Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқланди

·48·Жамият
Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқланди

Навоий вилоятининг Қизилтепа туманида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ходимлар меъёридан ортиқ йўловчи олиб кетаётган «Damas» автомобилни тўхтатди. Машина салони текширилганда, ҳайдовчидан ташқари унда 17 нафар боғча тарбияланувчиси ва бир нафар ходима борлиги маълум бўлди.

Болалар олд ўриндиққа ҳам жойлаштирилган

Ҳодиса 21 июль куни Қизилтепа туманидаги Ванғози маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида содир бўлган.

Ҳудудда хизмат олиб бораётган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспекторлари олд ўриндиғида уч нафар бола ўтирган «Damas» автомобилига эътибор қаратиб, уни тўхтатган.

Автомобилда ҳайдовчи билан бирга жами 19 киши бўлган.

Текширув давомида машинада:

  • 17 нафар боғча тарбияланувчиси;

  • бир нафар боғча ходимаси;

  • ҳайдовчи бўлгани аниқланган.

Ҳайдовчи талабга бўйсунишни истамаган

Маълум қилинишича, ҳайдовчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг қонуний талабини бажариш ўрнига улар билан баланд овозда баҳслашган.

Шунингдек, у воқеа жойидан кетишга ҳам уринган. Бироқ инспекторлар томонидан ҳолат назоратга олинган.

Ҳайдовчига маъмурий чора кўрилди

Мазкур ҳолат юзасидан ҳайдовчига нисбатан белгиланган тартибда маъмурий чора қўлланган.

Айни пайтда болаларни бундай тарзда ташиш ким томонидан ташкил этилгани ва боғча масъулларига нисбатан ҳам текширув ўтказилган-ўтказилмагани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Бир лаҳзалик бепарволик катта хавфга айланиши мумкин

Кичик ҳажмли автомобилда шунча кўп болани ташиш йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган тақдирда оғир оқибатларга сабаб бўлиши мумкин эди.

Воқеа яна бир бор болаларни ташишда хавфсизлик талабларига қатъий амал қилиш, ҳар бир йўловчи учун муносиб ва хавфсиз жой ажратиш зарурлигини кўрсатди.

Сизнингча, бундай ҳолатларда фақат ҳайдовчими ёки болаларни йўлга чиқарган масъуллар ҳам жавоб бериши керакми?

ҚизилтепаНавоийДамасВанғози
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

50 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)50 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:04Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаБойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаКеча, 18:31Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди