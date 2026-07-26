Зеисс 2 нанометрли чиплар ишлаб чиқариш учун ноёб оптика заводини кенгайтирмоқда
Германиянинг Зеисс Семикондуктор Мануфактуринг Течнологй (Зеисс СМТ) компанияси Оберкохен шаҳридаги ишлаб чиқариш мажмуасини кенг кўламда кенгайтиришини эълон қилди. Ушбу лойиҳа доирасида 25 минг квадрат метр майдонга эга янги бинолар барпо этилади. Бу ерда дунёдаги энг илғор чипларни тайёрлашда қўлланиладиган ASML литография машиналари учун ноёб оптик тизимлар ишлаб чиқарилади. Мазкур қадам глобал яримўтказгичлар саноати учун стратегик аҳамиятга эга, чунки ушбу оптикасиз замонавий процессорларни яратиш имконсиздир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Зеисс компаниясининг Оберкохен ва Ветслардаги заводлари дунёда ЭУВ (экстремал ультрабинафша) литография қурилмалари учун оптик устунлар ишлаб чиқарадиган ягона маскан ҳисобланади. ASML ўзининг йиллик ҳисоботида очиқ тан олганидек, литография машиналарини етказиб бериш ҳажми айнан Зеисс СМТ компаниясининг ишлаб чиқариш қувватларига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Немис компанияси линзалар, ўта аниқ кўзгулар ва ёритиш тизимларининг ягона етказиб берувчиси саналади.
Технологик пойгадаги ҳал қилувчи бўғинЯнги мажмуанинг ишга туширилиши 2 нанометрли ва ундан ҳам кичикроқ технологик жараёнлар асосида чиплар ишлаб чиқаришни жадаллаштиради. ASML маълумотларига кўра, 2027-йилга келиб Лов-НА ЭУВ сканерларини ишлаб чиқаришни йилига 65 тадан 30 фоизга ошириш режалаштирилган. Шу билан бирга, битта литография мажмуасини йиғиш вақти ҳозирги 22 ҳафтадан 15-16 ҳафтагача қисқартирилади. Бу эса жаҳон бозоридаги смартфон, сунъий интеллект ва сервер процессорларига бўлган эҳтиёжни тезроқ қондириш имконини беради.
Айниқса, Ҳигҳ-НА ЭУВ деб номланувчи янги авлод тизимлари учун оптик модуллар яратиш ўта мураккаб муҳандислик вазифасидир. Биргина оптик устун 40 мингдан ортиқ деталлардан иборат бўлиб, унинг вазни 12 тоннани ташкил этади. Ёритиш тизими эса яна 25 мингта компонент ва 6 тонна вазнга эга. Бундай мураккабликдаги ускуналарни ишлаб чиқариш нафақат юқори технология, балки ўта аниқ муҳитни ҳам талаб қилади.
Оптик тизимлар таркибидаги алоҳида кўзгуларни тайёрлаш бир неча ой вақт олади. Тайёр бўлган қисмлар оғирлиги 150 тоннадан ортиқ бўлган улкан вакуум камераларида текширилади. Мутахассислар сиртнинг оғишини нанометрнинг улушларигача бўлган аниқликда ўлчайдилар. Бундай даражадаги аниқликка дунёнинг бошқа ҳеч бир нуқтасида эришиб бўлмайди, бу эса Зеисс компаниясини технологик монополга айлантиради.
Молиявий кўрсаткичлар ва келажак режалариASML ўзининг асосий ҳамкорини қўллаб-қувватлаш учун катта маблағ йўналтирмоқда. 2025-йил якунларига кўра, Зеисс СМТ компаниясига берилган кредитлар ҳажми 1,91 миллиард еврога етди, яна 1,19 миллиард евро эса бўлғуси етказиб беришлар учун аванс сифатида ўтказиб берилди. Ушбу инвестициялар аллақачон ўз самарасини бермоқда: Зеисс СМТ бўлинмасининг йиллик тушуми 23 фоизга ўсиб, 5,055 миллиард еврони ташкил этди ва гуруҳнинг энг йирик бизнес йўналишига айланди.
Кенгайиш фақат Оберкохен билан чекланиб қолмайди. Компания айни пайтда қуйидаги лойиҳаларни ҳам амалга оширмоқда:
- Ветслар шаҳрида янги ишлаб чиқариш мажмуаси қурилиши;
- Россдорфда "тоза хоналар" майдонини кенгайтириш;
- Жанубий Кореяда янги инновацион марказнинг очилиши.
…