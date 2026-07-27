Ўзбекистонда ҳар куни 13 дан ортиқ ЙТҲ содир бўлмоқда

·40·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳар куни 13 дан ортиқ ЙТҲ содир бўлмоқда

2026 йилнинг дастлабки олти ойида Ўзбекистонда йўл-транспорт ҳодисалари сони юқорилигича қолмоқда. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь–июнь ойлари давомида мамлакат бўйлаб 2 286 та ЙТҲ қайд этилган. Бу эса ҳар куни ўртача 13 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганини англатади.

Расмий маълумотларга кўра, мазкур ҳодисалар оқибатида жами 3 306 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган.

Ҳудудлар кесимида энг кўп ЙТҲ Тошкент шаҳрида рўйхатга олинган. Пойтахтда олти ой ичида 420 та йўл ҳодисаси қайд этилган бўлиб, бу республика бўйича умумий кўрсаткичнинг 18,4 фоизини ташкил этади. Яъни мамлакатдаги деярли ҳар бешинчи ЙТҲ Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келган.

Кейинги ўринларда Самарқанд вилояти (311 та), Тошкент вилояти (271 та) ва Фарғона вилояти (218 та) жойлашган. Шунингдек, Наманган вилоятида 196 та, Андижонда 160 та, Қашқадарёда 135 та, Сурхондарёда 120 та, Қорақалпоғистон Республикасида 114 та, Хоразмда 85 та, Навоийда 83 та, Жиззахда 75 та ва Сирдарё вилоятида 50 та ЙТҲ қайд этилган.

Энг кам йўл-транспорт ҳодисаси Бухоро вилоятида кузатилган бўлиб, бу ерда олти ой давомида 48 та ЙТҲ расман рўйхатга олинган.

Таққослаш учун, 2025 йил якунида мамлакат бўйича жами 9 226 та йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган. Улар оқибатида 2 188 нафар инсон ҳаётдан кўз юмган, яна 8 901 нафар фуқаро турли оғирликда жароҳатланган.

Статистика шуни кўрсатмоқдаки, 2026 йилнинг дастлабки ярмида қайд этилган ЙТҲлар ўтган йилдаги умумий ҳодисаларнинг қарийб чорак қисмини ташкил қилган. Бу эса йўл ҳаракати хавфсизлиги масаласи долзарблигича қолаётганини яна бир бор намоён этмоқда.

ЎзбекистонТошкентСамарқандФарғонаАндижон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:434 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди