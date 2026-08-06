Xiaomi компанияси 150 долларлик янги Redmi 17 5G смартфонини тақдим этди
Xiaomi корпорацияси Хитой бозорида бошланғич нархи тахминан 150 АҚШ доллари бўлган Redmi 17 5G смартфонини тақдим этди. Қурилма 6,9 дюймли ИПС дисплей, 120 Hz кадрлар частотаси, 8 ядроли Унисок T8300 процессори ва HyperOS 3 операцион тизимига эга. Смартфон 6300 мА·соат сиғимли аккумулятор, 15 ваттли симли қувват олиш, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 ҳамда 13 ва 8 мегапикселли камералар билан жиҳозланган.
Xiaomi корпорацияси Хитой бозорида ҳамёнбоп нархдаги янги Redmi 17 5G смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма ўзининг йирик экрани, сиғими катта аккумулятори ҳамда бюджет сегменти учун илғор хусусиятлари билан ажралиб туради ва харидорларга кенг имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон 6,9 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 1600 × 720 пикселни ташкил қилади. Шунингдек, экран 120 Hz кадрлар частотасини ва 800 нит максимал ёрқинлик даражасини қўллаб-қувватлайди, бу эса бундай нарх тоифасидаги қурилмалар учун юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма марказида 6 нанометрли технологик жараён асосида яратилган 8 ядроли Унисок T8300 процессори ётади. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий HyperOS 3 операцион тизими танланган. Ушбу аппарат таъминоти кундалик вазифаларни бажаришда барқарор ишлашни таъминлайди.
Смартфоннинг энг асосий афзалликларидан бири унинг аккумуляторидир. Батарея сиғими нақ 6300 мА·соатни ташкил этади. Xiaomi вакилларининг таъкидлашича, ушбу батарея тўрт йил давомида ўзининг асосий иш хусусиятларини йўқотмасдан хизмат қила олади.
Қувватлаш ва қўшимча функцияларҚурилма 15 ватт қувватга эга симли қувват олиш технологияси, шунингдек, 7,5 ваттли тескари симли қувват улаш имконияти билан таъминланган. Бундан ташқари, фойдаланувчилар Повер Деливерй ҳамда Қуикк Чарге протоколларидан фойдаланишлари мумкин.
- Олд камера: 13 мегапикселли
- Асосий камера: 8 мегапикселли
- Алоқа имкониятлари: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Тйпе-К
- Қўшимча қулайликлар: 3,5 мм наушник учун классик сокет ва ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери
…