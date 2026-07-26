Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?

·55·Спорт
Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?

Италия миллий жамоаси бош мураббий излаш жараёнида яна бир кутилмаган рад жавобига дуч келди. Карло Анчелотти ва Пеп Гвардиоладан кейин федерациянинг навбатдаги номзоди — Тиаго Мотта ҳам «скуадра адзурра»ни қабул қилишни истамади.

Федерация Мотта билан бевосита боғланган

Corriere dello Sport маълумотига кўра, Италия футбол федерацияси «Ювентус»нинг собиқ бош мураббийи Тиаго Моттани миллий жамоани бошқаришга асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиққан.

Федерациянинг спорт йўналишига масъул раҳбарлари мутахассис билан бевосита алоқага чиқиб, унга Италия терма жамоаси бош мураббийи лавозимини таклиф қилган. Бироқ Мотта таклиф учун миннатдорлик билдириб, уни мулойимлик билан рад этган. Рад жавобининг аниқ сабаби ошкор қилинмаган.

Италия федерацияси қисқа вақт ичида камида учта таниқли мураббийдан ижобий жавоб ололмади.

Моттадан кейин асосий номзод ўзгарди

Тиаго Моттанинг қарори федерацияни ўз режасини яна бир бор қайта кўриб чиқишга мажбур қилди. Италия матбуотига кўра, шундан сўнг асосий эътибор Андреа Пирлога қаратилган.

Пирло федерация раҳбариятининг дастлабки танловлари қаторида бўлмаган. Бироқ Анчелотти, Гвардиола ва Мотта билан боғлиқ вариантлар амалга ошмагач, собиқ ярим ҳимоячи асосий номзодга айланган. Ҳозирча унинг тайинлови расман эълон қилинмаган.

Анчелотти ва Гвардиола ҳам рози бўлмаган

Федерация дастлаб тажрибали ва халқаро миқёсда катта нуфузга эга мураббийни жалб қилишни режалаштирган.

Асосий вариантлар қуйидагилар эди:

  • Карло Анчелотти — амалдаги мажбуриятларини давом эттиришни маъқул кўрган;

  • Пеп Гвардиола — мураббийлик фаолиятидан танаффус олиш истаги туфайли таклифни қабул қилмаган;

  • Тиаго Мотта — федерация мурожаатига мулойим рад жавобини берган.

Гвардиола билан музокаралар ўтказилгани федерация раҳбарияти томонидан ҳам тасдиқланган, аммо испаниялик мутахассис Италия термасини қабул қилишга тайёр эмаслигини билдирган.

Нега Мотта варианти қизиқ эди?

Тиаго Мотта ёш мураббийлар авлодига мансуб бўлиб, тўп назорати, позицион ҳужум ва жамоавий прессингга асосланган футбол услуби билан танилган.

Унинг номзоди Италия термасини узоқ муддатли режа асосида янгилашга мос келиши мумкин эди. Айни пайтда Моттанинг «Ювентус»даги фаолияти кутилганидан эрта якунланган ва мутахассис клубда режалаштирилган лойиҳани тўлиқ амалга ошириш учун унга етарли вақт берилмаганини айтган эди.

Италия учун ҳал қилувчи танлов

Бир неча таниқли мураббийнинг рад жавобидан кейин Италия футбол федерацияси энди вақтни чўза олмайди. Янги мураббий нафақат натижа қайтариши, балки таркибни янгилаб, терма жамоанинг ўйин фалсафасини ҳам қайта қуриши керак бўлади.

Ҳозир асосий эътибор Андреа Пирлога қаратилган. Аммо расмий қарор чиқмагунича Италия термаси бош мураббийи атрофидаги интрига сақланиб қолади.

Сизнингча, Италияни инқироздан олиб чиқиш учун Пирло тўғри танловми ёки федерация тажрибалироқ мураббий излаши керакми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

120 млн евролик трансфер жанги: «Реал» «Лейпциг» юлдузи учун пойгага қўшилди120 млн евролик трансфер жанги: «Реал» «Лейпциг» юлдузи учун пойгага қўшилдиБугун, 12:04Реал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказидаРеал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказидаБугун, 11:5415 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтадиБугун, 11:44Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиЖермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиБугун, 11:37Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди