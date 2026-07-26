Гусков кечаги жангдан сўнг: «Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»
Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта жанглардан бирида собиқ UFC чемпиони Магомед Анкалаевга имкониятни бой берди. Аммо Абу-Дабидаги мағлубиятдан кўп ўтмай, Ўзбекистон вакили мухлисларига қисқа, лекин қатъий мурожаат йўллади.
«Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»
Гусков ижтимоий тармоқда жанг натижасини баҳона ёки узун изоҳларсиз қабул қилди. У мағлубиятга қарамай, октагонга яна қайтишини таъкидлади.
«Дўстлар, барчангизга салом. Бугун шундай бўлди. Аммо бир нарсани аниқ айтаман — “Ўзбекистон капитани” таслим бўлмайди. Яна кўришамиз».
Жангчининг бу сўзлари унинг мағлубиятдан кейин ҳам мақсадидан қайтмаслигини кўрсатди. Гусковнинг мурожаатида кейинги рақиб ёки октагонга қайтиш санаси айтилмаган.
Анкалаев жангни сўнгги раундда якунлади
UFC Fight Night турнири 25 июль куни Абу-Дабидаги «Etihad Arena»да ўтказилди. Ярим оғир вазн тоифасидаги марказий жангда Гусков рейтинг пешқадами ва собиқ чемпион Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқди.
Анкалаев бешинчи раундда рақибини партерга ўтказиб, зарбалар сериясини амалга оширди. Ҳакам 2 дақиқа 41 сонияда баҳсни тўхтатди ва россиялик жангчининг техник нокаут билан ғалаба қозонганини эълон қилди.
Гусков катта жангни қисқа муддатда қабул қилганди
Ўзбекистонлик спортчи дастлаб ушбу турнирда Анкалаев билан жанг қилиши керак эмасди. Собиқ чемпионнинг режалаштирилган рақиби Халил Раунтри жароҳат туфайли сафдан чиққач, Гусков унинг ўрнини эгаллади.
У таклифни жангга атиги икки ҳафта қолганида қабул қилди. Шу тариқа Гусков илк бор UFC турнирининг асосий жангида иштирок этиб, дивизионда биринчи рақамда турган спортчига қарши беш раундлик баҳс ўтказди. UFC жанг олдидан уни Ўзбекистоннинг рейтингдаги энг юқори вакили сифатида таништирган эди.
Қисқа тайёргарлик, беш раундлик формат ва собиқ чемпион — Гусков бир кечада фаолиятидаги энг оғир синовлардан бирига дуч келди.
Ғалабали серияга нуқта қўйилди
Анкалаевга қарши мағлубиятдан кейин Богдан Гусковнинг профессионал ММАдаги натижаси 18 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дурангни ташкил этди. Унинг UFCдаги ҳисоби эса 4 та ғалаба, 2 та мағлубият ва 1 та дурангдан иборат бўлди.
Гусковнинг 18 та профессионал ғалабасининг барчаси муддатидан олдин қўлга киритилган:
15 та нокаут;
3 та оғриқли ёки бўғиш усули;
13 та биринчи раунддаги ғалаба.
Бу рақамлар уни ярим оғир вазн тоифасидаги энг хавфли финишерлардан бири сифатида сақлаб қолмоқда.
Энди Гусковни нима кутмоқда?
Анкалаевга қарши жанг Гусковнинг чемпионлик пойгасидаги тезкор юришини секинлаштирди. Аммо қисқа муддатда қабул қилинган баҳсда дивизионнинг биринчи рақамига қарши бешинчи раундгача етиб бориши унинг рейтингдаги мавқеини бутунлай йўққа чиқармаслиги мумкин.
Унинг кейинги рақиби ҳозирча маълум эмас. Энг мантиқий сценарий — Гусковнинг рейтингда ўзига яқин жангчилардан бири билан октагонга қайтиши ва яна ғалабали йўлга чиқишга уриниши.
Абу-Дабида ғалаба бўлмади, аммо Гусковнинг хабари аниқ: бу ҳикоя шу ерда тугамади. «Яна кўришамиз» деган икки оғиз сўз энди унинг кейинги жангигача берилган ваъда бўлиб қолди.
…