Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!

·57·Спорт
Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!

Ўзбекистон боксчилари Арманистон пойтахтида ўтказилган халқаро турнирда юз фоизлик натижа қайд этди. Ереванга йўл олган тўрт нафар вакилимизнинг ҳар бири шоҳсупага кўтарилди, улардан бири эса мусобақани чемпион сифатида якунлади.

Тўрт иштирокчи ҳам медаль билан қайтди

20–25 июль кунлари Арманистоннинг Ереван шаҳрида катталар ўртасидаги “Yerevan Mayor Cup” халқаро бокс турнири бўлиб ўтди.

Мусобақада Ўзбекистон шарафини тўрт нафар боксчи ҳимоя қилди. Эътиборлиси, спортчиларимизнинг барчаси финал босқичларигача етиб бориб, турли қийматдаги медалларни қўлга киритди.

Ўзбекистон делегацияси турнирни 1 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медали билан якунлади.

Тўрабек Хабибуллаев Ереванда чемпион бўлди

-90 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган Тўрабек Хабибуллаев барча рақибларидан устун келиб, олтин медалга сазовор бўлди.

Унинг ғалабаси Ўзбекистон терма жамоасининг мазкур халқаро турнирдаги энг юқори натижаси бўлди.

Шахзод Музаффаров финалгача етиб борди

-55 кг вазн тоифасида иштирок этган Шахзод Музаффаров ҳал қилувчи жанггача етиб бориб, кумуш медални қўлга киритди.

Яна икки нафар боксчимиз эса мусобақани бронза медали билан якунлади:

  • -60 кг: Самандар Олимов — бронза медали;

  • -70 кг: Иқболжон Холдоров — бронза медали.

Делегация таркибида кимлар бор эди?

Ўзбекистон боксчиларига мусобақа давомида мураббий Нодир Ғуломов бошчилик қилди.

Шунингдек, халқаро турнирда ўзбекистонлик ҳакам Аслиддин Абдуалимов ҳам фаолият олиб борди.

Мазкур натижа ҳақида Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди.

Сизнингча, Ереванда соврин олган боксчилардан қай бири келажакда катта халқаро мусобақаларда ҳам чемпион бўла олади?

ЎзбекистонЕреванТўрабек ҲабибуллаевАрманистонШаҳзод Музаффаров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтадиБугун, 11:44Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиЖермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиБугун, 11:37Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди