United Airlines аввал рад этилган Boeing 777-9 самолётларини сотиб олиши мумкин
АҚШнинг йирик авиаташувчиларидан бири бўлган United Airlines компанияси Boeing корпорацияси томонидан ишлаб чиқарилган, бироқ узоқ вақт омборларда қолиб кетган 20 га яқин Boeing 777-9 самолётларини сотиб олиш масаласини кўриб чиқмоқда. АвиаНевс нашрининг соҳавий манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу лайнерлар дастлаб Эмиратес авиакомпанияси учун мўлжалланган эди, бироқ Дубай гиганти уларни қабул қилишдан бош тортган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап 2019–2021-йиллар оралиғида, яни Boeing 777X дастури ҳали тўлиқ сертификациядан ўтмасдан олдин ишлаб чиқарилган илк партия ҳақида бормоқда. Сертификатлаштириш жараёнининг кўп йилларга чўзилиб кетиши оқибатида ушбу ҳаво кемалари фойдаланишга топширилмади ва бир неча йил давомида махсус майдонларда сақланиб келди. Айнан шу омил уларнинг техник ҳолати ва иқтисодий самарадорлиги борасида саволларни келтириб чиқарди.
Эмиратес нима учун бу лайнерлардан воз кечган эди?Эмиратес авиакомпанияси президенти Тим Кларк ушбу самолётларни қабул қилмаслик сабабларини очиқ тушунтирган эди. Унинг сўзларига кўра, илк ишлаб чиқарилган нусхаларни якуний серияли конфигурацияга келтириш учун жуда катта ҳажмдаги модернизация ишлари талаб этилади. Бу эса нафақат вақт, балки улкан молиявий харажатларни ҳам англатади.
Бундан ташқари, Кларк узоқ муддатли сақлаш шароитлари самолётларнинг умумий эксплуатация ресурсига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлаган. Эмиратес раҳбари ҳатто ўзининг кинояли чиқишлари билан ҳам ёдда қолган эди. У бир сафар ушбу самолётлар энди фақат Ҳеинз компаниясига "ловия консервалари учун тунука қутилар ясашга" яраши мумкинлигини айтиб, лойиҳанинг кечикишидан норозилигини билдирган.
Boeing ва United Airlines учун стратегик аҳамиятАгар музокаралар муваффақиятли якунланса, United Airlines АҚШда Boeing 777-9 моделининг биринчи операторига айланиши мумкин. Бу авиакомпания учун паркни янгилаш ва йўловчи сиғимини ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлади. Boeing учун эса бу келишув омборларда туриб қолган ва катта харажат талаб қиладиган "муаммоли" самолётлар масаласини ҳал қилиш имкониятидир.
Ҳозирча на Boeing, на United Airlines вакиллари ушбу маълумот юзасидан расмий изоҳ беришгани йўқ. Соҳа мутахассисларининг фикрича, агар келишув амалга ошса, Boeing ушбу лайнерларни сезиларли чегирмалар билан тақдим этиши ёки уларни модернизация қилиш харажатларининг бир қисмини ўз зиммасига олиши керак бўлади.
Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам Boeing 777 серияси бегона эмас. Миллий авиаташувчимиз паркида ушбу турдаги самолётлар мавжуд бўлиб, улар узоқ масофали рейсларда юқори самарадорлик кўрсатиб келмоқда. Boeing 777X оиласининг тақдири эса бутун дунё авиация саноати, жумладан, минтақамиздаги йирик транзит ташувчилар учун ҳам диққат марказида бўлиб қолмоқда.
…