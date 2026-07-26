«Урушни музлатиш ва Истанбул 2.0»: Тўқаев Путинга шундай таклиф берди
Шанба, 25 июль куни Омскда бўлиб ўтган Минтақалараро ҳамкорлик форуми доирасида Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тўқаев ва Россия Президенти Владимир Путин ўртасида муҳим музокаралар бўлиб ўтди. Учрашувда Тўқаев Украинадаги урушни «музлатиш» ва «Истанбул 2.0» формуласига қайтишни таклиф қилди.
Zamin.uz ушбу олий даражадаги музокаралар тафсилотлари ва Кремлнинг муносабатини таҳлил қилади.
1. Тўқаевнинг таклифи: «Истанбул 2.0» формуласи
Қозоғистон Президенти ҳозирда икки томоннинг позициялари ўта қарама-қарши эканини ва можарони ҳал этишнинг аниқ йўли йўқлигини таъкидлади. Шу сабабли у жанг ҳаракатларини тўхтатиб, музокаралар столига қайтишни таклиф этди.
Тинчлик формуласи: Тўқаевнинг фикрича, 2022 йилда Истанбулда эришилган илк келишувлар базасига қайтиш лозим, чунки у ерда муҳим илгарилашлар бўлган эди.
Воситачилик позицияси: Қозоғистон Россия ва Украина ўртасида бевосита воситачи бўлишдан бош тортишини, аммо тинчликка чақиришни давом эттиришини билдирди.
Сиёсий мослашувчанлик: Тўқаев Путиннинг 2025 йил август ойида Анкорижда (АҚШ) Дональд Трамп билан ўтказган музокараларида «максимал дипломатик мослашувчанлик» кўрсатганини алоҳида эътироф этди.
Тўқаев: «Бу фуқаролар уруши эмас, давлатлараро можаро»
Қосим-Жомарт Тўқаевнинг баёнотидан:
«Биз ҳар доим Украина халқини, унинг маданиятини ва тилини ҳурмат қилганмиз. Бу можаронинг моҳияти кўпчилик учун, жумладан биз учун ҳам тўлиқ тушунарли эмас. Бу давлатлараро можаро бўлиб, Москва ва Киевнинг умумий душманлари манфаатига хизмат қилмоқда. Буларнинг барини тўхтатиш керак.»
Тўқаевнинг таклифи ва Кремлнинг расмий позицияси
Жиҳатлар
Тўқаевнинг таклифи
Кремль ва Песковнинг муносабати
Можаро мақоми
Урушни «музлатиш» ва фронтни тўхтатиш
Музлатиш мумкин эмас
Музокаралар формати
«Истанбул 2.0» формуласига қайтиш
Киев Россия шартлари ва мақсадларини тан олиши керак
Урушни тўхтатиш шарти
Томонлар келишувга эришиши
Россия ўз мақсадларига эришиши шарт
2. Песков: «Урушни музлатиш мумкин эмас»
Музокаралардан сўнг Россия Президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Кремлнинг ушбу таклифга нисбатан аниқ позициясини эълон қилди.
Мақсадлар ўзгармас: Песковнинг таъкидлашича, Киевнинг ҳозирги позицияси сабабли урушни шунчаки музлатиб қўйишнинг иложи йўқ.
Тўхташ шарти: «Биз учун асосий шарт бор: биз ўз мақсадларимизга эришишимиз керак. Улар аниқ ва изчил. Агар Киев тегишли қарорларни қабул қилса, жанглар бугун кун охиригача ҳам тўхташи мумкин», — деди Кремль вакили.
Ушбу муҳим сиёсий таҳлилни яқинларингизга юборинг!
Қозоғистон ва Россия раҳбарларининг Омскдаги учрашуви минтақавий хавфсизлик ва глобал геосиёсатдаги муҳим сигналлардан бири бўлди.
Ушбу қайнок геосиёсий янгиликни дўстларингизга ва сиёсий муҳокама гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Украинадаги можарони «музлатиш» ва «Истанбул 2.0» формуласига қайтиш реал ечим бўла оладими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…