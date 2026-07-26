Шавкат Мирзиёев қутловларга жавоб қайтарди: халққа муҳим сўзлар айтди
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев таваллуд куни муносабати билан билдирилган кўплаб самимий қутловларга жавоб қайтарди. Давлат раҳбари миннатдорлик мактубида табрикларни шахсий эътибордан кўра кенгроқ маънода қабул қилишини таъкидлаб, халққа алоҳида мурожаат қилди.
Президент кимларга миннатдорлик билдирди?
Шавкат Мирзиёев уни таваллуд куни билан қутлаган давлат ва ҳукумат бошлиқлари, хорижий сиёсат ва жамоат арбоблари, ишбилармон доиралар ҳамда халқаро ташкилотлар раҳбарларига чуқур миннатдорлик изҳор этди.
Шунингдек, маҳаллалар ва меҳнат жамоалари, нуронийлар, ёшлар, хотин-қизлар, тадбиркорлар ва турли касб эгалари бўлган барча ватандошларга ҳам самимий ташаккур билдирилди.
«Бағрикенг ва олийжаноб халқимизга яна бир бор чин дилдан ўзимнинг чексиз меҳрим ва ҳурматимни билдираман».
Табриклар ортидаги маъно алоҳида қайд этилди
Президент билдирилган қутлов ва эзгу тилакларни, аввало, кўп миллатли Ўзбекистон халқи ҳамда давлатга кўрсатилаётган юксак ҳурмат ифодаси сифатида қабул қилишини маълум қилди.
Шавкат Мирзиёевга кўра, хорижий етакчилар ва халқаро ҳамкорларнинг эътибори Янги Ўзбекистоннинг жаҳон майдонида ортиб бораётган обрўси ва нуфузи эътироф этилаётганини ҳам кўрсатади.
Асосий ишонч халқнинг кучига қаратилди
Миннатдорлик мактубининг энг муҳим қисми мамлакат келажаги ва амалга оширилаётган ислоҳотларга бағишланди.
Давлат раҳбари эркин, фаровон ва обод ҳаёт қуриш йўлидаги ўзгаришларни қўллаб-қувватлаб келаётган халқнинг ақл-заковати ҳамда фидокорона меҳнатини алоҳида таъкидлади.
«Кўпмиллатли халқимизнинг ақл-заковати ва фидокорона меҳнати билан олдимизга қўйган юксак ва шарафли мақсадларга албатта эришамиз».
Бу сўзлар ислоҳотларнинг кейинги босқичида ҳам жамиятнинг фаол иштироки ва ҳамжиҳатлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этишига ишора қилди.
Дунё етакчиларидан қутловлар келди
24 июль куни Президентнинг расмий сайтида қатор хорижий давлатлар раҳбарлари билан телефон мулоқотлари ва йўлланган табриклар ҳақида хабарлар эълон қилинди. Улар орасида Марказий Осиё мамлакатлари ва бошқа ҳамкор давлатлар етакчилари бор.
Шавкат Мирзиёев 1957 йил 24 июлда Жиззах вилоятининг Зомин туманида туғилган. Давлат раҳбари 2026 йилда 69 ёшни қарши олди.
Президентнинг миннатдорлик мактубидаги асосий ғоя аниқ: билдирилган табриклар шахсий сана доирасидан чиқиб, Ўзбекистон халқига бўлган ҳурмат ва мамлакат келажагига билдирилган ишонч сифатида баҳоланди.
…