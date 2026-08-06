Xiaomi компанияси 150 долларлик янги Redmi 17 5G смартфонини тақдим этди

·109·Техно
Xiaomi компанияси 150 долларлик янги Redmi 17 5G смартфонини тақдим этди
Қисқача

Xiaomi корпорацияси Хитой бозорида бошланғич нархи тахминан 150 АҚШ доллари бўлган Redmi 17 5G смартфонини тақдим этди. Қурилма 6,9 дюймли ИПС дисплей, 120 Hz кадрлар частотаси, 8 ядроли Унисок T8300 процессори ва HyperOS 3 операцион тизимига эга. Смартфон 6300 мА·соат сиғимли аккумулятор, 15 ваттли симли қувват олиш, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 ҳамда 13 ва 8 мегапикселли камералар билан жиҳозланган.

Xiaomi корпорацияси Хитой бозорида ҳамёнбоп нархдаги янги Redmi 17 5G смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма ўзининг йирик экрани, сиғими катта аккумулятори ҳамда бюджет сегменти учун илғор хусусиятлари билан ажралиб туради ва харидорларга кенг имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон 6,9 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 1600 × 720 пикселни ташкил қилади. Шунингдек, экран 120 Hz кадрлар частотасини ва 800 нит максимал ёрқинлик даражасини қўллаб-қувватлайди, бу эса бундай нарх тоифасидаги қурилмалар учун юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма марказида 6 нанометрли технологик жараён асосида яратилган 8 ядроли Унисок T8300 процессори ётади. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий HyperOS 3 операцион тизими танланган. Ушбу аппарат таъминоти кундалик вазифаларни бажаришда барқарор ишлашни таъминлайди.

Смартфоннинг энг асосий афзалликларидан бири унинг аккумуляторидир. Батарея сиғими нақ 6300 мА·соатни ташкил этади. Xiaomi вакилларининг таъкидлашича, ушбу батарея тўрт йил давомида ўзининг асосий иш хусусиятларини йўқотмасдан хизмат қила олади.

Қувватлаш ва қўшимча функциялар

Қурилма 15 ватт қувватга эга симли қувват олиш технологияси, шунингдек, 7,5 ваттли тескари симли қувват улаш имконияти билан таъминланган. Бундан ташқари, фойдаланувчилар Повер Деливерй ҳамда Қуикк Чарге протоколларидан фойдаланишлари мумкин.

  • Олд камера: 13 мегапикселли
  • Асосий камера: 8 мегапикселли
  • Алоқа имкониятлари: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Тйпе-К
  • Қўшимча қулайликлар: 3,5 мм наушник учун классик сокет ва ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери
Корпуснинг қалинлиги 8,15 миллиметрни, оғирлиги эса 210 граммни ташкил қилади. Смартфон ўлчамлари 171,56 × 79,47 миллиметрга тенг.

Нархлар ва ранглар

Харидорларга уч хил — кўра, қора ва оқ рангдаги корпус вариантлари таклиф этилади. Нархларга келсак, 4 GB тезкор ва 128 GB ички хотирага эга бошланғич версия 999 юан (тахминан 150 АҚШ доллари) этиб белгиланган. 6 GB оператив ва 128 GB флеш-хотирали илғор модификация эса 1199 юанга (тахминан 180 доллар) баҳоланган.

XiaomiRedmiRedmi 17СмартфонAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди