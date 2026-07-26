United Airlines аввал рад этилган Boeing 777-9 самолётларини сотиб олиши мумкин

·49·Техно
United Airlines аввал рад этилган Boeing 777-9 самолётларини сотиб олиши мумкин

АҚШнинг йирик авиаташувчиларидан бири бўлган United Airlines компанияси Boeing корпорацияси томонидан ишлаб чиқарилган, бироқ узоқ вақт омборларда қолиб кетган 20 га яқин Boeing 777-9 самолётларини сотиб олиш масаласини кўриб чиқмоқда. АвиаНевс нашрининг соҳавий манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу лайнерлар дастлаб Эмиратес авиакомпанияси учун мўлжалланган эди, бироқ Дубай гиганти уларни қабул қилишдан бош тортган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап 2019–2021-йиллар оралиғида, яни Boeing 777X дастури ҳали тўлиқ сертификациядан ўтмасдан олдин ишлаб чиқарилган илк партия ҳақида бормоқда. Сертификатлаштириш жараёнининг кўп йилларга чўзилиб кетиши оқибатида ушбу ҳаво кемалари фойдаланишга топширилмади ва бир неча йил давомида махсус майдонларда сақланиб келди. Айнан шу омил уларнинг техник ҳолати ва иқтисодий самарадорлиги борасида саволларни келтириб чиқарди.

Эмиратес нима учун бу лайнерлардан воз кечган эди?

Эмиратес авиакомпанияси президенти Тим Кларк ушбу самолётларни қабул қилмаслик сабабларини очиқ тушунтирган эди. Унинг сўзларига кўра, илк ишлаб чиқарилган нусхаларни якуний серияли конфигурацияга келтириш учун жуда катта ҳажмдаги модернизация ишлари талаб этилади. Бу эса нафақат вақт, балки улкан молиявий харажатларни ҳам англатади.

Бундан ташқари, Кларк узоқ муддатли сақлаш шароитлари самолётларнинг умумий эксплуатация ресурсига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлаган. Эмиратес раҳбари ҳатто ўзининг кинояли чиқишлари билан ҳам ёдда қолган эди. У бир сафар ушбу самолётлар энди фақат Ҳеинз компаниясига "ловия консервалари учун тунука қутилар ясашга" яраши мумкинлигини айтиб, лойиҳанинг кечикишидан норозилигини билдирган.

Boeing ва United Airlines учун стратегик аҳамият

Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, United Airlines АҚШда Boeing 777-9 моделининг биринчи операторига айланиши мумкин. Бу авиакомпания учун паркни янгилаш ва йўловчи сиғимини ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлади. Boeing учун эса бу келишув омборларда туриб қолган ва катта харажат талаб қиладиган "муаммоли" самолётлар масаласини ҳал қилиш имкониятидир.

Ҳозирча на Boeing, на United Airlines вакиллари ушбу маълумот юзасидан расмий изоҳ беришгани йўқ. Соҳа мутахассисларининг фикрича, агар келишув амалга ошса, Boeing ушбу лайнерларни сезиларли чегирмалар билан тақдим этиши ёки уларни модернизация қилиш харажатларининг бир қисмини ўз зиммасига олиши керак бўлади.

Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам Boeing 777 серияси бегона эмас. Миллий авиаташувчимиз паркида ушбу турдаги самолётлар мавжуд бўлиб, улар узоқ масофали рейсларда юқори самарадорлик кўрсатиб келмоқда. Boeing 777X оиласининг тақдири эса бутун дунё авиация саноати, жумладан, минтақамиздаги йирик транзит ташувчилар учун ҳам диққат марказида бўлиб қолмоқда.

BoeingUnited AirlinesЭмиратесАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб