Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгаради

·31·Авто
Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгаради

Япония автогиганти Honda ўзининг машҳур Ридгелине пикапининг учинчи авлоди устида иш олиб бормоқда. Компания янги моделнинг илк расмий тизер тасвирини эълон қилиб, автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди. Ушбу янгиланиш нафақат ташқи кўринишни, балки моделнинг бозордаги ўрнини ҳам тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Honda Ридгелине яқин икки йил ичида расман дебют қилади. Биринчи эълон қилинган суратдан кўриниб турибдики, автомобил аввалги авлодларига қараганда анча тажовузкор ва "шафқатсиз" дизайнга эга бўлади. Бу услуб уни Шимолий Америка бозоридаги классик ва қудратли пикапларга яқинлаштиради.

Америка руҳи ва муҳандислик ёндашуви

Янги лойиҳа устида Honda компаниясининг Жанубий Калифорниядаги дизайн студияси ишламоқда, муҳандислик ишланмалари эса Огаё штатида амалга оширилмоқда. Автомобилни серияли ишлаб чиқариш Алабама штатидаги заводда йўлга қўйилиши режалаштирилган. Бу эса моделнинг айнан Америка истеъмолчилари дидига мослаб яратилаётганидан далолат беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, учинчи авлод Ридгелине янада мустаҳкам дизайн ва кенгайтирилган имкониятларга эга бўлади. Бироқ, ҳозирча техник тафсилотлар, жумладан, платформа, двигателлар линияси ва динамик характеристикалар сир тутилмоқда. Honda муҳандислари янги моделнинг қуввати ва йўлтанламаслик қобилиятини оширишга асосий урғу беришмоқда.

Конструкция ва қулайлик мувозанати

Гарчи ташқи кўриниш ўзгарса-да, автомобилнинг асосий конструкцияси сақланиб қолиши кутилмоқда. 2005-йилдан бери Ридгелине моделлари кўтарувчи кузов (несуший кузов) асосида қуриб келинади. Бу ечим пикапга енгил автомобилларга хос бошқарувчанлик ва юқори даражадаги қулайликни таъминлайди. Классик рамали пикап ишқибозлари буни танқид қилсалар-да, Honda ушбу анъанадан воз кечиши даргумон.

Қизиғи шундаки, янги анонсда Honda ўзининг анъанавий "фичалари" ҳақида деярли тўхталиб ўтмади. Аввалги моделларда юк платформаси остидаги махсус юкхона ва икки томонлама очиладиган орқа эшик асосий устунликлардан бири эди. Эндиликда эса асосий эътибор автомобилнинг "эркакча" қиёфасига ва йўлтанламаслик характерига қаратилмоқда.

Honda ушбу қадам орқали Ридгелине моделини Ford Ranger, Toyota Такома ёки Chevrolet Колорадо каби рақобатчилари билан тенг даражада кураша оладиган даражага олиб чиқмоқчи. Ўзбекистон бозорида ҳам пикапларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай замонавий ва қулай моделнинг пайдо бўлиши харидорлар учун янги танлов имкониятини яратиши мумкин.

HondaРидгелинеПикапАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиToyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиБугун, 02:27Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиМитсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиКеча, 22:52Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиКеча, 10:27Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиКеча, 10:23Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиHyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиКеча, 06:25Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди25.07, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан