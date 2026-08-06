Гави Испания ғалабасидан кейин сочларини пушти рангга бўяди

·53·Спорт
Гави Испания ғалабасидан кейин сочларини пушти рангга бўяди
Қисқача

Гави Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг берган вадасини бажариб, сочларини пушти рангга бўяди. 22 ёшли футболчи янги қиёфасидаги суратларни Instagramда эълон қилиб, унга «Сўзининг эгаси» деб изоҳ ёзди. Жароҳатдан тўлиқ тикланган Гави яқин кунларда Барселонанинг мавсумолди йиғинига қўшилиб, Ханси Флик қўл остида асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллашга интилади.

Барселона ярим ҳимоячиси Гави Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг берган вадасини бажариб, сочларини пушти рангга ўзгартирди. 22 ёшли футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ўзининг ушбу кескин ташқи кўринишидаги суратларини намойиш этди ва мавсумолди машғулотларига тайёргарлик кўриш учун Ханси Флик ихтиёрига қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришига кўра, испаниялик иқтидорли ярим ҳимоячи аввалроқ терма жамоа мундиалда зафар қучса, сочларини пушти рангга бўяшга вада берган эди. Турнир вадасини бажаришда фақат Марк Кукурелла эътибор марказида қолгандек кўринган эди. Челси ҳимоячиси бир неча ҳафта олдин Испания бош мураббийи Луис де ла Фуентенинг юзини ўз танасига татуировка қилдиргани билан бутун ОАВда шов-шув кўтарганди. Эндиликда Гави ҳам ўзининг ўзига хос гаровини муваффақиятли якунлаб, жамоадошига эргашди.

Ижтимоий тармоқлар ва шахсий байрам

Андалусиялик футболчи Instagram'даги миллионлаб обуначиларига пушти рангли сочларидаги иккита суратни юклади ва унга оддийгина қилиб «Сўзининг эгаси» деб изоҳ ёзди. Ушбу кўзга ташланадиган ва ўзгача услуб унинг ёзги таътилининг сўнгги кунларида ҳамроҳлик қилади. Радикал ўзгариш жараёни футболчининг доимий сартоши томонидан ҳам тасвирга олинган бўлиб, интернетда эълон қилинган видеода Гавининг салон креслосида табассум билан янги қиёфасини қабул қилгани акс этган.

Ташқи кўринишдаги бу кескин ўзгариш футболчининг шахсий муҳим санасига тўғри келди. Испания терма жамоаси аъзоси чоршанба куни ўзининг 22 ёшини нишонлади ва бу махсус байрамни ўзига хос пушти соч турмаги билан кутиб олди. Футболчи энди янги ички мавсумга юқори кайфият ва оптимизм билан назар ташламоқда.

Жароҳатдан кейинги янги имконият

Гави яқин кунларда Барселона сафдошларига қўшилиш учун жамоанинг мавсумолди йиғинига йўл олади. Халқаро майдондаги улкан муваффақиятдан ташқари, ёш ярим ҳимоячининг жароҳатлар борасидаги аҳволи ҳам ижобий томонга ўзгаргани унга катта руҳ бағишлади. У ўтган мавсумнинг салмоқли қисмини жиддий жароҳат сабабли ўтказиб юборган эди, бироқ ҳозирда тўлиқ соғайиб сафга қайтди.

Унинг олдида турган энг яқин вазифа Ханси Флик қўл остида асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллашдир. Жисмоний ҳолати тўлиқ тиклангани ва қўлга киритилган жаҳон чемпионлиги медали билан Гави янги мавсум олдидан ўзини кўрсатишга тайёр турибди. Ярим ҳимоячи Камп Ноу майдонларида мавсумнинг асосий юлдузларидан бирига айланишни мақсад қилган.

ГавиБарселонаИспанияХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)