«Ал-Наср»да $213 миллионлик хавф: трансферлар тўхтайдими?
Криштиану Роналду бошчилигида катта мақсадларни кўзлаган «Ал-Наср» жиддий молиявий босим остида қолди. Саудия матбуоти клуб мажбуриятлари 800 миллион риёлдан — тахминан $213 миллиондан ошгани ва бу ҳолат ёзги трансферларни деярли музлатиб қўйганини хабар қилмоқда.
Энди клубни қутқариш учун учта кескин чора муҳокама қилинмоқда. Улар орасида раҳбарият ваколатларини чеклаш ва «Ал-Наср»нинг бир қисмини янги инвесторга сотиш варианти ҳам бор.
Қарз қаердан пайдо бўлди?
Саудиянинг «Ар-Риёдия» нашрига таянган хабарларга кўра, «Ал-Наср»нинг молиявий мажбуриятлари 800 миллион риёлдан ошиб кетган. Уларнинг асосий қисми ўтган мавсумда қабул қилинган трансфер ва молиявий қарорлар билан боғлиқ экани айтилмоқда.
Бу рақам клубнинг очиқ эълон қилинган аудиторлик ҳисоботи эмас, балки манбаларга асосланган ОАВ маълумоти эканини ҳисобга олиш керак. Шунга қарамай, вазиятнинг жиддийлигини «Ал-Наср» янги футболчиларни расмийлаштиришда қийналаётгани ҳам кўрсатмоқда.
Клуб янги трансферни фақат ўз тижорий даромадлари орқали етарли маблағ топа олса амалга ошириши мумкинлиги айтилган.
«Ал-Наср» ҳатто «Мальорка» ярим ҳимоячиси Саму Кошта билан дастлабки келишувга эришган бўлса-да, молиявий чекловлар сабаб трансферни якунлай олмагани хабар қилинди.
Икки йилда €250 миллион сарфланган
Transfermarkt маълумотлари клубнинг трансфер сиёсати қанчалик катта харажат талаб қилганини кўрсатади.
2024/25 йилги мавсумда «Ал-Наср»:
янги футболчиларга €140,35 миллион сарфлади;
футболчилар савдосидан €20,12 миллион олди;
трансфер балансида €120,23 миллион зарар қайд этди.
2025/26 йилги мавсумда эса:
трансфер харажатлари €110,47 миллионни;
футболчилар сотувидан тушум €14,4 миллионни;
манфий баланс €96,08 миллионни ташкил қилди.
Демак, сўнгги икки мавсумда клуб қарийб €250,8 миллион сарфлаб, сотувлардан атиги €34,5 миллионга яқин маблағ ишлаган. Соф трансфер зарари эса €216 миллиондан ошади.
Клубни қутқариш учун учта режа тайёрланмоқда
Хабарларга кўра, «Ал-Наср»нинг 75 фоиз улушига эгалик қилувчи Саудия Арабистони Давлат инвестиция жамғармаси вазиятни назоратга олиш учун учта йўналишни кўриб чиқмоқда.
Биринчи чора — амалдаги ижро раҳбариятининг айрим молиявий ваколатларини чеклаш. Бу қарор клубнинг янги шартномалар имзолаш имкониятини вақтинча камайтиради.
Иккинчи йўналиш — молиявий, тижорий ва юридик маслаҳат компанияларини жалб қилиш. Улар клуб даромадларини ошириш, харажатларни қисқартириш ва қарзларни белгиланган муддатда камайтириш режасини ишлаб чиқиши керак.
Учинчи ва энг кескин вариант — клуб улушларининг бир қисмини инвесторга сотиш. Давлат инвестиция жамғармаси «Ал-Наср»ни сотиб олиш бўйича иккита жиддий таклифни ўрганаётгани, аммо тўлиқ эмас, қисман хусусийлаштиришни афзал кўраётгани хабар қилинди.
Роналду маоши ҳақиқатан $245 миллионми?
Криштиану Роналдунинг шартномасидаги аниқ рақамлар «Ал-Наср» томонидан тўлиқ очиқланмаган. Шунинг учун унинг йиллик маоши $245 миллион экани расмий тасдиқланган маълумот эмас.
Reuters келтирган Bloomberg ҳисоб-китобларига кўра, португалиялик ҳужумчининг аввалги йиллик даромади £177 миллион — тахминан $237,5 миллионни ташкил этган. Бунга бонуслар ва клубдаги эҳтимолий 15 фоизлик улуш алоҳида қўшилиши айтилган. Роналдунинг 2025 йилда имзолаган янги шартномаси умумий қиймати эса $400 миллиондан ортиққа баҳоланган.
Шу боис $245 миллионлик рақам ҳақиқатга яқин бўлиши мумкин, аммо уни фақат тахминий молиявий пакет сифатида кўрсатиш тўғрироқ.
Роналду клуб учун фақат катта харажат эмас. У «Ал-Наср»га халқаро аудитория, ҳомийлар, либослар савдоси ва тижорий эътибор ҳам олиб келди. Муаммо шундаки, бу имкониятлар ҳали клубнинг улкан харажатларини тўлиқ қоплайдиган барқарор даромадга айлантирилмаган.
Аввал қарзлар ёпилган, аммо янги мажбуриятлар пайдо бўлган
«Ал-Наср» 2024 йил декабрида 2018 йилдан қолган 14 та молиявий ишни ёпиб, 300 миллион риёллик тарихий қарзларни бартараф этганини маълум қилган эди.
Клуб 2025 йилда давлат грантларисиз 556 миллион риёл даромад олгани ҳам хабар қилинган. Бироқ кейинги катта трансферлар, футболчилар маоши ва шартномавий мажбуриятлар харажатларни яна даромаддан юқорига олиб чиққан.
Бу вазиятда муаммо пул умуман йўқлигида эмас, балки келаётган маблағ ва зиммага олинаётган мажбуриятлар ўртасидаги мувозанат бузилганида.
Роналду талаб қилган кучайтириш энди амалга ошмайдими?
Роналду аввалроқ «Ал-Наср»нинг трансфер сиёсати ва асосий рақибларга нисбатан камроқ кучайтирилаётганидан норози экани ҳақида хабарлар тарқалганди. 2026 йил февраль ойида у клуб бошқарувидан норозилик фонида айрим учрашувларда таркибга киритилмаган.
Аммо ҳозирги молиявий чекловлар шароитида юлдузли янги футболчиларни сотиб олиш янада қийинлашади. Клуб аввал:
қарзларни қайта тартибга солиши;
янги тижорий даромад топиши;
инвестор жалб қилиши;
ёки таркибдаги айрим футболчиларни сотиши керак бўлиши мумкин.
«Ал-Наср»ни нима кутмоқда?
Вазият ҳозирча клубнинг банкрот бўлганини англатмайди. «Ал-Наср» кучли тижорий бренд, миллионлаб мухлислар ва давлат инвестиция жамғармаси кўмагига эга.
Бироқ 800 миллион риёллик мажбуриятлар ҳақидаги хабарлар рост бўлса, клуб аввалги каби чекланмаган трансферлар амалга ошира олмайди. Янги инвестор топилмаса ёки даромадлар кескин ошмаса, «Ал-Наср» харажатларни қисқартиришга ва спорт режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлади.
Роналду клубни дунёга танитди. Энди эса асосий синов бошланади: «Ал-Наср» бу машҳурликни барқарор бизнесга айлантира оладими ёки юлдузли лойиҳа қарзлар босими остида қисқариб кетадими?
…