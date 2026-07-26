Арда Гюлер Жозе Моуринью ҳақида очилди: «Бу — катта имконият»

·74·Спорт
Арда Гюлер Жозе Моуринью ҳақида очилди: «Бу — катта имконият»

«Реал»да Жозе Моуринью бошчилигида янги давр бошланган бир пайтда Арда Гюлер дастлабки таассуротларини очиқлади. Туркиялик ярим ҳимоячи португалиялик мутахассисни «афсона» деб атади, аммо унинг гапларида ҳайратдан ташқари муҳим сигнал ҳам бор: янги мавсумда таркибдан жой олиш учун ҳар бир талабни тез ўзлаштириш керак.

«Моуринью билан ишлаш — ажойиб имконият»

Арда Гюлер мавсумолди йиғиндаги дастлабки машғулотларидан сўнг RM Play’га интервью берди. У янги бош мураббий ва унинг штаби билан ишлашдан мамнун эканини билдирди.

«Моуринью каби афсона билан ишлаш мен учун катта имконият. У ва унинг штаби ҳамма нарсани жуда аниқ тушунтиради. Майдон ташқарисида ҳам улар жуда самимий инсонлар».

Гюлернинг таъкидлашича, мураббийлар штаби футболчилардан нимани кутаётганини тушунарли тарзда етказмоқда. Бу эса янги тактик тизимга тезроқ мослашишда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги асосий вазифа нимадан иборат?

Туркиялик футболчи мавсумолди тайёргарликнинг биринчи навбатда жисмоний ҳолатни тиклашга қаратилганини айтди. Бироқ у фақат юкламаларни бажаришнинг ўзи етарли эмаслигини ҳам таъкидлади.

«Бу даврда энг муҳими — жисмоний ҳолат устида ишлаш. Шу билан бирга Моуринью биздан нимани талаб қилаётганини тинглаш ва ўрганиш керак».

Бу сўзлар «Реал»даги рақобат энди фақат техник маҳорат билан ҳал бўлмаслигини кўрсатади. Футболчилар янги мураббийнинг тактик кўрсатмалари, интизом талаблари ва ўйин суръатига ҳам тез мослашиши лозим.

Гюлер йиғинни бошқалардан кечроқ бошлади

«Реал»нинг мавсумолди тайёргарлиги 13 июлда бошланган. Бироқ ЖЧ-2026да иштирок этган Гюлер дам олишдан сўнг 20 июль куни жамоа ихтиёрига қайтди.

У тиббий кўрикдан ўтиб, ўша куниёқ Моуринью бошчилигидаги дастлабки машғулотларда қатнашди. Шу сабаб футболчи учун ҳозирги энг муҳим вазифалардан бири қолган жамоадошларининг жисмоний тайёргарлик даражасига етиб олишдир.

Моуринью Гюлердан нимани кутиши мумкин?

Арда Гюлер тўп билан муомала қилиш, охирги узатмани бажариш ва жарима майдони ташқарисидан зарба бериш қобилияти билан ажралиб туради. Аммо Моуринью тизимида истеъдоднинг ўзи кафолатланган асосий таркиб дегани эмас.

Туркиялик ярим ҳимоячи янги мавсумда:

  • ҳимояга қайтишда фаол бўлиши;

  • тўп йўқотилганидан кейинги босимда қатнашиши;

  • тактик интизомни сақлаши;

  • бир нечта ҳужумкор позицияда ўйнай олиши керак бўлади.

Мавсумолди дастлабки ёпиқ учрашувларда Моуринью 4-2-3-1 тизимини синаб кўргани хабар қилинди. Бундай схемада Гюлер марказий ҳужумкор ярим ҳимоячи ёки ўнг қанотда ҳаракат қилиши мумкин. Аммо бу ҳали расмий ва ўзгармас тактик қарор эмас.

«Ҳамма нарсани ютишни хоҳлайман»

Гюлер учун бу «Реал»даги тўртинчи мавсум бўлади. Футболчи Мадридда ўтказган даврида кўп нарсани ўрганганини, аммо илк кунги иштиёқи ўзгармаганини таъкидлади.

«Мен кўп нарсани ўргандим ва ривожландим, лекин иштиёқим ҳеч қачон ўзгармади. Биринчи кунданоқ бўлгани каби ҳамма нарсани ютишни ва мадридлик мухлисларни хурсанд қилишни истайман».

Ушбу баёнот Гюлер янги мураббий даврини ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш учун имконият сифатида кўраётганини англатади.

Моуриньюнинг Мадридга иккинчи қайтиши

«Реал» 11 июнь куни Жозе Моуриньюни бош мураббий этиб тайинлаганини расман эълон қилди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йил 30 июнигача шартнома имзоланди ва у 13 июлдан иш бошлади.

Моуринью аввал ҳам 2010–2013 йилларда мадридликларни бошқарган. Ўша даврда жамоа Испания чемпионати, мамлакат кубоги ва Суперкубокни қўлга киритган эди.

Гюлер учун ҳал қилувчи мавсум яқинлашмоқда

Арда Гюлернинг иқтидорига шубҳа йўқ, аммо «Реал»да ҳар бир мавсум янги имтиҳон ҳисобланади. Энди у нафақат ўз маҳоратини кўрсатиши, балки Моуриньюнинг қаттиқ талаблари ва тактик тизимига мослаша олишини ҳам исботлаши керак.

Дастлабки таассурот ижобий: футболчи мураббийни тинглашга, ўрганишга ва жисмонан кучайишга тайёр. Лекин ҳақиқий жавоб мавсум бошлангач маълум бўлади — Гюлер Моуринью жамоасининг асосий фигурасига айланадими ёки таркибдаги қаттиқ рақобат уни яна кутишга мажбур қиладими?

Арда ГюлерЖозе МоуриньюРеал МадридРМ Плей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди