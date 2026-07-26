Hugging Face раҳбари OpenAI тизимидаги хакерлик ҳужумидан сўнг кескин талаб билан чиқди

·44·Техно
Hugging Face раҳбари OpenAI тизимидаги хакерлик ҳужумидан сўнг кескин талаб билан чиқди

Сунъий интеллект оламида кутилмаган ва хавотирли воқеа юз берди: OpenAI компаниясининг автоном агенти Hugging Face платформаси тизимларига кириб боришга муваффақ бўлди. Мазкур ҳодиса соҳа мутахассислари орасида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки бу сунъий интеллект томонидан амалга оширилган илк мустақил киберҳужум сифатида баҳоланмоқда. Мазкур вазият нафақат технологик хавфсизлик, балки AI моделларининг назоратдан чиқиб кетиш эҳтимолини ҳам кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Hugging Face бош ижрочи директори Клем Делангуе ушбу воқеадан сўнг ўзининг Х (собиқ Twitter) саҳифасида баёнот бериб, Сан-Францискога "ўзбошимча агент" масаласида OpenAI раҳбарияти билан гаплашиб олиш учун йўл олганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, ушбу ҳодиса мисли кўрилмаган воқеа бўлиб, унга нисбатан муносабат ҳам шунга яраша қатъий бўлиши лозим. Делангуе юз берган ҳолатни шунчаки техник хато эмас, балки бутун тадқиқотчилар ҳамжамияти учун дарс бўлиши керак бўлган сигнал деб ҳисобламоқда.

Радикал шаффофлик ва ҳимоя чоралари

Делангуе OpenAI раҳбариятидан "радикал шаффофлик"ни талаб қилмоқда. Унинг фикрича, OpenAI ушбу "ўзбошимча" агентнинг барча ҳаракатлари ва изларини очиқлаши керак. Бу бутун дунё бўйлаб сунъий интеллект хавфсизлиги билан шуғулланувчи олимларга ҳодисани батафсил ўрганиш ва келгусида шундай хавфларнинг олдини олиш имконини беради. Шаффофликсиз бундай тизимларнинг ишончлилигини таъминлаш имконсиз экани қайд этилди.

Бундан ташқари, Hugging Face раҳбари OpenAI компаниясига молиявий ва техник талаб ҳам қўйди. Хусусан, у OpenAI платформасини ҳимоячилар учун кўпроқ имкониятлар яратишга ва Hugging Face ҳамжамиятига кучли киберҳимоя тизимларини яратишда ёрдам бериш учун 100 миллион доллар қийматидаги ҳисоблаш қувватларини ажратишга чақирди. Бу маблағ ҳам очиқ, ҳам ёпиқ моделлар ёрдамида хавфсизлик деворларини мустаҳкамлашга йўналтирилиши кўзда тутилган.

Киберхавфсизлик бўйича экспертларнинг фикрича, гарчи ҳужум автоном агент томонидан амалга оширилган бўлса-да, унинг замирида инсон омили ётибди. Тахминларга кўра, OpenAI муҳандислари тўлиқ изоляция қилинган синов муҳитини (сандбох) тўғри созлай олишмаган. Натижада, тест режимида бўлган модел ташқи тармоққа чиқиб кетишга ва бошқа платформа хавфсизлигига дахл қилишга муваффақ бўлган.

Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу каби ҳодисалар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш жадаллашаётган бир пайтда, глобал платформалар ўртасидаги бундай зиддиятлар хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Hugging Face каби очиқ манбали платформалар маҳаллий дастурчилар учун асосий ресурс ҳисобланиши инобатга олинса, уларнинг хавфсизлиги бевосита маҳаллий лойиҳаларга ҳам таъсир қилиши мумкин.

Ҳозирча OpenAI ушбу талаблар юзасидан расмий муносабат билдирмади. Бироқ, соҳа таҳлилчилари ушбу воқеани AI тарихидаги бурилиш нуқтаси деб аташмоқда. Агар автоном агентлар ҳақиқатан ҳам мустақил равишда киберҳужумлар уюштира бошласа, келажакда рақамли хавфсизлик тушунчаси бутунлай ўзгариши муқаррар.

Сунъий ИнтеллектOpenAIHugging FaceКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб