбекистон шарафини тўрт нафар боксчи ҳимоя қилди. Эътиборлиси, спортчиларимизнинг барчаси финал босқичларигача етиб бориб, турли қийматдаги медалларни қўлга киритди.
Ўзбекистон делегацияси турнирни 1 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медали билан якунлади.
Тўрабек Хабибуллаев Ереванда чемпион бўлди
-90 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган Тўрабек Хабибуллаев барча рақибларидан устун келиб, олтин медалга сазовор бўлди.
Унинг ғалабаси Ўзбекистон терма жамоасининг мазкур халқаро турнирдаги энг юқори натижаси бўлди.
Шахзод Музаффаров финалгача етиб борди
-55 кг вазн тоифасида иштирок этган Шахзод Музаффаров ҳал қилувчи жанггача етиб бориб, кумуш медални қўлга киритди.
Яна икки нафар боксчимиз эса мусобақани бронза медали билан якунлади:
-60 кг: Самандар Олимов — бронза медали;
-70 кг: Иқболжон Холдоров — бронза медали.
Делегация таркибида кимлар бор эди?
Ўзбекистон боксчиларига мусобақа давомида мураббий Нодир Ғуломов бошчилик қилди.
Шунингдек, халқаро турнирда ўзбекистонлик ҳакам Аслиддин Абдуалимов ҳам фаолият олиб борди.
Мазкур натижа ҳақида Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди.
Сизнингча, Ереванда соврин олган боксчилардан қай бири келажакда катта халқаро мусобақаларда ҳам чемпион бўла олади?
…