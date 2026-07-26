Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгаради
Япония автогиганти Honda ўзининг машҳур Ридгелине пикапининг учинчи авлоди устида иш олиб бормоқда. Компания янги моделнинг илк расмий тизер тасвирини эълон қилиб, автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди. Ушбу янгиланиш нафақат ташқи кўринишни, балки моделнинг бозордаги ўрнини ҳам тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Honda Ридгелине яқин икки йил ичида расман дебют қилади. Биринчи эълон қилинган суратдан кўриниб турибдики, автомобил аввалги авлодларига қараганда анча тажовузкор ва "шафқатсиз" дизайнга эга бўлади. Бу услуб уни Шимолий Америка бозоридаги классик ва қудратли пикапларга яқинлаштиради.
Америка руҳи ва муҳандислик ёндашувиЯнги лойиҳа устида Honda компаниясининг Жанубий Калифорниядаги дизайн студияси ишламоқда, муҳандислик ишланмалари эса Огаё штатида амалга оширилмоқда. Автомобилни серияли ишлаб чиқариш Алабама штатидаги заводда йўлга қўйилиши режалаштирилган. Бу эса моделнинг айнан Америка истеъмолчилари дидига мослаб яратилаётганидан далолат беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, учинчи авлод Ридгелине янада мустаҳкам дизайн ва кенгайтирилган имкониятларга эга бўлади. Бироқ, ҳозирча техник тафсилотлар, жумладан, платформа, двигателлар линияси ва динамик характеристикалар сир тутилмоқда. Honda муҳандислари янги моделнинг қуввати ва йўлтанламаслик қобилиятини оширишга асосий урғу беришмоқда.
Конструкция ва қулайлик мувозанатиГарчи ташқи кўриниш ўзгарса-да, автомобилнинг асосий конструкцияси сақланиб қолиши кутилмоқда. 2005-йилдан бери Ридгелине моделлари кўтарувчи кузов (несуший кузов) асосида қуриб келинади. Бу ечим пикапга енгил автомобилларга хос бошқарувчанлик ва юқори даражадаги қулайликни таъминлайди. Классик рамали пикап ишқибозлари буни танқид қилсалар-да, Honda ушбу анъанадан воз кечиши даргумон.
Қизиғи шундаки, янги анонсда Honda ўзининг анъанавий "фичалари" ҳақида деярли тўхталиб ўтмади. Аввалги моделларда юк платформаси остидаги махсус юкхона ва икки томонлама очиладиган орқа эшик асосий устунликлардан бири эди. Эндиликда эса асосий эътибор автомобилнинг "эркакча" қиёфасига ва йўлтанламаслик характерига қаратилмоқда.
Honda ушбу қадам орқали Ридгелине моделини Ford Ranger, Toyota Такома ёки Chevrolet Колорадо каби рақобатчилари билан тенг даражада кураша оладиган даражага олиб чиқмоқчи. Ўзбекистон бозорида ҳам пикапларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай замонавий ва қулай моделнинг пайдо бўлиши харидорлар учун янги танлов имкониятини яратиши мумкин.
…