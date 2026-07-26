7:0 ва чемпионлик: Ўзбекистон қизлари CAFAни забт этди

·69·Спорт
7:0 ва чемпионлик: Ўзбекистон қизлари CAFAни забт этди

Ўзбекистон U-20 аёллар терма жамоаси Тожикистондаги CAFA чемпионатини ҳақиқий футбол байрами билан якунлади. Виктория Сирота шогирдлари ҳал қилувчи учрашувда мезбонлар дарвозасига жавобсиз еттита гол уриб, Марказий Осиёнинг энг кучли жамоасига айланди.

Уч ўйинда тўпланган 7 очко ва сўнгги турдаги йирик ғалаба Ўзбекистонга CAFA U-20 Women’s Championship 2026 бош совринини олиб келди.

Чемпионлик учун фақат ғалаба керак эди

21–25 июль кунлари Тожикистоннинг Ҳисор шаҳрида ўтказилган мусобақада Ўзбекистон, Тожикистон, Эрон ва Қирғизистоннинг U-20 аёллар жамоалари иштирок этди. Турнир бир даврали тизимда ташкил қилиниб, ҳар бир терма жамоа учтадан учрашув ўтказди.

Сўнгги тур олдидан чемпионлик тақдири ҳал бўлмаган эди. Шу сабаб Тожикистонга қарши баҳс оддий учрашув эмас, балки бутун турнир тақдирини белгилайдиган финалга тенг ўйинга айланди.

Ўзбекистонлик футболчилар босимга дош берибгина қолмай, майдонда рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Еттита гол, қуруқ ҳисоб ва чемпионлик — терма жамоа ҳал қилувчи баҳсда энг кучли ўйинини кўрсатди.

Алихонова дубли устунликни мустаҳкамлади

Учрашувда ҳисоб 21-дақиқада очилди. Наргиза Маматалиева рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Ўзбекистонни олдинга олиб чиқди.

Орадан кўп ўтмай Шаҳзода Алихонова саҳнага чиқди. У 32 ва 37-дақиқаларда кетма-кет иккита гол уриб, жамоанинг устунлигини янада оширди.

39-дақиқада сардор Шаҳноза Деканбоева ҳам ўз номини таблога ёздирди. Шу тариқа Ўзбекистон биринчи бўлимнинг ўзидаёқ 4:0 ҳисобида олдинга чиқиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади.

Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумлар тўхтамади

Катта устунликка қарамай, Виктория Сирота шогирдлари танаффусдан кейин суръатни пасайтирмади.

42-дақиқада бурчак тўпидан кейин Севинч Ғуломова бешинчи голни урди. 52-дақиқада Ёдгора Юсупова пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 6:0 кўринишига келтирди.

Баҳсдаги сўнгги нуқтани эса 78-дақиқада Мария Дахова қўйди — 7:0.

Голлар:

  • Наргиза Маматалиева — 21-дақиқа;

  • Шаҳзода Алихонова — 32 ва 37-дақиқалар;

  • Шаҳноза Деканбоева — 39-дақиқа;

  • Севинч Ғуломова — 42-дақиқа;

  • Ёдгора Юсупова — 52-дақиқа, пенальтидан;

  • Мария Дахова — 78-дақиқа.

Уч ўйинда 7 очко ва муносиб чемпионлик

Ўзбекистон U-20 аёллар жамоаси мусобақани мағлубиятсиз якунлаб, учта учрашувда 7 очко жамғарди. Бу натижа жамоага турнир жадвалида биринчи ўринни ва CAFA чемпионлигини тақдим этди.

Йирик ғалабанинг энг муҳим жиҳати — голларни етти нафар футболчи эмас, олти нафар турли ўйинчи ургани бўлди. Бу жамоанинг ҳужумда фақат бир етакчига боғланиб қолмагани ва хавф турли нуқталардан яратилаётганини кўрсатди.

Айниқса, ҳал қилувчи баҳсда:

  • сардор ўз масъулиятини гол билан намоён қилди;

  • стандарт вазиятлардан унумли фойдаланилди;

  • пенальти ишончли амалга оширилди;

  • ҳимоя бирорта ҳам гол ўтказмади.

Бу ғалаба фақат битта кубок эмас

CAFAдаги чемпионлик ёш футболчилар учун халқаро тажриба, босим остида ўйнаш ва ҳал қилувчи учрашувларда масъулиятни ҳис қилиш имконини берди.

Энди асосий вазифа ушбу натижани кейинги қитъа мусобақаларида ҳам давом эттириш бўлади. Чунки ёшлар футболида кубок муҳим, аммо ундан ҳам муҳими — миллий терма жамоа учун янги авлодни тайёрлаш.

Ўзбекистон қизлари Тожикистонда фақат чемпион бўлиб қайтмади. Улар рақиб дарвозасига еттита гол уриб, минтақада ким кучли эканини жуда аниқ кўрсатиб қўйди.

ЎзбекистонТожикистонЭронҚирғизистонҲисор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди