7:0 ва чемпионлик: Ўзбекистон қизлари CAFAни забт этди
Ўзбекистон U-20 аёллар терма жамоаси Тожикистондаги CAFA чемпионатини ҳақиқий футбол байрами билан якунлади. Виктория Сирота шогирдлари ҳал қилувчи учрашувда мезбонлар дарвозасига жавобсиз еттита гол уриб, Марказий Осиёнинг энг кучли жамоасига айланди.
Уч ўйинда тўпланган 7 очко ва сўнгги турдаги йирик ғалаба Ўзбекистонга CAFA U-20 Women’s Championship 2026 бош совринини олиб келди.
Чемпионлик учун фақат ғалаба керак эди
21–25 июль кунлари Тожикистоннинг Ҳисор шаҳрида ўтказилган мусобақада Ўзбекистон, Тожикистон, Эрон ва Қирғизистоннинг U-20 аёллар жамоалари иштирок этди. Турнир бир даврали тизимда ташкил қилиниб, ҳар бир терма жамоа учтадан учрашув ўтказди.
Сўнгги тур олдидан чемпионлик тақдири ҳал бўлмаган эди. Шу сабаб Тожикистонга қарши баҳс оддий учрашув эмас, балки бутун турнир тақдирини белгилайдиган финалга тенг ўйинга айланди.
Ўзбекистонлик футболчилар босимга дош берибгина қолмай, майдонда рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Еттита гол, қуруқ ҳисоб ва чемпионлик — терма жамоа ҳал қилувчи баҳсда энг кучли ўйинини кўрсатди.
Алихонова дубли устунликни мустаҳкамлади
Учрашувда ҳисоб 21-дақиқада очилди. Наргиза Маматалиева рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Ўзбекистонни олдинга олиб чиқди.
Орадан кўп ўтмай Шаҳзода Алихонова саҳнага чиқди. У 32 ва 37-дақиқаларда кетма-кет иккита гол уриб, жамоанинг устунлигини янада оширди.
39-дақиқада сардор Шаҳноза Деканбоева ҳам ўз номини таблога ёздирди. Шу тариқа Ўзбекистон биринчи бўлимнинг ўзидаёқ 4:0 ҳисобида олдинга чиқиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади.
Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумлар тўхтамади
Катта устунликка қарамай, Виктория Сирота шогирдлари танаффусдан кейин суръатни пасайтирмади.
42-дақиқада бурчак тўпидан кейин Севинч Ғуломова бешинчи голни урди. 52-дақиқада Ёдгора Юсупова пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 6:0 кўринишига келтирди.
Баҳсдаги сўнгги нуқтани эса 78-дақиқада Мария Дахова қўйди — 7:0.
Голлар:
Наргиза Маматалиева — 21-дақиқа;
Шаҳзода Алихонова — 32 ва 37-дақиқалар;
Шаҳноза Деканбоева — 39-дақиқа;
Севинч Ғуломова — 42-дақиқа;
Ёдгора Юсупова — 52-дақиқа, пенальтидан;
Мария Дахова — 78-дақиқа.
Уч ўйинда 7 очко ва муносиб чемпионлик
Ўзбекистон U-20 аёллар жамоаси мусобақани мағлубиятсиз якунлаб, учта учрашувда 7 очко жамғарди. Бу натижа жамоага турнир жадвалида биринчи ўринни ва CAFA чемпионлигини тақдим этди.
Йирик ғалабанинг энг муҳим жиҳати — голларни етти нафар футболчи эмас, олти нафар турли ўйинчи ургани бўлди. Бу жамоанинг ҳужумда фақат бир етакчига боғланиб қолмагани ва хавф турли нуқталардан яратилаётганини кўрсатди.
Айниқса, ҳал қилувчи баҳсда:
сардор ўз масъулиятини гол билан намоён қилди;
стандарт вазиятлардан унумли фойдаланилди;
пенальти ишончли амалга оширилди;
ҳимоя бирорта ҳам гол ўтказмади.
Бу ғалаба фақат битта кубок эмас
CAFAдаги чемпионлик ёш футболчилар учун халқаро тажриба, босим остида ўйнаш ва ҳал қилувчи учрашувларда масъулиятни ҳис қилиш имконини берди.
Энди асосий вазифа ушбу натижани кейинги қитъа мусобақаларида ҳам давом эттириш бўлади. Чунки ёшлар футболида кубок муҳим, аммо ундан ҳам муҳими — миллий терма жамоа учун янги авлодни тайёрлаш.
Ўзбекистон қизлари Тожикистонда фақат чемпион бўлиб қайтмади. Улар рақиб дарвозасига еттита гол уриб, минтақада ким кучли эканини жуда аниқ кўрсатиб қўйди.
…