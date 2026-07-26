Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилди
«Реал»да келажаги ноаниқ бўлиб турган Винисиус Жуниорга Англия грандлари қизиқиш билдирмоқда. Бироқ мадридликларнинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик юлдуз борасида клуб раҳбариятига қатъий талаб қўйган.
Моуринью Винисиусни қўйиб юбормоқчи эмас
The Telegraph маълумотига кўра, Жозе Моуринью ёзги трансфер ойнасида Винисиус Жуниорнинг «Реал»дан кетишига қарши чиққан.
Португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига жамоанинг асосий футболчиларини сақлаб қолишни исташини билдирган. Моуринью янги мавсумда Винисиусни ўз режаларининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда.
Мураббийнинг позицияси аниқ: Винисиус сотувга қўйилмаслиги керак.
Ҳозирча «Реал» ва қизиқиш билдираётган клублар ўртасида расмий музокаралар бошлангани ҳақида маълумот йўқ. Аммо «Арсенал»нинг бразилиялик ҳужумчини қўлга киритиш истаги жиддий экани айтилмоқда.
«Арсенал» юлдузли трансферни режалаштирмоқда
Англия матбуотига кўра, «Арсенал» Винисиусни ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда.
Лондонликлар футболчининг трансфери бўйича дастлабки маълумотларни сўраган. Бироқ ушбу эҳтимолий келишув ҳали бошланғич босқичда ва клублар ўртасида тўлиқ музокаралар ўтказилмаган.
Шу билан бирга, аввалги хабарларда «Ливерпуль» ҳам Винисиуснинг шартнома билан боғлиқ вазиятини кузатаётгани айтилган. Аммо айни пайтда энг жиддий қизиқиш «Арсенал» томонидан билдирилаётгани қайд этилмоқда.
Шартнома масаласи «Реал»ни шоширмоқда
Винисиус Жуниорнинг мадридликлар билан амалдаги шартномаси 2027 йил 30 июнгача мўлжалланган. Янги битим бўйича музокараларда ҳали якуний келишувга эришилмагани футболчининг келажаги атрофидаги саволларни кўпайтирмоқда.
Агар томонлар шартномани узайтирмаса, бразилиялик футболчи 2027 йил ёзида эркин агент сифатида клубни тарк этиши мумкин. Шу сабабли «Реал» раҳбарияти олдида мураккаб танлов турибди:
янги узоқ муддатли шартнома тузиш;
футболчини 2026 йил ёзида катта маблағ эвазига сотиш;
ёки Моуриньюнинг талабини қабул қилиб, уни яна бир мавсум жамоада сақлаб қолиш.
Бироқ янги бош мураббийнинг позицияси клубнинг трансфер режаларини ўзгартириб юбориши мумкин.
Винисиуснинг бозор қиймати қанча?
26 ёшли Винисиус Жуниор «Реал» сафига 2018 йил ёзида Бразилиянинг «Фламенго» клубидан келиб қўшилган.
Transfermarkt портали 2026 йил 5 июндаги янгиланишда футболчининг бозор қийматини 140 миллион евро деб баҳолаган. Унинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача давом этади.
Бразилиялик ҳужумчи мадридликлар сафида етакчи ўйинчилардан бирига айланди ва клуб билан бирга йирик совринларни қўлга киритди. Шу боис унинг эҳтимолий трансфери ёзги бозордаги энг қиммат келишувлардан бири бўлиши мумкин.
Моуринью «Реал»га катта режалар билан қайтди
«Реал» 2026 йил 11 июнда Жозе Моуриньюни бош мураббий этиб тайинлаганини расман эълон қилди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йил 30 июнгача шартнома тузилган ва у 13 июлдан жамоадаги ишини бошлаган.
Моуринью янги лойиҳасини Винисиус, Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем каби асосий юлдузлар атрофида қуришни режалаштираётгани хабар қилинмоқда. Шу сабабли бразилиялик футболчининг кетишига қўйилган тақиқ оддий трансфер қарори эмас, балки мураббийнинг келгуси мавсум учун стратегияси сифатида баҳоланмоқда.
Энди асосий савол битта: «Реал» Винисиус билан янги шартнома бўйича келиша оладими ёки футболчининг келажаги яна катта трансфер можаросига айланадими?
…