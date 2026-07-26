Жозе Моуринью билан ишлаш қандай? Боржа Майорал мураббийнинг кутилмаган жиҳатларини очди
Футбол оламида “Махсус” (Те Специал Оне) лақаби билан танилган Жозе Моуринью ҳамиша ўзининг мураккаб характери ва ғалаба учун ҳар қандай нарсага тайёрлиги билан ажралиб турган. Мадриднинг Реал Мадрид клуби тарбияланувчиси ва ҳозирда Хетафе ҳужумчиси Боржа Майорал МАРКА нашрига берган интервюсида португалиялик мутахассис қўл остида ўтказган даврлари ҳақида сўзлаб берди. Рома сафида Моуринью билан бирга ишлаган ҳужумчи мураббийнинг нафақат ижобий, балки кийиниш хонасидаги ог‒ир феъл-атвори ҳақида ҳам тўхталди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Майоралнинг сўзларига кўра, Моуриньюнинг машғулот жараёнлари ўзига хослиги билан бошқа мураббийлардан ажралиб туради. Гарчи ҳужумчи Рома сафида доимий равишда асосий таркибда майдонга тушмаган бўлса-да, у кундалик иш жараёнидан катта завқ олганини таъкидлади. Машғулотлар одатда қисқа — 45 дақиқадан бир соатгача давом этган, бироқ ниҳоятда юқори темп ва доимий равишда то‒п билан ишлашга асосланган эди.
Мағлубиятни тан олмаслик ва кийиниш хонасидаги кескинликМоуриньюнинг муваффақиятлари ортида унинг мағлубиятга бўлган муросасиз муносабати ётади. Goal.com нашри хабарига кўра, айнан шу жиҳат жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Майорал мураббийнинг мағлубиятдан кейин ўзини тутиши ҳақида гапирар экан, унинг кийиниш хонасидаги баъзи гаплари футболчиларга ог‒ир ботганини яширмади.
“Менга ёқмаган жиҳат — унинг мағлубиятни қабул қила олмаслиги эди. Ўйин бой берилгач, у кийиниш хонасида каmsитувчи гапларни айтарди. Бу нафақат менга, балки бошқа жамоадошларимга ҳам тегишли эди. Унинг ўта рақобатбардош инсон эканлигини тушунаман, ҳис-туйғулар остида ҳар нарса дейиш мумкин, лекин инсонга бўлган ҳурмат ҳар доим ҳамма нарсадан устун туриши керак”, дейди испаниялик ҳужумчи.
Шунга қарамай, Моуринью ўз шогирдлари билан яқин муносабат ўрнатишни ҳам билади. Майоралнинг айтишича, “Махсус” Реал Мадрид ўтмишига эга бўлган футболчилар билан тез-тез мулоқот қилиб, уларнинг фаолиятини қадрлашини билдирган. Ҳужумчи мураббийнинг матбуот анжуманларида у ҳақида илиқ фикрлар билдиргани ва меҳнатини эътироф этганини миннатдорчилик билан эслайди.
Моуриньюнинг мероси ва бугунги ҳолатиЖозе Моуринью фаолияти давомида икки бор Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган, Испания, Англия, Италия ва Португалия чемпионатларида зафар қучган. Унинг Рома билан Европа конференциялар лигасидаги ғалабаси клуб тарихидаги муҳим саҳифалардан бири бўлиб қолди. Ҳозирда Туркиянинг Фенербаҳче клубини бошқараётган мутахассис ҳамон ўзининг кескин баёнотлари ва ғалабага бўлган чексиз ташналиги билан диққат марказида бўлиб келмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Моуриньюнинг услуби яхши таниш. У бошқарган жамоалар, хусусан Реал Мадрид ва Челси каби клублар мамлакатимизда катта мухлислар армиясига эга. Майоралнинг ушбу эътирофлари замонавий футболнинг энг буюк мураббийларидан бири қандай қилиб жамоани бошқариши ва унинг характеридаги зиддиятли томонларни яна бир бор очиб берди.
…