Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилоб

·43·Техно
Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилоб

Замонавий илм-фан ва технологиялар чорраҳасида улкан бурилиш юз берди: сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилган синтетик оқсиллар генларни таҳрирлашда табиий ферментлардан кўра самаралироқ натижа кўрсатди. Ссиенсе журналида эълон қилинган тадқиқот натижалари инсониятга ДНК тузилишини ўзгартиришда табиат эволюцияси чекловларидан чиқиб кетиш имконини бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳада 2020-йилги Нобел мукофоти совриндори Женнифер Доудна бошчилигидаги Калифорния университети (Беркли) олимлари иштирок этишди. Тадқиқотчилар AI моделларидан фойдаланиб, КРИСPR тизими учун мутлақо янги, синтетик ферментларни лойиҳалаштиришга муваффақ бўлишди. Бу технология келажакда тиббиёт ва қишлоқ хўжалигида генетик касалликларни даволаш ҳамда ҳосилдорликни оширишда мисли кўрилмаган имкониятлар очади.

Эволюция чегараларидан ташқарида

Анъанавий КРИСPR тизимлари бактериялардан олинган Cas9 ва Cas12 каби ферментларга таянади. Табиатда бу оқсиллар бактерияларни вируслардан ҳимоя қилиш учун хизмат қилади. Бироқ, уларни лаборатория шароитида қўлда такомиллаштириш ўта мураккаб жараён бўлиб, ҳар қандай кичик ўзгариш ферментнинг ишдан чиқишига олиб келиши мумкин эди. AI эса бу жараённи минг чандон тезлаштирди.

Олимлар Cas12 оқсилининг аждоди ҳисобланган ТнпБ ферментининг синтетик версияларига эътибор қаратишди. Махсус алгоритмлар ёрдамида оқсилларнинг аминокислоталар кетма-кетлиги қайта ишланиб, уларга янги хусусиятлар берилди. Натижада СйнТнпБ деб номланган минглаб синтетик вариантлар яратилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу сунъий ферментлар нафақат ишга яроқли бўлиб чиқди, балки бактерия, ўсимлик ва инсон ҳужайраларида табиий аналогларидан кўра фаолроқ экани исботланди.

Янги давр технологияси

Цюрих университети молекуляр биологи Соэрен Лиенкампнинг таъкидлашича, агар КРИСPR технологияси ДНКни таҳрирлашни ҳамма учун очиқ қилган бўлса, AI ёрдамида оқсилларни лойиҳалаш молекулаларга мутлақо янги хусусиятларни беришга имкон беради. Бу эса инсоният энди табиат берган воситалар билан чекланиб қолмаслигини англатади.

Криоэлектрон микроскопия ёрдамида ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, сунъий интеллект томонидан яратилган оқсиллар ДНК ва РНК ўртасидаги алоқаларни янада барқарорлаштирган. Бу эса генларни кесиш ва қайта тиклаш жараёнида хатоликлар эҳтимолини камайтириб, аниқликни оширади.

Ушбу кашфиёт ген муҳандислигида янги даврни бошлаб беради. Эндиликда олимлар табиатда мавжуд бўлмаган, лекин инсон саломатлиги учун зарур бўлган оқсилларни "буюртма асосида" яратишлари мумкин бўлади. Бу усул генетик нуқсонларни бартараф этишда хавфсизроқ ва самаралироқ ечимлар яратишга хизмат қилади.

Сунъий ИнтеллектКРИСPRГенетик МуҳандисликТехнологияФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишБугун, 11:22SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиБугун, 10:54Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиБугун, 09:50OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариOpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 06:51Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиСунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиБугун, 06:50Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб