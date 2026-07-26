Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилди

·98·Спорт
Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилди

«Реал»да келажаги ноаниқ бўлиб турган Винисиус Жуниорга Англия грандлари қизиқиш билдирмоқда. Бироқ мадридликларнинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью бразилиялик юлдуз борасида клуб раҳбариятига қатъий талаб қўйган.

Моуринью Винисиусни қўйиб юбормоқчи эмас

The Telegraph маълумотига кўра, Жозе Моуринью ёзги трансфер ойнасида Винисиус Жуниорнинг «Реал»дан кетишига қарши чиққан.

Португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига жамоанинг асосий футболчиларини сақлаб қолишни исташини билдирган. Моуринью янги мавсумда Винисиусни ўз режаларининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда.

Мураббийнинг позицияси аниқ: Винисиус сотувга қўйилмаслиги керак.

Ҳозирча «Реал» ва қизиқиш билдираётган клублар ўртасида расмий музокаралар бошлангани ҳақида маълумот йўқ. Аммо «Арсенал»нинг бразилиялик ҳужумчини қўлга киритиш истаги жиддий экани айтилмоқда.

«Арсенал» юлдузли трансферни режалаштирмоқда

Англия матбуотига кўра, «Арсенал» Винисиусни ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда.

Лондонликлар футболчининг трансфери бўйича дастлабки маълумотларни сўраган. Бироқ ушбу эҳтимолий келишув ҳали бошланғич босқичда ва клублар ўртасида тўлиқ музокаралар ўтказилмаган.

Шу билан бирга, аввалги хабарларда «Ливерпуль» ҳам Винисиуснинг шартнома билан боғлиқ вазиятини кузатаётгани айтилган. Аммо айни пайтда энг жиддий қизиқиш «Арсенал» томонидан билдирилаётгани қайд этилмоқда.

Шартнома масаласи «Реал»ни шоширмоқда

Винисиус Жуниорнинг мадридликлар билан амалдаги шартномаси 2027 йил 30 июнгача мўлжалланган. Янги битим бўйича музокараларда ҳали якуний келишувга эришилмагани футболчининг келажаги атрофидаги саволларни кўпайтирмоқда.

Агар томонлар шартномани узайтирмаса, бразилиялик футболчи 2027 йил ёзида эркин агент сифатида клубни тарк этиши мумкин. Шу сабабли «Реал» раҳбарияти олдида мураккаб танлов турибди:

  • янги узоқ муддатли шартнома тузиш;

  • футболчини 2026 йил ёзида катта маблағ эвазига сотиш;

  • ёки Моуриньюнинг талабини қабул қилиб, уни яна бир мавсум жамоада сақлаб қолиш.

Бироқ янги бош мураббийнинг позицияси клубнинг трансфер режаларини ўзгартириб юбориши мумкин.

Винисиуснинг бозор қиймати қанча?

26 ёшли Винисиус Жуниор «Реал» сафига 2018 йил ёзида Бразилиянинг «Фламенго» клубидан келиб қўшилган.

Transfermarkt портали 2026 йил 5 июндаги янгиланишда футболчининг бозор қийматини 140 миллион евро деб баҳолаган. Унинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача давом этади.

Бразилиялик ҳужумчи мадридликлар сафида етакчи ўйинчилардан бирига айланди ва клуб билан бирга йирик совринларни қўлга киритди. Шу боис унинг эҳтимолий трансфери ёзги бозордаги энг қиммат келишувлардан бири бўлиши мумкин.

Моуринью «Реал»га катта режалар билан қайтди

«Реал» 2026 йил 11 июнда Жозе Моуриньюни бош мураббий этиб тайинлаганини расман эълон қилди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йил 30 июнгача шартнома тузилган ва у 13 июлдан жамоадаги ишини бошлаган.

Моуринью янги лойиҳасини Винисиус, Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем каби асосий юлдузлар атрофида қуришни режалаштираётгани хабар қилинмоқда. Шу сабабли бразилиялик футболчининг кетишига қўйилган тақиқ оддий трансфер қарори эмас, балки мураббийнинг келгуси мавсум учун стратегияси сифатида баҳоланмоқда.

Энди асосий савол битта: «Реал» Винисиус билан янги шартнома бўйича келиша оладими ёки футболчининг келажаги яна катта трансфер можаросига айланадими?

Жозе МоуриньюВинисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналЛиверпуль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтадиБугун, 11:44Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиЖермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиБугун, 11:37Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди