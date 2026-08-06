Гави Испания ғалабасидан кейин сочларини пушти рангга бўяди
Гави Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг берган вадасини бажариб, сочларини пушти рангга бўяди. 22 ёшли футболчи янги қиёфасидаги суратларни Instagramда эълон қилиб, унга «Сўзининг эгаси» деб изоҳ ёзди. Жароҳатдан тўлиқ тикланган Гави яқин кунларда Барселонанинг мавсумолди йиғинига қўшилиб, Ханси Флик қўл остида асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллашга интилади.
Барселона ярим ҳимоячиси Гави Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг берган вадасини бажариб, сочларини пушти рангга ўзгартирди. 22 ёшли футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ўзининг ушбу кескин ташқи кўринишидаги суратларини намойиш этди ва мавсумолди машғулотларига тайёргарлик кўриш учун Ханси Флик ихтиёрига қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришига кўра, испаниялик иқтидорли ярим ҳимоячи аввалроқ терма жамоа мундиалда зафар қучса, сочларини пушти рангга бўяшга вада берган эди. Турнир вадасини бажаришда фақат Марк Кукурелла эътибор марказида қолгандек кўринган эди. Челси ҳимоячиси бир неча ҳафта олдин Испания бош мураббийи Луис де ла Фуентенинг юзини ўз танасига татуировка қилдиргани билан бутун ОАВда шов-шув кўтарганди. Эндиликда Гави ҳам ўзининг ўзига хос гаровини муваффақиятли якунлаб, жамоадошига эргашди.
Ижтимоий тармоқлар ва шахсий байрамАндалусиялик футболчи Instagram'даги миллионлаб обуначиларига пушти рангли сочларидаги иккита суратни юклади ва унга оддийгина қилиб «Сўзининг эгаси» деб изоҳ ёзди. Ушбу кўзга ташланадиган ва ўзгача услуб унинг ёзги таътилининг сўнгги кунларида ҳамроҳлик қилади. Радикал ўзгариш жараёни футболчининг доимий сартоши томонидан ҳам тасвирга олинган бўлиб, интернетда эълон қилинган видеода Гавининг салон креслосида табассум билан янги қиёфасини қабул қилгани акс этган.
Ташқи кўринишдаги бу кескин ўзгариш футболчининг шахсий муҳим санасига тўғри келди. Испания терма жамоаси аъзоси чоршанба куни ўзининг 22 ёшини нишонлади ва бу махсус байрамни ўзига хос пушти соч турмаги билан кутиб олди. Футболчи энди янги ички мавсумга юқори кайфият ва оптимизм билан назар ташламоқда.
Жароҳатдан кейинги янги имкониятГави яқин кунларда Барселона сафдошларига қўшилиш учун жамоанинг мавсумолди йиғинига йўл олади. Халқаро майдондаги улкан муваффақиятдан ташқари, ёш ярим ҳимоячининг жароҳатлар борасидаги аҳволи ҳам ижобий томонга ўзгаргани унга катта руҳ бағишлади. У ўтган мавсумнинг салмоқли қисмини жиддий жароҳат сабабли ўтказиб юборган эди, бироқ ҳозирда тўлиқ соғайиб сафга қайтди.
Унинг олдида турган энг яқин вазифа Ханси Флик қўл остида асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллашдир. Жисмоний ҳолати тўлиқ тиклангани ва қўлга киритилган жаҳон чемпионлиги медали билан Гави янги мавсум олдидан ўзини кўрсатишга тайёр турибди. Ярим ҳимоячи Камп Ноу майдонларида мавсумнинг асосий юлдузларидан бирига айланишни мақсад қилган.
…