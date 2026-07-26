Реал Мадрид трансфер бозорида туб бурилиш ясамоқда: Навбатдаги режалар маълум бўлди

·61·Спорт
Реал Мадрид трансфер бозорида туб бурилиш ясамоқда: Навбатдаги режалар маълум бўлди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби жорий ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан янгилаш ва кучайтириш бўйича фаол ишларни давом эттирмоқда. Испания матбуотида "Сумериана" деб аталадиган трансфер миш-мишлари ва шов-шувлари фонида, "қироллик клуби" бир қатор муҳим келишувларни якунлаш арафасида турибди. Бу жараён нафақат янги футболчиларни жалб қилиш, балки таркибдаги ортиқча юкдан халос бўлишни ҳам назарда тутади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри берган маълумотларга кўра, клуб аллақачон Марк Кукурелла трансферини ҳал қилиб бўлган. Шунингдек, Жан Диоманде ва Родри каби иқтидорли футболчиларнинг Мадридга кўчиб ўтиши деярли ҳал бўлган масаладек кўрилмоқда. Ушбу харидлар жамоа мухлислари ўртасида катта қизиқиш ва оптимизм уйғотиб, янги мавсум олдидан кутилмаларни юқори даражага кўтарди.

Таркибни мувозанатлаштириш стратегияси

Ҳозирги босқичда Реал Мадрид раҳбарияти олдида турган энг муҳим вазифа — трансферлар балансини сақлашдир. Клуб раҳбарияти янги ўйинчиларни сотиб олиш билан бир қаторда, жамоа режаларига кирмайдиган футболчиларни сотиш орқали молиявий барқарорликни таъминлашга интилмоқда. Бу стратегия клубнинг трансфер бозоридаги нуфузини сақлаб қолиш ва музокараларда устунликка эга бўлиш учун жуда муҳим ҳисобланади.

Айни дамда жамоанинг ҳар бир чизиғида ҳал қилиниши керак бўлган масалалар мавжуд. Айниқса, ҳимоя марказини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Янги марказий ҳимоячи ва ярим ҳимоячи билан шартнома имзолаш учун клуб аввало мавжуд ресурсларни қайта кўриб чиқиши лозим.

Кетиши кутилаётган футболчилар

Таркибдаги ўзгаришлар занжири биринчи навбатда ёш ҳимоячи Раул Асенсио билан боғлиқ. Унинг жамоадан кетиши янги ҳимоячилар учун жой бўшатиш имконини беради. Шунингдек, Альваро Каррерас ҳам трансфер рўйхатига тушган футболчилардан бири ҳисобланади.

  • Раул Асенсио — янги ҳимоячи келиши учун асосий номзод;
  • Альваро Каррерас — Англия Премер-лигаси клублари томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда;
  • Ярим ҳимоя чизиғидаги ротациялар.
Альваро Каррерасга Англия Премер-лигасининг бир қатор жамоалари томонидан қизиқиш билдирилаётгани, футболчининг ўзи ҳам фаолиятини бошқа клубда давом эттиришга тайёрлигини кўрсатмоқда. Бу эса Мадрид клубига фойдали битимни амалга ошириш ва таркибни янада оптималлаштириш имконини беради.

Трансфер ойнаси 1-сентябрга қадар очиқ эканлигини ҳисобга олсак, Реал Мадрид мухлисларини ҳали олдинда кўплаб кутилмаган янгиликлар кутмоқда. Клубнинг мақсади — нафақат юлдузли таркиб йиғиш, балки ҳар бир позицияда соғлом рақобатни шакллантиришдир. Бу эса келгуси мавсумда барча турнирларда, жумладан, Чемпионлар лигасида ғолиблик учун курашишда асосий омил бўлади.

Реал МадридТрансферларФутболЛа ЛигаSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди