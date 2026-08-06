Арсенал Микел Артета Бруно Гимараес трансфери ҳақида нима деди

·48·Спорт
Арсенал Микел Артета Бруно Гимараес трансфери ҳақида нима деди
Қисқача

Микел Артета Бруно Гимараеснинг Арсеналга ўтиши ҳақидаги саволларга бошқа клубларга тегишли футболчилар ҳақида гапирмаслигини айтиб, жавоб беришдан бош тортди. Арсенал ва Нюкасл Юнайтед ўртасида 75 миллион фунт стерлинглик битим келишилгани ҳақида хабарлар тарқалган, бироқ Артета воқеа расман тасдиқланса, тўғридан-тўғри жавоб беришини билдирди.

Goal.com хабар беришича, Арсенал бош мураббийи Микел Артета Дублин шаҳридаги мавсумолди учрашувидан кейин Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес атрофидаги трансфер миш-мишлари юзасидан ўз фикрини билдирди. Англия Премер-лигасининг икки рақиби ўртасида 75 миллион фунт стерлинг миқдоридаги битим келишиб олингани ҳақидаги хабарлар тарқалганига қарамай, испаниялик мутахассис бу масалада сир сақлашни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Real Betisга қарши кечган ва 3:2 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳсдан сўнг матбуот анж Бирлашган Қироллик ОАВ эътибор марказида бўлди. Журналистлар бразилиялик футболчининг эҳтимолий трансфери ва унинг тиббий кўрикдан ўтиш учун сафарга отлангани ҳақида сўрашганда, Артета бошқа клубга тегишли ўйинчилар ҳақида гапирмаслигини қатъий таъкидлади.

Ярим ҳимояни кучайтириш йўлидаги қадам

Микел Артетанинг таъкидлашича, қачонки аниқ бир воқеа юз берса ва буни эълон қилиш имкони туғилса, у ўзининг тўғридан-тўғри жавобини беради. Бруно Гимараес трансфери Арсенал учун жамоа таркибини янада чуқурлаштириш ҳамда Деклан Райс, Мартин Эдегор ва Микел Мерино каби футболчилар қаторига яна бир юқори савиядаги ижчини қўшиш йўлидаги муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.

2022 йилнинг январ ойида Лиондан Нюкасл Юнайтедга кўчиб ўтган 28 ёшли бразилиялик футболчи қисқа фурсат ичида жамоанинг асосий таянч устунига айланди. Унинг етакчилик фазилатлари Нюкасл клубининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида ва 2025 йилдаги Лига кубоги ғалабасида муҳим рол ўйнади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йилгача мўлжалланган бўлиб, унинг трансфер нархи нақадар юксак баҳоланаётганини кўрсатади.

Кристиан Норгор Эвертонга йўл олди

Бруно Гимараес атрофидаги хабарлар фонида, Арсенал жамоасида таркиб ўзгаришлари ҳам амалга ошмоқда. Хусусан, Кристиан Норгор Эвертонга трансфер қилинди. Норгор Лондон клубининг сўнгги чемпионлик мавсумида кийиниш хонасидаги муҳим фигурага айланган эди.

Микел Артета даниялик футболчининг клубга қўшган ҳиссасини юқори баҳолаб, унинг жамоани бирлаштиришдаги ўрнини алоҳида эътироф этди. Артета Кристиан Норгордга унинг янги клубида улкан муваффақиятлар тилади ва кўрсатган меҳнати учун миннатдорчилик билдирди.

АрсеналМикел АртетаБруно ГимараесПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)