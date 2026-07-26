Зеисс 2 нанометрли чиплар ишлаб чиқариш учун ноёб оптика заводини кенгайтирмоқда

·37·Техно
Зеисс 2 нанометрли чиплар ишлаб чиқариш учун ноёб оптика заводини кенгайтирмоқда

Германиянинг Зеисс Семикондуктор Мануфактуринг Течнологй (Зеисс СМТ) компанияси Оберкохен шаҳридаги ишлаб чиқариш мажмуасини кенг кўламда кенгайтиришини эълон қилди. Ушбу лойиҳа доирасида 25 минг квадрат метр майдонга эга янги бинолар барпо этилади. Бу ерда дунёдаги энг илғор чипларни тайёрлашда қўлланиладиган ASML литография машиналари учун ноёб оптик тизимлар ишлаб чиқарилади. Мазкур қадам глобал яримўтказгичлар саноати учун стратегик аҳамиятга эга, чунки ушбу оптикасиз замонавий процессорларни яратиш имконсиздир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Зеисс компаниясининг Оберкохен ва Ветслардаги заводлари дунёда ЭУВ (экстремал ультрабинафша) литография қурилмалари учун оптик устунлар ишлаб чиқарадиган ягона маскан ҳисобланади. ASML ўзининг йиллик ҳисоботида очиқ тан олганидек, литография машиналарини етказиб бериш ҳажми айнан Зеисс СМТ компаниясининг ишлаб чиқариш қувватларига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Немис компанияси линзалар, ўта аниқ кўзгулар ва ёритиш тизимларининг ягона етказиб берувчиси саналади.

Технологик пойгадаги ҳал қилувчи бўғин

Янги мажмуанинг ишга туширилиши 2 нанометрли ва ундан ҳам кичикроқ технологик жараёнлар асосида чиплар ишлаб чиқаришни жадаллаштиради. ASML маълумотларига кўра, 2027-йилга келиб Лов-НА ЭУВ сканерларини ишлаб чиқаришни йилига 65 тадан 30 фоизга ошириш режалаштирилган. Шу билан бирга, битта литография мажмуасини йиғиш вақти ҳозирги 22 ҳафтадан 15-16 ҳафтагача қисқартирилади. Бу эса жаҳон бозоридаги смартфон, сунъий интеллект ва сервер процессорларига бўлган эҳтиёжни тезроқ қондириш имконини беради.

Айниқса, Ҳигҳ-НА ЭУВ деб номланувчи янги авлод тизимлари учун оптик модуллар яратиш ўта мураккаб муҳандислик вазифасидир. Биргина оптик устун 40 мингдан ортиқ деталлардан иборат бўлиб, унинг вазни 12 тоннани ташкил этади. Ёритиш тизими эса яна 25 мингта компонент ва 6 тонна вазнга эга. Бундай мураккабликдаги ускуналарни ишлаб чиқариш нафақат юқори технология, балки ўта аниқ муҳитни ҳам талаб қилади.

Оптик тизимлар таркибидаги алоҳида кўзгуларни тайёрлаш бир неча ой вақт олади. Тайёр бўлган қисмлар оғирлиги 150 тоннадан ортиқ бўлган улкан вакуум камераларида текширилади. Мутахассислар сиртнинг оғишини нанометрнинг улушларигача бўлган аниқликда ўлчайдилар. Бундай даражадаги аниқликка дунёнинг бошқа ҳеч бир нуқтасида эришиб бўлмайди, бу эса Зеисс компаниясини технологик монополга айлантиради.

Молиявий кўрсаткичлар ва келажак режалари

ASML ўзининг асосий ҳамкорини қўллаб-қувватлаш учун катта маблағ йўналтирмоқда. 2025-йил якунларига кўра, Зеисс СМТ компаниясига берилган кредитлар ҳажми 1,91 миллиард еврога етди, яна 1,19 миллиард евро эса бўлғуси етказиб беришлар учун аванс сифатида ўтказиб берилди. Ушбу инвестициялар аллақачон ўз самарасини бермоқда: Зеисс СМТ бўлинмасининг йиллик тушуми 23 фоизга ўсиб, 5,055 миллиард еврони ташкил этди ва гуруҳнинг энг йирик бизнес йўналишига айланди.

Кенгайиш фақат Оберкохен билан чекланиб қолмайди. Компания айни пайтда қуйидаги лойиҳаларни ҳам амалга оширмоқда:

  • Ветслар шаҳрида янги ишлаб чиқариш мажмуаси қурилиши;
  • Россдорфда "тоза хоналар" майдонини кенгайтириш;
  • Жанубий Кореяда янги инновацион марказнинг очилиши.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кенгайишлар глобал яримўтказгич инқирозининг олдини олиш ва келажакдаги NVIDIA, Apple ҳамда Intel каби гигантларнинг энг замонавий чипларга бўлган талабини қондириш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

ЗеиссASMLТехнологияЯримўтказгичГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб