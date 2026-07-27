Моуриньога керак бўлмади: Рауль Асенсио Францияга йўл олмоқда
Мадриднинг «Реал» клуби марказий ҳимоячиси Рауль Асенсио фаолиятини Франция Лига 1ида давом эттиришига жуда яқин турибди. Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, 23 ёшли футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньо режаларига киритилмаган ва ҳозирда уни «Марсель» клуби ўз сафига қўшиб олишга астойдил ҳаракат қилмоқда.
Zamin.uz ушбу трансфер шартлари, Жозе Моуриньо омили ҳамда «Бенфика» билан барбод бўлган музокаралар тафсилотларини тақдим этади.
1. Моуриньо режасида йўқ: Клуб Асенсионинг кетишини талаб қилмоқда
Дастлаб 23 ёшли испаниялик ҳимоячи «Сантьяго Бернабеу»ни тарк этишни истамаган ва асосий таркиб учун курашмоқчи бўлган. Аммо Жозе Моуриньо бошчилигидаги янги мураббийлар штаби ва клуб раҳбарияти унинг кетишини қатъий талаб қилгач, футболчи ўз қарорини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда.
Трансфер кулислари:
Мадрид клуби Асенсиони кейинги мавсумда захирада ушлаб турмоқчи эмас. Клуб ўйинчининг кетиши орқали ҳам молиявий тушум олишни, ҳам таркибни мақбуллаштиришни кўзламоқда.
«Марсель» ва «Реал» ўртасидаги келишув шартлари
«Марсель» испаниялик ҳимоячини трансфер қилиш бўйича қулай ва манфаатли таклиф билан чиқди.
Келишув банди
Тафсилотлар
Формати
1 йилга ижара + мажбурий сотиб олиш
Трансфер суммаси
15 миллион евро
Келажакдаги улуш
Кейинги сотувдан «Реал»га 25% улуш
«Бенфика» варианти
Барбод бўлган (қайтариб сотиб олиш банди сабабли)
2. «Бенфика» нега рад этди?
Аввалроқ Асенсио хизматларига Португалиянинг «Бенфика» клуби ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Аммо Лиссабонликлар билан музокаралар барбод бўлди. Бунга «Реал» раҳбариятининг шартномага қайтариб сотиб олиш (buy-back clause) бандини киритиш ҳақидаги қатъий талаби сабаб бўлди. «Бенфика» бу шартга рози бўлмади ва пойгадан чиқди.
«Марсель» эса «Реал» таклиф этган молиявий шартларни ва 25 фоизлик кейинги сотув улушини қабул қилишга тайёр.
Ушбу эксклюзив трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!
Мадриддаги «тозалаш» ишлари ва Жозе Моуриньо даврининг илк кескин қарорлари давом этмоқда.
Ушбу қайнок янгиликни дўстларингиз ва «Реал Мадрид» мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Моуриньо Асенсиони қўйиб юбориб тўғри қарор қабул қилдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…