Эндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилди

·36·Спорт
Эндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилди
Қисқача

Ендрик келаси мавсумда бошқа жамоага ижара асосида ўтишни рад етиб, Реал Мадрид сафида қолиш ва асосий таркиб учун курашишга қарор қилди. 20 ёшли бразилиялик футболчи Франсиянинг Лион клубидаги муваффақиятли ярим йиллик ижара муддатини ҳамда 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаб, Испанияга қайтди.

Мадриднинг Реал клуби ёш ҳужумчиси Эндрик келаси мавсумда бошқа жамоага ижара асосида ўтишни рад этиб, қироллик клуби сафида қолишга ва ўз ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, 20 ёшли бразилиялик футболчи Франциянинг Лион сафидаги муваффақиятли ярим йиллик ижара муддатини ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаб, Испанияга қайтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ойларда ёш иқтидор эгасининг трансфери борасида Италиянинг Рома клуби жамиар жиддий қизиқиш билдирган эди. Римликлар трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳужумчини ўз сафига ижарага қўшиб олишни режалаштирганди. Бироқ футболчининг ўзи фаолиятини Мадридда давом эттириш ва бош мураббий қўл остида асосий таркибдан жой олиш учун бор кучини беришга ният қилган.

Жозе Моуринунинг якуний қарори

Фоот Меркато хабар қилишича, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моурину мавсумолди машғулотларида бразилиялик футболчининг ҳаракатлари ва кўрсатган ижобий муносабатидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилган. Португалиялик мутахассис ёш ҳужумчининг профессионал ёндашувини юқори баҳолаб, унга янги мавсумда реал имкониятлар тақдим этишга тайёрлигини билдирган.

Ушбу қарор Рома клубининг режаларини ўзгартириб юборди. Римликлар жамоаси энди трансфер бозорида муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади. Моуринунинг ишончини қозонган Эндрик эса жамоанинг ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе билан рақобатга киришишга шай турибди.

Рақобат ва трансфер қийматининг тикланиши

Мадридликлар сафида ҳужум чизиғидаги вазият бир неча бор ўзгарди. Гонзало Гарсиянинг Фулхэмга йўл олиши Мбаппе ортидаги бўшлиқни юзага келтирган бўлса-да, Карлос Эспининг келиши жамоадаги рақобатни яна-да кучайтирди. Шунга қарамай, Эндрик бу қийинчиликлардан қўрқмаяпти.

Футболчининг трансфер қиймати ҳам унинг ўйинларига қараб ўзгариб борди. Палмеирас сафидаги даврида унинг нархи 60 миллион еврони ташкил этган бўлса, 2025 йил декабрида 25 миллион еврога тушиб кетганди. Бироқ Лиондаги ишончли ўйинлари туфайли унинг Трансфермаркт бўйича қиймати 2026 йил июнига келиб яна 40 миллион еврога кўтарилди.

Трансфер ойнасининг сўнгги кунларида кутилмаган бурилишлар рўй бермаса, бразилиялик иқтидор эгаси Испанияда қолиб, ўзининг муносиб эканини исботлашга ҳаракат қилади. Эндрикнинг асосий мақсади — Жозе Моурину бошчилигидаги Лос Бланкос сафида ўйин амалиётини кўпайтириш ва жамоа муваффақиятига ўз ҳиссасини қўшишдир.

Реал МадридЭндрикЖозе МоуринуРомаЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда