Жозе Моуринью билан ишлаш қандай? Боржа Майорал мураббийнинг кутилмаган жиҳатларини очди

·42·Спорт
Жозе Моуринью билан ишлаш қандай? Боржа Майорал мураббийнинг кутилмаган жиҳатларини очди

Футбол оламида “Махсус” (Те Специал Оне) лақаби билан танилган Жозе Моуринью ҳамиша ўзининг мураккаб характери ва ғалаба учун ҳар қандай нарсага тайёрлиги билан ажралиб турган. Мадриднинг Реал Мадрид клуби тарбияланувчиси ва ҳозирда Хетафе ҳужумчиси Боржа Майорал МАРКА нашрига берган интервюсида португалиялик мутахассис қўл остида ўтказган даврлари ҳақида сўзлаб берди. Рома сафида Моуринью билан бирга ишлаган ҳужумчи мураббийнинг нафақат ижобий, балки кийиниш хонасидаги ог‒ир феъл-атвори ҳақида ҳам тўхталди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Майоралнинг сўзларига кўра, Моуриньюнинг машғулот жараёнлари ўзига хослиги билан бошқа мураббийлардан ажралиб туради. Гарчи ҳужумчи Рома сафида доимий равишда асосий таркибда майдонга тушмаган бўлса-да, у кундалик иш жараёнидан катта завқ олганини таъкидлади. Машғулотлар одатда қисқа — 45 дақиқадан бир соатгача давом этган, бироқ ниҳоятда юқори темп ва доимий равишда то‒п билан ишлашга асосланган эди.

Мағлубиятни тан олмаслик ва кийиниш хонасидаги кескинлик

Моуриньюнинг муваффақиятлари ортида унинг мағлубиятга бўлган муросасиз муносабати ётади. Goal.com нашри хабарига кўра, айнан шу жиҳат жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Майорал мураббийнинг мағлубиятдан кейин ўзини тутиши ҳақида гапирар экан, унинг кийиниш хонасидаги баъзи гаплари футболчиларга ог‒ир ботганини яширмади.

“Менга ёқмаган жиҳат — унинг мағлубиятни қабул қила олмаслиги эди. Ўйин бой берилгач, у кийиниш хонасида каmsитувчи гапларни айтарди. Бу нафақат менга, балки бошқа жамоадошларимга ҳам тегишли эди. Унинг ўта рақобатбардош инсон эканлигини тушунаман, ҳис-туйғулар остида ҳар нарса дейиш мумкин, лекин инсонга бўлган ҳурмат ҳар доим ҳамма нарсадан устун туриши керак”, дейди испаниялик ҳужумчи.

Шунга қарамай, Моуринью ўз шогирдлари билан яқин муносабат ўрнатишни ҳам билади. Майоралнинг айтишича, “Махсус” Реал Мадрид ўтмишига эга бўлган футболчилар билан тез-тез мулоқот қилиб, уларнинг фаолиятини қадрлашини билдирган. Ҳужумчи мураббийнинг матбуот анжуманларида у ҳақида илиқ фикрлар билдиргани ва меҳнатини эътироф этганини миннатдорчилик билан эслайди.

Моуриньюнинг мероси ва бугунги ҳолати

Жозе Моуринью фаолияти давомида икки бор Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган, Испания, Англия, Италия ва Португалия чемпионатларида зафар қучган. Унинг Рома билан Европа конференциялар лигасидаги ғалабаси клуб тарихидаги муҳим саҳифалардан бири бўлиб қолди. Ҳозирда Туркиянинг Фенербаҳче клубини бошқараётган мутахассис ҳамон ўзининг кескин баёнотлари ва ғалабага бўлган чексиз ташналиги билан диққат марказида бўлиб келмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Моуриньюнинг услуби яхши таниш. У бошқарган жамоалар, хусусан Реал Мадрид ва Челси каби клублар мамлакатимизда катта мухлислар армиясига эга. Майоралнинг ушбу эътирофлари замонавий футболнинг энг буюк мураббийларидан бири қандай қилиб жамоани бошқариши ва унинг характеридаги зиддиятли томонларни яна бир бор очиб берди.

Жозе МоуриньюБоржа МайоралРомаРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди