Шавкат Мирзиёев қутловларга жавоб қайтарди: халққа муҳим сўзлар айтди

·79·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев қутловларга жавоб қайтарди: халққа муҳим сўзлар айтди

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев таваллуд куни муносабати билан билдирилган кўплаб самимий қутловларга жавоб қайтарди. Давлат раҳбари миннатдорлик мактубида табрикларни шахсий эътибордан кўра кенгроқ маънода қабул қилишини таъкидлаб, халққа алоҳида мурожаат қилди.

Президент кимларга миннатдорлик билдирди?

Шавкат Мирзиёев уни таваллуд куни билан қутлаган давлат ва ҳукумат бошлиқлари, хорижий сиёсат ва жамоат арбоблари, ишбилармон доиралар ҳамда халқаро ташкилотлар раҳбарларига чуқур миннатдорлик изҳор этди.

Шунингдек, маҳаллалар ва меҳнат жамоалари, нуронийлар, ёшлар, хотин-қизлар, тадбиркорлар ва турли касб эгалари бўлган барча ватандошларга ҳам самимий ташаккур билдирилди.

«Бағрикенг ва олийжаноб халқимизга яна бир бор чин дилдан ўзимнинг чексиз меҳрим ва ҳурматимни билдираман».

Табриклар ортидаги маъно алоҳида қайд этилди

Президент билдирилган қутлов ва эзгу тилакларни, аввало, кўп миллатли Ўзбекистон халқи ҳамда давлатга кўрсатилаётган юксак ҳурмат ифодаси сифатида қабул қилишини маълум қилди.

Шавкат Мирзиёевга кўра, хорижий етакчилар ва халқаро ҳамкорларнинг эътибори Янги Ўзбекистоннинг жаҳон майдонида ортиб бораётган обрўси ва нуфузи эътироф этилаётганини ҳам кўрсатади.

Асосий ишонч халқнинг кучига қаратилди

Миннатдорлик мактубининг энг муҳим қисми мамлакат келажаги ва амалга оширилаётган ислоҳотларга бағишланди.

Давлат раҳбари эркин, фаровон ва обод ҳаёт қуриш йўлидаги ўзгаришларни қўллаб-қувватлаб келаётган халқнинг ақл-заковати ҳамда фидокорона меҳнатини алоҳида таъкидлади.

«Кўпмиллатли халқимизнинг ақл-заковати ва фидокорона меҳнати билан олдимизга қўйган юксак ва шарафли мақсадларга албатта эришамиз».

Бу сўзлар ислоҳотларнинг кейинги босқичида ҳам жамиятнинг фаол иштироки ва ҳамжиҳатлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этишига ишора қилди.

Дунё етакчиларидан қутловлар келди

24 июль куни Президентнинг расмий сайтида қатор хорижий давлатлар раҳбарлари билан телефон мулоқотлари ва йўлланган табриклар ҳақида хабарлар эълон қилинди. Улар орасида Марказий Осиё мамлакатлари ва бошқа ҳамкор давлатлар етакчилари бор.

Шавкат Мирзиёев 1957 йил 24 июлда Жиззах вилоятининг Зомин туманида туғилган. Давлат раҳбари 2026 йилда 69 ёшни қарши олди.

Президентнинг миннатдорлик мактубидаги асосий ғоя аниқ: билдирилган табриклар шахсий сана доирасидан чиқиб, Ўзбекистон халқига бўлган ҳурмат ва мамлакат келажагига билдирилган ишонч сифатида баҳоланди.

Шавкат МирзиёевЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди