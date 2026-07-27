Моуриньога керак бўлмади: Рауль Асенсио Францияга йўл олмоқда

·0·Спорт
Моуриньога керак бўлмади: Рауль Асенсио Францияга йўл олмоқда

Мадриднинг «Реал» клуби марказий ҳимоячиси Рауль Асенсио фаолиятини Франция Лига 1ида давом эттиришига жуда яқин турибди. Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, 23 ёшли футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньо режаларига киритилмаган ва ҳозирда уни «Марсель» клуби ўз сафига қўшиб олишга астойдил ҳаракат қилмоқда.

Zamin.uz ушбу трансфер шартлари, Жозе Моуриньо омили ҳамда «Бенфика» билан барбод бўлган музокаралар тафсилотларини тақдим этади.

1. Моуриньо режасида йўқ: Клуб Асенсионинг кетишини талаб қилмоқда

Дастлаб 23 ёшли испаниялик ҳимоячи «Сантьяго Бернабеу»ни тарк этишни истамаган ва асосий таркиб учун курашмоқчи бўлган. Аммо Жозе Моуриньо бошчилигидаги янги мураббийлар штаби ва клуб раҳбарияти унинг кетишини қатъий талаб қилгач, футболчи ўз қарорини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда.

Трансфер кулислари:

Мадрид клуби Асенсиони кейинги мавсумда захирада ушлаб турмоқчи эмас. Клуб ўйинчининг кетиши орқали ҳам молиявий тушум олишни, ҳам таркибни мақбуллаштиришни кўзламоқда.

«Марсель» ва «Реал» ўртасидаги келишув шартлари

«Марсель» испаниялик ҳимоячини трансфер қилиш бўйича қулай ва манфаатли таклиф билан чиқди.

Келишув банди

Тафсилотлар

Формати

1 йилга ижара + мажбурий сотиб олиш

Трансфер суммаси

15 миллион евро

Келажакдаги улуш

Кейинги сотувдан «Реал»га 25% улуш

«Бенфика» варианти

Барбод бўлган (қайтариб сотиб олиш банди сабабли)

2. «Бенфика» нега рад этди?

Аввалроқ Асенсио хизматларига Португалиянинг «Бенфика» клуби ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Аммо Лиссабонликлар билан музокаралар барбод бўлди. Бунга «Реал» раҳбариятининг шартномага қайтариб сотиб олиш (buy-back clause) бандини киритиш ҳақидаги қатъий талаби сабаб бўлди. «Бенфика» бу шартга рози бўлмади ва пойгадан чиқди.

«Марсель» эса «Реал» таклиф этган молиявий шартларни ва 25 фоизлик кейинги сотув улушини қабул қилишга тайёр.

Ушбу эксклюзив трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!

Мадриддаги «тозалаш» ишлари ва Жозе Моуриньо даврининг илк кескин қарорлари давом этмоқда.

Ушбу қайнок янгиликни дўстларингиз ва «Реал Мадрид» мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Моуриньо Асенсиони қўйиб юбориб тўғри қарор қабул қилдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...Моуриньо Камавингага эшикни кўрсатдими? «Реал» қарор кутмоқда...Бугун, 12:05«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?«Реал»га йўл очилди: ПСЖ Ян Диоманде трансферини нега бекор қилди?Бугун, 11:59Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 11:54«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилди«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилдиБугун, 11:46«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...Бугун, 11:32Арбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиАрбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди