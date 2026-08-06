Джошуа Зиркзее Италияга қайтиши мумкин: Ювентус ҳужумчини ижарага олмоқчи

·54·Спорт
Джошуа Зиркзее Италияга қайтиши мумкин: Ювентус ҳужумчини ижарага олмоқчи
Қисқача

Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзеени ижарага олиш бўйича музокараларни фаоллаштирди. Англия клуби футболчининг А Серияга қайтиш истагини инобатга олиб, вақтинча трансфер вариантини кўриб чиқишга рухсат берган. Sport директори Рикки Массара сотиб олиш мажбуриятисиз ижара битимига эришмоқчи, чунки клубнинг ёзги трансферлар учун маблағи чекланган. Трансфернинг амалга ошиши Жонатан Давиднинг келажагига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Туриннинг Ювентус клуби ёзги трансферлар мавсумида Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзеени ижарага олиш бўйича музокараларни кескин фаоллаштирди. Ла Gazzetta делло Sport хабар беришича, Англия клуби нидерландиялик футболчининг А Серияга қайтиш борасидаги қатъий истагини инобатга олиб, вақтинча трансфер вариантини кўриб чиқишга рухсат берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2001 йилда туғилган ҳужумчи Премер-лигадаги икки йиллик мураккаб даврдан сўнг Италия чемпионатига қайтишни жуда истамоқда. У Бианконери сафига қўшилишга тайёр эканини билдирган. Бу эҳтимолий трансфер Турин жамоасида ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар фонида янада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Туринда кутилаётган ўзгаришлар

Ҳозирда Турин клубининг спорт директори Рикки Массара ушбу операцияни шахсан ўзи бошқариб, шартноманинг барча нозик жиҳатлари устида ишламоқда. Массаранинг асосий мақсади клуб молиявий барқарорлигини таъминлаган ҳолда, сотиб олиш мажбуриятисиз тўғридан-тўғри ижара битимига эришишдан иборат.

Ювентус аввалроқ Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муани трансфери учун 38 миллион евро ва 12 миллион евро кафолатланган қўшимча бонуслар тўлашга келишиб олган эди. Шу сабабли клубнинг ёзги трансферлар учун маблағи чекланган бўлиб, ижарага олиш варианти уларнинг молиявий режаларига тўла мос келади.

Жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобат

Массара ўз вақтида Ромадаги фаолияти давомида ҳам собиқ Болоня юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган эди. Эндиликда у туринликлар учун қулай бўлган ушбу имкониятни қўлдан бой бермасликка ҳаракат қилмоқда. Зиркзее соф марказий ҳужумчи бўлмаса-да, унинг техник маҳорати ва халқаро тажрибаси жамоанинг ҳужумдаги имкониятларини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Бироқ бу трансфернинг амалга ошиши канадалик ҳужумчи Жонатан Давиднинг келажагига ҳам боғлиқ. Давид Турин клубида қолиб, ўтган мавсумдаги каби қийинчиликларни енгиб ўтишни истамоқда. Шунга қарамай, Зиркзенинг ижарага келиш эҳтимоли канадалик футболчининг бир йилдан сўнг жамоани тарк этиш ҳақида ўйлашига сабаб бўлиши мумкин.

Джошуа ЗиркзееЮвентусМанчестер ЮнайтедА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)