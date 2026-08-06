Арсенал Микел Артета Бруно Гимараес трансфери ҳақида нима деди
Микел Артета Бруно Гимараеснинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги саволларга бошқа клубларга тегишли футболчилар ҳақида гапирмаслигини айтиб, жавоб беришдан бош тортди. Арсенал ва Нюкасл Юнайтед ўртасида 75 миллион фунт стерлинглик битим келишилгани ҳақида хабарлар тарқалган, бироқ Артета воқеа расман тасдиқланса, тўғридан-тўғри жавоб беришини билдирди.
Goal.com хабар беришича, Арсенал бош мураббийи Микел Артета Дублин шаҳридаги мавсумолди учрашувидан кейин Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес атрофидаги трансфер миш-мишлари юзасидан ўз фикрини билдирди. Англия Премер-лигасининг икки рақиби ўртасида 75 миллион фунт стерлинг миқдоридаги битим келишиб олингани ҳақидаги хабарлар тарқалганига қарамай, испаниялик мутахассис бу масалада сир сақлашни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Real Betisга қарши кечган ва 3:2 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳсдан сўнг матбуот анж Бирлашган Қироллик ОАВ эътибор марказида бўлди. Журналистлар бразилиялик футболчининг эҳтимолий трансфери ва унинг тиббий кўрикдан ўтиш учун сафарга отлангани ҳақида сўрашганда, Артета бошқа клубга тегишли ўйинчилар ҳақида гапирмаслигини қатъий таъкидлади.
Ярим ҳимояни кучайтириш йўлидаги қадамМикел Артетанинг таъкидлашича, қачонки аниқ бир воқеа юз берса ва буни эълон қилиш имкони туғилса, у ўзининг тўғридан-тўғри жавобини беради. Бруно Гимараес трансфери Арсенал учун жамоа таркибини янада чуқурлаштириш ҳамда Деклан Райс, Мартин Эдегор ва Микел Мерино каби футболчилар қаторига яна бир юқори савиядаги ижчини қўшиш йўлидаги муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.
2022 йилнинг январ ойида Лиондан Нюкасл Юнайтедга кўчиб ўтган 28 ёшли бразилиялик футболчи қисқа фурсат ичида жамоанинг асосий таянч устунига айланди. Унинг етакчилик фазилатлари Нюкасл клубининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида ва 2025 йилдаги Лига кубоги ғалабасида муҳим рол ўйнади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йилгача мўлжалланган бўлиб, унинг трансфер нархи нақадар юксак баҳоланаётганини кўрсатади.
Кристиан Норгор Эвертонга йўл олдиБруно Гимараес атрофидаги хабарлар фонида, Арсенал жамоасида таркиб ўзгаришлари ҳам амалга ошмоқда. Хусусан, Кристиан Норгор Эвертонга трансфер қилинди. Норгор Лондон клубининг сўнгги чемпионлик мавсумида кийиниш хонасидаги муҳим фигурага айланган эди.
Микел Артета даниялик футболчининг клубга қўшган ҳиссасини юқори баҳолаб, унинг жамоани бирлаштиришдаги ўрнини алоҳида эътироф этди. Артета Кристиан Норгордга унинг янги клубида улкан муваффақиятлар тилади ва кўрсатган меҳнати учун миннатдорчилик билдирди.
…