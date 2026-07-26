Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқланди
Навоий вилоятининг Қизилтепа туманида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ходимлар меъёридан ортиқ йўловчи олиб кетаётган «Damas» автомобилни тўхтатди. Машина салони текширилганда, ҳайдовчидан ташқари унда 17 нафар боғча тарбияланувчиси ва бир нафар ходима борлиги маълум бўлди.
Болалар олд ўриндиққа ҳам жойлаштирилган
Ҳодиса 21 июль куни Қизилтепа туманидаги Ванғози маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида содир бўлган.
Ҳудудда хизмат олиб бораётган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспекторлари олд ўриндиғида уч нафар бола ўтирган «Damas» автомобилига эътибор қаратиб, уни тўхтатган.
Автомобилда ҳайдовчи билан бирга жами 19 киши бўлган.
Текширув давомида машинада:
17 нафар боғча тарбияланувчиси;
бир нафар боғча ходимаси;
ҳайдовчи бўлгани аниқланган.
Ҳайдовчи талабга бўйсунишни истамаган
Маълум қилинишича, ҳайдовчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг қонуний талабини бажариш ўрнига улар билан баланд овозда баҳслашган.
Шунингдек, у воқеа жойидан кетишга ҳам уринган. Бироқ инспекторлар томонидан ҳолат назоратга олинган.
Ҳайдовчига маъмурий чора кўрилди
Мазкур ҳолат юзасидан ҳайдовчига нисбатан белгиланган тартибда маъмурий чора қўлланган.
Айни пайтда болаларни бундай тарзда ташиш ким томонидан ташкил этилгани ва боғча масъулларига нисбатан ҳам текширув ўтказилган-ўтказилмагани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Бир лаҳзалик бепарволик катта хавфга айланиши мумкин
Кичик ҳажмли автомобилда шунча кўп болани ташиш йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган тақдирда оғир оқибатларга сабаб бўлиши мумкин эди.
Воқеа яна бир бор болаларни ташишда хавфсизлик талабларига қатъий амал қилиш, ҳар бир йўловчи учун муносиб ва хавфсиз жой ажратиш зарурлигини кўрсатди.
Сизнингча, бундай ҳолатларда фақат ҳайдовчими ёки болаларни йўлга чиқарган масъуллар ҳам жавоб бериши керакми?
…