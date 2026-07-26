Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?
Италия миллий жамоаси бош мураббий излаш жараёнида яна бир кутилмаган рад жавобига дуч келди. Карло Анчелотти ва Пеп Гвардиоладан кейин федерациянинг навбатдаги номзоди — Тиаго Мотта ҳам «скуадра адзурра»ни қабул қилишни истамади.
Федерация Мотта билан бевосита боғланган
Corriere dello Sport маълумотига кўра, Италия футбол федерацияси «Ювентус»нинг собиқ бош мураббийи Тиаго Моттани миллий жамоани бошқаришга асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиққан.
Федерациянинг спорт йўналишига масъул раҳбарлари мутахассис билан бевосита алоқага чиқиб, унга Италия терма жамоаси бош мураббийи лавозимини таклиф қилган. Бироқ Мотта таклиф учун миннатдорлик билдириб, уни мулойимлик билан рад этган. Рад жавобининг аниқ сабаби ошкор қилинмаган.
Италия федерацияси қисқа вақт ичида камида учта таниқли мураббийдан ижобий жавоб ололмади.
Моттадан кейин асосий номзод ўзгарди
Тиаго Моттанинг қарори федерацияни ўз режасини яна бир бор қайта кўриб чиқишга мажбур қилди. Италия матбуотига кўра, шундан сўнг асосий эътибор Андреа Пирлога қаратилган.
Пирло федерация раҳбариятининг дастлабки танловлари қаторида бўлмаган. Бироқ Анчелотти, Гвардиола ва Мотта билан боғлиқ вариантлар амалга ошмагач, собиқ ярим ҳимоячи асосий номзодга айланган. Ҳозирча унинг тайинлови расман эълон қилинмаган.
Анчелотти ва Гвардиола ҳам рози бўлмаган
Федерация дастлаб тажрибали ва халқаро миқёсда катта нуфузга эга мураббийни жалб қилишни режалаштирган.
Асосий вариантлар қуйидагилар эди:
Карло Анчелотти — амалдаги мажбуриятларини давом эттиришни маъқул кўрган;
Пеп Гвардиола — мураббийлик фаолиятидан танаффус олиш истаги туфайли таклифни қабул қилмаган;
Тиаго Мотта — федерация мурожаатига мулойим рад жавобини берган.
Гвардиола билан музокаралар ўтказилгани федерация раҳбарияти томонидан ҳам тасдиқланган, аммо испаниялик мутахассис Италия термасини қабул қилишга тайёр эмаслигини билдирган.
Нега Мотта варианти қизиқ эди?
Тиаго Мотта ёш мураббийлар авлодига мансуб бўлиб, тўп назорати, позицион ҳужум ва жамоавий прессингга асосланган футбол услуби билан танилган.
Унинг номзоди Италия термасини узоқ муддатли режа асосида янгилашга мос келиши мумкин эди. Айни пайтда Моттанинг «Ювентус»даги фаолияти кутилганидан эрта якунланган ва мутахассис клубда режалаштирилган лойиҳани тўлиқ амалга ошириш учун унга етарли вақт берилмаганини айтган эди.
Италия учун ҳал қилувчи танлов
Бир неча таниқли мураббийнинг рад жавобидан кейин Италия футбол федерацияси энди вақтни чўза олмайди. Янги мураббий нафақат натижа қайтариши, балки таркибни янгилаб, терма жамоанинг ўйин фалсафасини ҳам қайта қуриши керак бўлади.
Ҳозир асосий эътибор Андреа Пирлога қаратилган. Аммо расмий қарор чиқмагунича Италия термаси бош мураббийи атрофидаги интрига сақланиб қолади.
Сизнингча, Италияни инқироздан олиб чиқиш учун Пирло тўғри танловми ёки федерация тажрибалироқ мураббий излаши керакми?
…