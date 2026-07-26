Реал Мадрид трансфер бозорида туб бурилиш ясамоқда: Навбатдаги режалар маълум бўлди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби жорий ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан янгилаш ва кучайтириш бўйича фаол ишларни давом эттирмоқда. Испания матбуотида "Сумериана" деб аталадиган трансфер миш-мишлари ва шов-шувлари фонида, "қироллик клуби" бир қатор муҳим келишувларни якунлаш арафасида турибди. Бу жараён нафақат янги футболчиларни жалб қилиш, балки таркибдаги ортиқча юкдан халос бўлишни ҳам назарда тутади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри берган маълумотларга кўра, клуб аллақачон Марк Кукурелла трансферини ҳал қилиб бўлган. Шунингдек, Жан Диоманде ва Родри каби иқтидорли футболчиларнинг Мадридга кўчиб ўтиши деярли ҳал бўлган масаладек кўрилмоқда. Ушбу харидлар жамоа мухлислари ўртасида катта қизиқиш ва оптимизм уйғотиб, янги мавсум олдидан кутилмаларни юқори даражага кўтарди.
Таркибни мувозанатлаштириш стратегиясиҲозирги босқичда Реал Мадрид раҳбарияти олдида турган энг муҳим вазифа — трансферлар балансини сақлашдир. Клуб раҳбарияти янги ўйинчиларни сотиб олиш билан бир қаторда, жамоа режаларига кирмайдиган футболчиларни сотиш орқали молиявий барқарорликни таъминлашга интилмоқда. Бу стратегия клубнинг трансфер бозоридаги нуфузини сақлаб қолиш ва музокараларда устунликка эга бўлиш учун жуда муҳим ҳисобланади.
Айни дамда жамоанинг ҳар бир чизиғида ҳал қилиниши керак бўлган масалалар мавжуд. Айниқса, ҳимоя марказини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Янги марказий ҳимоячи ва ярим ҳимоячи билан шартнома имзолаш учун клуб аввало мавжуд ресурсларни қайта кўриб чиқиши лозим.
Кетиши кутилаётган футболчиларТаркибдаги ўзгаришлар занжири биринчи навбатда ёш ҳимоячи Раул Асенсио билан боғлиқ. Унинг жамоадан кетиши янги ҳимоячилар учун жой бўшатиш имконини беради. Шунингдек, Альваро Каррерас ҳам трансфер рўйхатига тушган футболчилардан бири ҳисобланади.
- Раул Асенсио — янги ҳимоячи келиши учун асосий номзод;
- Альваро Каррерас — Англия Премер-лигаси клублари томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда;
- Ярим ҳимоя чизиғидаги ротациялар.
Трансфер ойнаси 1-сентябрга қадар очиқ эканлигини ҳисобга олсак, Реал Мадрид мухлисларини ҳали олдинда кўплаб кутилмаган янгиликлар кутмоқда. Клубнинг мақсади — нафақат юлдузли таркиб йиғиш, балки ҳар бир позицияда соғлом рақобатни шакллантиришдир. Бу эса келгуси мавсумда барча турнирларда, жумладан, Чемпионлар лигасида ғолиблик учун курашишда асосий омил бўлади.
…