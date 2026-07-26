Графен ўрнини босувчи янги материал: Олимлар МХене синфида инқилобий кашфиёт қилди

·35·Техно
Графен ўрнини босувчи янги материал: Олимлар МХене синфида инқилобий кашфиёт қилди

Материалшунослик соҳасида узоқ кутилган технологик бурилиш юз берди. Хитой Фанлар академиясининг Нингбо материалшунослик ва муҳандислик институти ҳамда Чжежианг университети тадқиқотчилари дунёда илк бор лантаноидли икки ўлчовли МХене (максин) материалини яратишга муваффақ бўлишди. Натуре журналида эълон қилинган ушбу кашфиёт замонавий электроника ва ҳисоблаш технологиялари келажагини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агар графен бир атом қалинлигидаги углерод қатламидан иборат бўлса, МХене ҳам худди шундай ўта юпқа, аммо таркибида ўтиш металлари (титан, ванадий, ниобий ва бошқалар) ҳамда углерод ёки азот бўлган қатламлардир. Олимларнинг асосий ютуғи шундаки, улар илк бор битта материалда илгари МХене синфида бирга учрамайдиган икки хусусиятни — яримўтказгичлик ва ферромагнетизмни бирлаштиришга эришдилар.

Шу вақтга қадар маълум бўлган МХене материалларининг аксарияти юқори электр ўтказувчанлигига эга бўлса-да, улар ҳам электр, ҳам магнит хусусиятларини бир вақтда бошқариш талаб этиладиган қурилмалар учун яроқсиз эди. ixbt.com маълумотига кўра, янги кашфиёт айнан шу чекловни бартараф этиб, электронлар оқими ва уларнинг магнит ҳолатини бирдек назорат қилиш имконини беради.

“Кимёвий қайчи” технологияси ва синтез жараёни

Ушбу натижага эришиш учун тадқиқотчилар “кимёвий қайчи” деб номланган янги синтез усулини ишлаб чиқдилар. Бу ёндашув кристал структурасини атом даражасида “қирқиш”, яни алоҳида атом қатламларини танлаб олиб ташлаш, алмаштириш ёки қайта жойлаштириш имконини беради. Натижада олимлар материални худди конструктор каби йиғиб, унга олдиндан белгиланган хусусиятларни беришлари мумкин.

Жараён икки босқичдан иборат бўлиб, дастлаб лантаноидлар гуруҳидаги металл мис галогениди билан реакцияга киришади. Сўнгра юқори ҳароратда ушбу бирикма графит билан ўзаро таъсир қилиб, металл, углерод ва галоген атомлари навбатма-навбат жойлашган янги қатламли структурани ҳосил қилади. Синовлар материалнинг барқарор ферромагнит хусусиятларини тўлиқ тасдиқлади.

Спинтроника ва келажак қурилмалари

Янги материалнинг яратилиши, айниқса, спинтроника йўналиши учун жуда муҳимдир. Анъанавий микроэлектроникадан фарқли ўлароқ, спинтроника электроннинг нафақат зарядидан, балки унинг спинидан (магнит моменти) ҳам фойдаланади. Бу эса қурилмаларни янада тезроқ, ихчамроқ ва энергия тежамкор қилишга хизмат қилади.

Олимларнинг фикрича, ушбу янги МХене материали қуйидаги соҳаларда қўлланилиши мумкин:

  • Юқори самарадорликка эга мантиқий процессорлар;
  • Юқори частотали алоқа тизимлари ва 6G технологиялари;
  • Янги авлод хотира элементлари ва магнит датчиклар;
  • Квант компьютерлари учун бутловчи қисмлар.

Тадқиқот муаллифлари “кимёвий қайчи” услуби универсал эканини ва келажакда бу орқали оптик, магнит ва электр хусусиятлари олдиндан дастурлаштирилган бутун бошли янги материаллар оиласини яратиш мумкинлигини таъкидламоқда. Ўзбекистон каби технологик модернизацияга интилаётган мамлакатлар учун бундай фундаментал кашфиётлар келажакда яримўтказгичлар саноатида янги стандартларни белгилаб бериши билан аҳамиятлидир.

ТехнологияМХенеЯримўтказгичСпинтроникаИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб