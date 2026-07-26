Гусков кечаги жангдан сўнг: «Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»

·88·Спорт
Гусков кечаги жангдан сўнг: «Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»

Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта жанглардан бирида собиқ UFC чемпиони Магомед Анкалаевга имкониятни бой берди. Аммо Абу-Дабидаги мағлубиятдан кўп ўтмай, Ўзбекистон вакили мухлисларига қисқа, лекин қатъий мурожаат йўллади.

«Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»

Гусков ижтимоий тармоқда жанг натижасини баҳона ёки узун изоҳларсиз қабул қилди. У мағлубиятга қарамай, октагонга яна қайтишини таъкидлади.

«Дўстлар, барчангизга салом. Бугун шундай бўлди. Аммо бир нарсани аниқ айтаман — “Ўзбекистон капитани” таслим бўлмайди. Яна кўришамиз».

Жангчининг бу сўзлари унинг мағлубиятдан кейин ҳам мақсадидан қайтмаслигини кўрсатди. Гусковнинг мурожаатида кейинги рақиб ёки октагонга қайтиш санаси айтилмаган.

Анкалаев жангни сўнгги раундда якунлади

UFC Fight Night турнири 25 июль куни Абу-Дабидаги «Etihad Arena»да ўтказилди. Ярим оғир вазн тоифасидаги марказий жангда Гусков рейтинг пешқадами ва собиқ чемпион Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқди.

Анкалаев бешинчи раундда рақибини партерга ўтказиб, зарбалар сериясини амалга оширди. Ҳакам 2 дақиқа 41 сонияда баҳсни тўхтатди ва россиялик жангчининг техник нокаут билан ғалаба қозонганини эълон қилди.

Гусков катта жангни қисқа муддатда қабул қилганди

Ўзбекистонлик спортчи дастлаб ушбу турнирда Анкалаев билан жанг қилиши керак эмасди. Собиқ чемпионнинг режалаштирилган рақиби Халил Раунтри жароҳат туфайли сафдан чиққач, Гусков унинг ўрнини эгаллади.

У таклифни жангга атиги икки ҳафта қолганида қабул қилди. Шу тариқа Гусков илк бор UFC турнирининг асосий жангида иштирок этиб, дивизионда биринчи рақамда турган спортчига қарши беш раундлик баҳс ўтказди. UFC жанг олдидан уни Ўзбекистоннинг рейтингдаги энг юқори вакили сифатида таништирган эди.

Қисқа тайёргарлик, беш раундлик формат ва собиқ чемпион — Гусков бир кечада фаолиятидаги энг оғир синовлардан бирига дуч келди.

Ғалабали серияга нуқта қўйилди

Анкалаевга қарши мағлубиятдан кейин Богдан Гусковнинг профессионал ММАдаги натижаси 18 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дурангни ташкил этди. Унинг UFCдаги ҳисоби эса 4 та ғалаба, 2 та мағлубият ва 1 та дурангдан иборат бўлди.

Гусковнинг 18 та профессионал ғалабасининг барчаси муддатидан олдин қўлга киритилган:

  • 15 та нокаут;

  • 3 та оғриқли ёки бўғиш усули;

  • 13 та биринчи раунддаги ғалаба.

Бу рақамлар уни ярим оғир вазн тоифасидаги энг хавфли финишерлардан бири сифатида сақлаб қолмоқда.

Энди Гусковни нима кутмоқда?

Анкалаевга қарши жанг Гусковнинг чемпионлик пойгасидаги тезкор юришини секинлаштирди. Аммо қисқа муддатда қабул қилинган баҳсда дивизионнинг биринчи рақамига қарши бешинчи раундгача етиб бориши унинг рейтингдаги мавқеини бутунлай йўққа чиқармаслиги мумкин.

Унинг кейинги рақиби ҳозирча маълум эмас. Энг мантиқий сценарий — Гусковнинг рейтингда ўзига яқин жангчилардан бири билан октагонга қайтиши ва яна ғалабали йўлга чиқишга уриниши.

Абу-Дабида ғалаба бўлмади, аммо Гусковнинг хабари аниқ: бу ҳикоя шу ерда тугамади. «Яна кўришамиз» деган икки оғиз сўз энди унинг кейинги жангигача берилган ваъда бўлиб қолди.

Богдан ГусковМагомед АнкалаевЎзбекистонАбу-ДабиЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди