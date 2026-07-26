Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?

·59·Жамият
Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?

2026 йил августидан Ўзбекистонда айрим оилалар болалар нафақаси ёки моддий ёрдамдан маҳрум бўлиши мумкин. Аммо янги талаб барча нафақа олувчиларга бирдек татбиқ этилмайди — асосий ўзгариш Ижтимоий реестрда «камбағал оила» тоифасига киритилган ва меҳнатга лаёқатли аъзоси расмий банд бўлмаган оилаларга тааллуқли.

Февраль ойида тўлов тайинланган оилалар учун берилган олти ойлик муддат июль охирида якунланади. Шу сабаб августда уларнинг бандлик ҳолати электрон тизим орқали қайта текширилиши мумкин.

Нега айнан август ҳал қилувчи ой бўлади?

Президентнинг 2025 йил 26 декабрдаги ПФ-258-сонли фармони билан 2026 йил 1 февралдан «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ва Камбағал оилалар реестри негизида ягона Ижтимоий реестр жорий этилди.

Янги тизимда оилалар уч тоифага ажратилади:

  • «давлат таъминотидаги оила»;

  • «камбағал оила»;

  • «камбағаллик чегарасидаги оила».

«Камбағал оила» тоифасидагиларга болалар нафақаси ёки моддий ёрдам дастлаб олти ой давомида тўланади. Шу вақт ичида оиланинг меҳнатга лаёқатли аъзолари расмий бандлигини таъминлаши керак. Бандлик талаби бажарилса, тўлов қўшимча аризасиз давом эттирилади.

Февралда нафақа тайинланган оилалар учун олти ойлик ҳисоб февраль–июль даврини қамраб олади. Талаб бажарилмаган бўлса, тўлов кейинги ойдан тўхтатилиши мумкин.

Қайси ҳолатларда нафақа тўхтатилади?

Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 29 январдаги 35-сонли қарорига кўра, «камбағал оила» тоифасидаги оиланинг расмий банд бўлмаган меҳнатга лаёқатли аъзоси олти ой ичида қуйидаги шартлардан бирини бажармаса, нафақа ёки моддий ёрдам тўхтатилади:

  • расмий ишга жойлашмаса;

  • якка тартибдаги тадбиркор сифатида фаолият бошламаса;

  • ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида рўйхатдан ўтмаса;

  • бандлик органи таклиф қилган мақбул ишни икки ёки ундан ортиқ марта рад этса.

Бундай ҳолат аниқланган ойдан кейинги ойдан тўлов бекор қилинади.

Фақат рўйхатдан ўтишнинг ўзи етарлими?

Янги тартибда расмий бандлик фақат қоғоздаги қайд билан эмас, электрон тизимлардаги маълумотлар орқали ҳам текширилади.

Жумладан:

  • меҳнат ёки фуқаролик-ҳуқуқий шартнома «Ягона миллий меҳнат тизими»да қайд этилган бўлиши;

  • якка тартибдаги тадбиркор айланмадан олинадиган солиқни мунтазам тўлаши;

  • ўзини ўзи банд қилган шахс меҳнат стажи ҳисобланиши учун белгиланган тўлиқ ижтимоий солиқни тўлаши лозим.

Якка тартибдаги тадбиркор уч ой давомида тегишли солиқни тўламаса, расмий банд деб ҳисобланмаслиги мумкин. Шунингдек, охирги уч ойдаги меҳнат даромади меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан паст бўлган шахс ҳам тизимда расмий банд сифатида қабул қилинмаслиги белгиланган.

Талаб кимларга татбиқ этилмайди?

Расмий иш билан таъминланиш талаби ҳар бир меҳнатга лаёқатли кўринган оила аъзосига автоматик равишда қўлланмайди. Қонунчиликда бир қатор истиснолар мавжуд.

Жумладан, талаб қуйидагиларга нисбатан татбиқ этилмайди:

  • уч ёшгача бўлган болани парвариш қилаётган она ёки унинг ўрнини босувчи шахс;

  • кундузги таълимда ўқиётганлар;

  • пенсионерлар ва айрим нафақа олувчилар;

  • I ёки II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар;

  • ногиронлиги бўлган болани, I гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсни ёки парваришга муҳтож 80 ёшдан ошган кексани парвариш қилаётганлар;

  • чақирув асосида ҳарбий хизматни ўтаётганлар;

  • бандлик органида иш қидирувчи ёки ишсиз сифатида расмий рўйхатга олинганлар;

  • касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ёки малака оширишга юборилган шахслар;

  • қонунчиликда белгиланган айрим ёлғиз ота ёки оналар.

Шунинг учун оилада ишламайдиган аъзо борлигининг ўзи нафақа дарҳол тўхтатилишини англатмайди. Аввало, ушбу шахс истисно тоифаларидан бирига кириш-кирмаслиги текширилади.

«Давлат таъминотидаги оилалар» ҳам нафақадан маҳрум бўладими?

Йўқ, мазкур бандлик талаби асосан Ижтимоий реестрнинг «камбағал оила» тоифасига киритилган оилаларга тааллуқли.

«Давлат таъминотидаги оила» тоифасидаги фуқароларга болалар нафақаси ва моддий ёрдам оила аъзоларининг бандлик ҳолатидан қатъи назар, ушбу тоифада турган даврида тўлаб борилади.

«Камбағаллик чегарасидаги оила» тоифасига киритилганларга эса тўлов олти ойга тайинланади. Бу тоифадаги оилаларга бериладиган сумма даромад даражасига қараб қисқартирилади.

Нафақа миқдори қандай ҳисобланади?

Агар оила «давлат таъминотидаги» ёки «камбағал оила» тоифасидан «камбағаллик чегарасидаги оила» тоифасига ўтказилса, тўлов миқдори ҳар бир аъзога тўғри келадиган ўртача ойлик даромадга қараб белгиланади:

  • даромад минимал истеъмол харажатларининг 1 бараваридан 1,25 бараваригача бўлса — белгиланган нафақанинг 75 фоизи;

  • даромад 1,25 бараваридан 1,5 бараваригача бўлса — белгиланган нафақанинг 50 фоизи тўланади.

Бу ҳолатда қўшимча ариза бериш талаб қилинмайди — тўлов миқдори ахборот тизимида автоматик қайта ҳисобланади.

Тўловни сақлаб қолиш учун нима қилиш керак?

Нафақа олаётган оила, аввало, Ижтимоий реестрда қайси тоифага киритилганини ва меҳнатга лаёқатли аъзоларнинг бандлик ҳолати тизимда тўғри акс этганини текшириши керак.

Расмий иши бўлмаган шахс:

  • туман ёки шаҳар бандлик бўлимида иш қидирувчи сифатида рўйхатдан ўтиши;

  • таклиф этилган мақбул ишларни сабабсиз рад этмаслиги;

  • ишга жойлашиши;

  • тадбиркор ёки ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида фаолиятини қонуний расмийлаштириши мумкин.

Нафақа тайинлаш ёки тўхтатиш ҳақидаги қарор электрон тизимда автоматик қабул қилиниб, ариза берувчига SMS орқали хабар юборилади. Масалага аниқлик киритиш учун «Инсон» ижтимоий хизматлар марказига, Давлат хизматлари марказига ёки Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг 1140 қисқа рақамига мурожаат қилиш мумкин.

Янги тартибнинг асосий мақсади ижтимоий ёрдамни ҳақиқатан ҳам муҳтож оилаларга манзилли етказиш ва меҳнатга лаёқатли фуқароларнинг расмий бандлигини рағбатлантиришдан иборат. Бироқ нафақа тўхтатилишидан олдин ҳар бир оиланинг тоифаси, бандлик ҳолати ва қонунчиликдаги истиснолар алоҳида ҳисобга олиниши шарт.

Сизнингча, нафақани расмий бандликка боғлаш оилаларни ишлашга рағбатлантирадими ёки ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқаролар учун қўшимча қийинчилик туғдирадими?

ЎзбекистонИжтимоий ҳимоя ягона реестри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳжаҳон Эргашевнинг жангга ғайриоддий ниқоб билан чиқиши томошабинларни эътиборини ўзига қаратдиШоҳжаҳон Эргашевнинг жангга ғайриоддий ниқоб билан чиқиши томошабинларни эътиборини ўзига қаратдиКеча, 23:58Августдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқландиАвгустдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқландиКеча, 23:00Эрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилдиЭрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилдиКеча, 17:4450 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)50 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 11:04Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиБир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиКеча, 06:07Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилди25.07, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди