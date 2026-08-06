Джошуа Зиркзее Италияга қайтиши мумкин: Ювентус ҳужумчини ижарага олмоқчи
Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзеени ижарага олиш бўйича музокараларни фаоллаштирди. Англия клуби футболчининг А Серияга қайтиш истагини инобатга олиб, вақтинча трансфер вариантини кўриб чиқишга рухсат берган. Sport директори Рикки Массара сотиб олиш мажбуриятисиз ижара битимига эришмоқчи, чунки клубнинг ёзги трансферлар учун маблағи чекланган. Трансфернинг амалга ошиши Жонатан Давиднинг келажагига ҳам таъсир қилиши мумкин.
Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансферлар мавсумида Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзеени ижарага олиш бўйича музокараларни кескин фаоллаштирди. Ла Gazzetta делло Sport хабар беришича, Англия клуби нидерландиялик футболчининг А Серияга қайтиш борасидаги қатъий истагини инобатга олиб, вақтинча трансфер вариантини кўриб чиқишга рухсат берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2001 йилда туғилган ҳужумчи Премер-лигадаги икки йиллик мураккаб даврдан сўнг Италия чемпионатига қайтишни жуда истамоқда. У Бианконери сафига қўшилишга тайёр эканини билдирган. Бу эҳтимолий трансфер Турин жамоасида ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар фонида янада муҳим аҳамият касб этмоқда.
Туринда кутилаётган ўзгаришларҲозирда Турин клубининг спорт директори Рикки Массара ушбу операцияни шахсан ўзи бошқариб, шартноманинг барча нозик жиҳатлари устида ишламоқда. Массаранинг асосий мақсади клуб молиявий барқарорлигини таъминлаган ҳолда, сотиб олиш мажбуриятисиз тўғридан-тўғри ижара битимига эришишдан иборат.
Ювентус аввалроқ Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муани трансфери учун 38 миллион евро ва 12 миллион евро кафолатланган қўшимча бонуслар тўлашга келишиб олган эди. Шу сабабли клубнинг ёзги трансферлар учун маблағи чекланган бўлиб, ижарага олиш варианти уларнинг молиявий режаларига тўла мос келади.
Жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобатМассара ўз вақтида Ромадаги фаолияти давомида ҳам собиқ Болоня юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган эди. Эндиликда у туринликлар учун қулай бўлган ушбу имкониятни қўлдан бой бермасликка ҳаракат қилмоқда. Зиркзее соф марказий ҳужумчи бўлмаса-да, унинг техник маҳорати ва халқаро тажрибаси жамоанинг ҳужумдаги имкониятларини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
Бироқ бу трансфернинг амалга ошиши канадалик ҳужумчи Жонатан Давиднинг келажагига ҳам боғлиқ. Давид Турин клубида қолиб, ўтган мавсумдаги каби қийинчиликларни енгиб ўтишни истамоқда. Шунга қарамай, Зиркзенинг ижарага келиш эҳтимоли канадалик футболчининг бир йилдан сўнг жамоани тарк этиш ҳақида ўйлашига сабаб бўлиши мумкин.
…