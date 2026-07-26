Арда Гюлер Жозе Моуринью ҳақида очилди: «Бу — катта имконият»
«Реал»да Жозе Моуринью бошчилигида янги давр бошланган бир пайтда Арда Гюлер дастлабки таассуротларини очиқлади. Туркиялик ярим ҳимоячи португалиялик мутахассисни «афсона» деб атади, аммо унинг гапларида ҳайратдан ташқари муҳим сигнал ҳам бор: янги мавсумда таркибдан жой олиш учун ҳар бир талабни тез ўзлаштириш керак.
«Моуринью билан ишлаш — ажойиб имконият»
Арда Гюлер мавсумолди йиғиндаги дастлабки машғулотларидан сўнг RM Play’га интервью берди. У янги бош мураббий ва унинг штаби билан ишлашдан мамнун эканини билдирди.
«Моуринью каби афсона билан ишлаш мен учун катта имконият. У ва унинг штаби ҳамма нарсани жуда аниқ тушунтиради. Майдон ташқарисида ҳам улар жуда самимий инсонлар».
Гюлернинг таъкидлашича, мураббийлар штаби футболчилардан нимани кутаётганини тушунарли тарзда етказмоқда. Бу эса янги тактик тизимга тезроқ мослашишда муҳим аҳамият касб этади.
Ҳозирги асосий вазифа нимадан иборат?
Туркиялик футболчи мавсумолди тайёргарликнинг биринчи навбатда жисмоний ҳолатни тиклашга қаратилганини айтди. Бироқ у фақат юкламаларни бажаришнинг ўзи етарли эмаслигини ҳам таъкидлади.
«Бу даврда энг муҳими — жисмоний ҳолат устида ишлаш. Шу билан бирга Моуринью биздан нимани талаб қилаётганини тинглаш ва ўрганиш керак».
Бу сўзлар «Реал»даги рақобат энди фақат техник маҳорат билан ҳал бўлмаслигини кўрсатади. Футболчилар янги мураббийнинг тактик кўрсатмалари, интизом талаблари ва ўйин суръатига ҳам тез мослашиши лозим.
Гюлер йиғинни бошқалардан кечроқ бошлади
«Реал»нинг мавсумолди тайёргарлиги 13 июлда бошланган. Бироқ ЖЧ-2026да иштирок этган Гюлер дам олишдан сўнг 20 июль куни жамоа ихтиёрига қайтди.
У тиббий кўрикдан ўтиб, ўша куниёқ Моуринью бошчилигидаги дастлабки машғулотларда қатнашди. Шу сабаб футболчи учун ҳозирги энг муҳим вазифалардан бири қолган жамоадошларининг жисмоний тайёргарлик даражасига етиб олишдир.
Моуринью Гюлердан нимани кутиши мумкин?
Арда Гюлер тўп билан муомала қилиш, охирги узатмани бажариш ва жарима майдони ташқарисидан зарба бериш қобилияти билан ажралиб туради. Аммо Моуринью тизимида истеъдоднинг ўзи кафолатланган асосий таркиб дегани эмас.
Туркиялик ярим ҳимоячи янги мавсумда:
ҳимояга қайтишда фаол бўлиши;
тўп йўқотилганидан кейинги босимда қатнашиши;
тактик интизомни сақлаши;
бир нечта ҳужумкор позицияда ўйнай олиши керак бўлади.
Мавсумолди дастлабки ёпиқ учрашувларда Моуринью 4-2-3-1 тизимини синаб кўргани хабар қилинди. Бундай схемада Гюлер марказий ҳужумкор ярим ҳимоячи ёки ўнг қанотда ҳаракат қилиши мумкин. Аммо бу ҳали расмий ва ўзгармас тактик қарор эмас.
«Ҳамма нарсани ютишни хоҳлайман»
Гюлер учун бу «Реал»даги тўртинчи мавсум бўлади. Футболчи Мадридда ўтказган даврида кўп нарсани ўрганганини, аммо илк кунги иштиёқи ўзгармаганини таъкидлади.
«Мен кўп нарсани ўргандим ва ривожландим, лекин иштиёқим ҳеч қачон ўзгармади. Биринчи кунданоқ бўлгани каби ҳамма нарсани ютишни ва мадридлик мухлисларни хурсанд қилишни истайман».
Ушбу баёнот Гюлер янги мураббий даврини ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш учун имконият сифатида кўраётганини англатади.
Моуриньюнинг Мадридга иккинчи қайтиши
«Реал» 11 июнь куни Жозе Моуриньюни бош мураббий этиб тайинлаганини расман эълон қилди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йил 30 июнигача шартнома имзоланди ва у 13 июлдан иш бошлади.
Моуринью аввал ҳам 2010–2013 йилларда мадридликларни бошқарган. Ўша даврда жамоа Испания чемпионати, мамлакат кубоги ва Суперкубокни қўлга киритган эди.
Гюлер учун ҳал қилувчи мавсум яқинлашмоқда
Арда Гюлернинг иқтидорига шубҳа йўқ, аммо «Реал»да ҳар бир мавсум янги имтиҳон ҳисобланади. Энди у нафақат ўз маҳоратини кўрсатиши, балки Моуриньюнинг қаттиқ талаблари ва тактик тизимига мослаша олишини ҳам исботлаши керак.
Дастлабки таассурот ижобий: футболчи мураббийни тинглашга, ўрганишга ва жисмонан кучайишга тайёр. Лекин ҳақиқий жавоб мавсум бошлангач маълум бўлади — Гюлер Моуринью жамоасининг асосий фигурасига айланадими ёки таркибдаги қаттиқ рақобат уни яна кутишга мажбур қиладими?
…