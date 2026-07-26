Муҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилди

·118·Спорт
Муҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилди

Ливерпул жамоасининг тирик афсонаси Муҳаммад Салах фаолиятида кескин бурилиш ясаб, Туркия Суперлигасига йўл олиши кутилмоқда. Мисрлик ҳужумчининг Мерсисайд клуби билан шартномаси якунига етиб бораётган бир пайтда, Истанбулнинг Бешиктош клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда сезиларли илгарилашга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ФотоМак нашри тарқатган маълумотларга кўра, турк гранди Салах учун молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф тайёрлаган. Бешиктош раҳбарияти 32 ёшли ҳужумчига йилига 12,5 миллион евро миқдорида маош тўлашга тайёрлигини билдирган. Бу Туркия чемпионати тарихидаги энг юқори маошлардан бири бўлиши мумкин.

Музокаралардаги ҳал қилувчи бурилиш

Маълум қилинишича, Бешиктош мутасаддилари ва футболчининг агенти Ramмй Аббас ўртасида ўтказилган сўнгги учрашувда томонлар умумий тил топишишган. Аввалроқ молиявий талаблар туфайли тўхтаб қолган мулоқот эндиликда якуний босқичга кирди. Агент комиссияси билан боғлиқ муаммолар ҳам ижобий ҳал этилгани айтилмоқда.

Бешиктош президенти Сердал Адали ушбу трансферни шахсан ўз назоратига олган. Клуб раҳбари оммавий ахборот воситаларига берган интервюсида музокаралар тафсилотларини очиқлади: "Биз узоқ вақтдан бери Муҳаммад Салах ва унинг вакиллари билан алоқадамиз. Футболчининг барча талабларини ўрганиб чиқиб, ўзимизнинг сўнгги расмий таклифимизни юбордик. Энди қарор қабул қилиш навбати футболчининг ўзида".

Клуб раҳбарияти ушбу трансферни нафақат спорт натижалари, балки маркетинг нуқтаи назаридан ҳам устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Музокаралар давомида жамоанинг тактик тузилиши ва Салахнинг клуб тижорий лойиҳаларидаги иштироки ҳам атрофлича муҳокама қилинган. Бешиктош инфратузилмаси бундай даражадаги юлдузни қабул қилишга тўлиқ тайёр ҳолатга келтирилган.

Ливерпул мухлислари учун бу хабар кутилмаган бўлиши мумкин, бироқ Муҳаммад Салах эркин агент сифатида жамоани тарк этиш эҳтимоли кундан-кунга ортиб бормоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Туркия футболи учун сўнгги йиллардаги энг шов-шувли воқеа бўлади. Мисрлик юлдузнинг келиши Суперлиганинг нуфузини ва трансляциялар жозибадорлигини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

Муҳаммад СалахБешиктошЛиверпулТрансферТуркия Суперлигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди