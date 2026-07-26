Муҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилди
Ливерпул жамоасининг тирик афсонаси Муҳаммад Салах фаолиятида кескин бурилиш ясаб, Туркия Суперлигасига йўл олиши кутилмоқда. Мисрлик ҳужумчининг Мерсисайд клуби билан шартномаси якунига етиб бораётган бир пайтда, Истанбулнинг Бешиктош клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда сезиларли илгарилашга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ФотоМак нашри тарқатган маълумотларга кўра, турк гранди Салах учун молиявий жиҳатдан жуда жозибадор таклиф тайёрлаган. Бешиктош раҳбарияти 32 ёшли ҳужумчига йилига 12,5 миллион евро миқдорида маош тўлашга тайёрлигини билдирган. Бу Туркия чемпионати тарихидаги энг юқори маошлардан бири бўлиши мумкин.
Музокаралардаги ҳал қилувчи бурилишМаълум қилинишича, Бешиктош мутасаддилари ва футболчининг агенти Ramмй Аббас ўртасида ўтказилган сўнгги учрашувда томонлар умумий тил топишишган. Аввалроқ молиявий талаблар туфайли тўхтаб қолган мулоқот эндиликда якуний босқичга кирди. Агент комиссияси билан боғлиқ муаммолар ҳам ижобий ҳал этилгани айтилмоқда.
Бешиктош президенти Сердал Адали ушбу трансферни шахсан ўз назоратига олган. Клуб раҳбари оммавий ахборот воситаларига берган интервюсида музокаралар тафсилотларини очиқлади: "Биз узоқ вақтдан бери Муҳаммад Салах ва унинг вакиллари билан алоқадамиз. Футболчининг барча талабларини ўрганиб чиқиб, ўзимизнинг сўнгги расмий таклифимизни юбордик. Энди қарор қабул қилиш навбати футболчининг ўзида".
Клуб раҳбарияти ушбу трансферни нафақат спорт натижалари, балки маркетинг нуқтаи назаридан ҳам устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Музокаралар давомида жамоанинг тактик тузилиши ва Салахнинг клуб тижорий лойиҳаларидаги иштироки ҳам атрофлича муҳокама қилинган. Бешиктош инфратузилмаси бундай даражадаги юлдузни қабул қилишга тўлиқ тайёр ҳолатга келтирилган.
Ливерпул мухлислари учун бу хабар кутилмаган бўлиши мумкин, бироқ Муҳаммад Салах эркин агент сифатида жамоани тарк этиш эҳтимоли кундан-кунга ортиб бормоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Туркия футболи учун сўнгги йиллардаги энг шов-шувли воқеа бўлади. Мисрлик юлдузнинг келиши Суперлиганинг нуфузини ва трансляциялар жозибадорлигини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.
…