«Урушни музлатиш ва Истанбул 2.0»: Тўқаев Путинга шундай таклиф берди

·107·Дунё
«Урушни музлатиш ва Истанбул 2.0»: Тўқаев Путинга шундай таклиф берди

Шанба, 25 июль куни Омскда бўлиб ўтган Минтақалараро ҳамкорлик форуми доирасида Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тўқаев ва Россия Президенти Владимир Путин ўртасида муҳим музокаралар бўлиб ўтди. Учрашувда Тўқаев Украинадаги урушни «музлатиш» ва «Истанбул 2.0» формуласига қайтишни таклиф қилди.

Zamin.uz ушбу олий даражадаги музокаралар тафсилотлари ва Кремлнинг муносабатини таҳлил қилади.

1. Тўқаевнинг таклифи: «Истанбул 2.0» формуласи

Қозоғистон Президенти ҳозирда икки томоннинг позициялари ўта қарама-қарши эканини ва можарони ҳал этишнинг аниқ йўли йўқлигини таъкидлади. Шу сабабли у жанг ҳаракатларини тўхтатиб, музокаралар столига қайтишни таклиф этди.

  • Тинчлик формуласи: Тўқаевнинг фикрича, 2022 йилда Истанбулда эришилган илк келишувлар базасига қайтиш лозим, чунки у ерда муҳим илгарилашлар бўлган эди.

  • Воситачилик позицияси: Қозоғистон Россия ва Украина ўртасида бевосита воситачи бўлишдан бош тортишини, аммо тинчликка чақиришни давом эттиришини билдирди.

  • Сиёсий мослашувчанлик: Тўқаев Путиннинг 2025 йил август ойида Анкорижда (АҚШ) Дональд Трамп билан ўтказган музокараларида «максимал дипломатик мослашувчанлик» кўрсатганини алоҳида эътироф этди.

Тўқаев: «Бу фуқаролар уруши эмас, давлатлараро можаро»

Қосим-Жомарт Тўқаевнинг баёнотидан:

«Биз ҳар доим Украина халқини, унинг маданиятини ва тилини ҳурмат қилганмиз. Бу можаронинг моҳияти кўпчилик учун, жумладан биз учун ҳам тўлиқ тушунарли эмас. Бу давлатлараро можаро бўлиб, Москва ва Киевнинг умумий душманлари манфаатига хизмат қилмоқда. Буларнинг барини тўхтатиш керак.»

Тўқаевнинг таклифи ва Кремлнинг расмий позицияси

Жиҳатлар

Тўқаевнинг таклифи

Кремль ва Песковнинг муносабати

Можаро мақоми

Урушни «музлатиш» ва фронтни тўхтатиш

Музлатиш мумкин эмас

Музокаралар формати

«Истанбул 2.0» формуласига қайтиш

Киев Россия шартлари ва мақсадларини тан олиши керак

Урушни тўхтатиш шарти

Томонлар келишувга эришиши

Россия ўз мақсадларига эришиши шарт

2. Песков: «Урушни музлатиш мумкин эмас»

Музокаралардан сўнг Россия Президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Кремлнинг ушбу таклифга нисбатан аниқ позициясини эълон қилди.

  • Мақсадлар ўзгармас: Песковнинг таъкидлашича, Киевнинг ҳозирги позицияси сабабли урушни шунчаки музлатиб қўйишнинг иложи йўқ.

  • Тўхташ шарти: «Биз учун асосий шарт бор: биз ўз мақсадларимизга эришишимиз керак. Улар аниқ ва изчил. Агар Киев тегишли қарорларни қабул қилса, жанглар бугун кун охиригача ҳам тўхташи мумкин», — деди Кремль вакили.

Ушбу муҳим сиёсий таҳлилни яқинларингизга юборинг!

Қозоғистон ва Россия раҳбарларининг Омскдаги учрашуви минтақавий хавфсизлик ва глобал геосиёсатдаги муҳим сигналлардан бири бўлди.

Ушбу қайнок геосиёсий янгиликни дўстларингизга ва сиёсий муҳокама гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Украинадаги можарони «музлатиш» ва «Истанбул 2.0» формуласига қайтиш реал ечим бўла оладими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Қасим-Жомарт ТоқаевВладимир ПутинҚозоғистонДоналд ТрампКремл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиЭронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиБугун, 10:57Англиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиАнглиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиБугун, 10:19Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Бугун, 09:57Анқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиАнқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиБугун, 09:44Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Бугун, 08:57Истанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиИстанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди