Эндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилди
Ендрик келаси мавсумда бошқа жамоага ижара асосида ўтишни рад етиб, Реал Мадрид сафида қолиш ва асосий таркиб учун курашишга қарор қилди. 20 ёшли бразилиялик футболчи Франсиянинг Лион клубидаги муваффақиятли ярим йиллик ижара муддатини ҳамда 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаб, Испанияга қайтди.
Мадриднинг Реал клуби ёш ҳужумчиси Эндрик келаси мавсумда бошқа жамоага ижара асосида ўтишни рад этиб, қироллик клуби сафида қолишга ва ўз ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, 20 ёшли бразилиялик футболчи Франциянинг Лион сафидаги муваффақиятли ярим йиллик ижара муддатини ва 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаб, Испанияга қайтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ойларда ёш иқтидор эгасининг трансфери борасида Италиянинг Рома клуби жамиар жиддий қизиқиш билдирган эди. Римликлар трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳужумчини ўз сафига ижарага қўшиб олишни режалаштирганди. Бироқ футболчининг ўзи фаолиятини Мадридда давом эттириш ва бош мураббий қўл остида асосий таркибдан жой олиш учун бор кучини беришга ният қилган.
Жозе Моуринунинг якуний қарориФоот Меркато хабар қилишича, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моурину мавсумолди машғулотларида бразилиялик футболчининг ҳаракатлари ва кўрсатган ижобий муносабатидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилган. Португалиялик мутахассис ёш ҳужумчининг профессионал ёндашувини юқори баҳолаб, унга янги мавсумда реал имкониятлар тақдим этишга тайёрлигини билдирган.
Ушбу қарор Рома клубининг режаларини ўзгартириб юборди. Римликлар жамоаси энди трансфер бозорида муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади. Моуринунинг ишончини қозонган Эндрик эса жамоанинг ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе билан рақобатга киришишга шай турибди.
Рақобат ва трансфер қийматининг тикланишиМадридликлар сафида ҳужум чизиғидаги вазият бир неча бор ўзгарди. Гонзало Гарсиянинг Фулхэмга йўл олиши Мбаппе ортидаги бўшлиқни юзага келтирган бўлса-да, Карлос Эспининг келиши жамоадаги рақобатни яна-да кучайтирди. Шунга қарамай, Эндрик бу қийинчиликлардан қўрқмаяпти.
Футболчининг трансфер қиймати ҳам унинг ўйинларига қараб ўзгариб борди. Палмеирас сафидаги даврида унинг нархи 60 миллион еврони ташкил этган бўлса, 2025 йил декабрида 25 миллион еврога тушиб кетганди. Бироқ Лиондаги ишончли ўйинлари туфайли унинг Трансфермаркт бўйича қиймати 2026 йил июнига келиб яна 40 миллион еврога кўтарилди.
Трансфер ойнасининг сўнгги кунларида кутилмаган бурилишлар рўй бермаса, бразилиялик иқтидор эгаси Испанияда қолиб, ўзининг муносиб эканини исботлашга ҳаракат қилади. Эндрикнинг асосий мақсади — Жозе Моурину бошчилигидаги Лос Бланкос сафида ўйин амалиётини кўпайтириш ва жамоа муваффақиятига ўз ҳиссасини қўшишдир.
…