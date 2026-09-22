Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди
Аввалроқ Хитой бозорида тақдим этилган Oppo A7 Pro Max 5G смартпоҳи эндиликда халқаро майдонга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма Австрия, Малайзия ва Таиланд каби давлатларда сотувга чиқарилган бўлиб, у ўзининг гигант аккумулятори ҳамда мустаҳкам корпуси билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рекорд даражадаги аккумулятор ва қувват олиш имкониятлариМазкур смартфоннинг энг асосий ва диққатга сазовор хусусияти бу кремний-углерод туридаги улкан 10 000 мА•ч сиғимли аккумуляторидир. Бундай батарея бугунги кунда мобил бозорида камдан-кам учрайдиган кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчиларга гаджетдан бир неча кун давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.
Қурилма 80 ваттлик тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, идеал шароитларда батареяни тўлиқ қувватлантириш учун тахминан 90 дақиқа вақт сарфланади. Шунингдек, модел бошқа қурилмаларни қувватлаш учун 27 ваттлик тескари қувват улаш функцияси билан ҳам таъминланган.
Экран, унумдорлик ва камера имкониятлариOppo A7 Pro Max олд томонида 6,78 дюймли юқори сифатли AMOLED-дисплейга эга. Экраннинг ўлчами 2772×1272 пикселни ташкил этиб, 120 Hz янгиланиш частотаси ва 1800 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини тақдим этади.
Смартфон унумдорлиги 4 нанометрли жараён асосида ишловчи Snapdragon 4 Ген 5 процессорига таянади. Қурилма LPDDR4X тезкор хотираси ва UFS 3.1 доимий хотира формати билан жиҳозланган бўлиб, кундалик вазифаларни бажаришда барқарор ишлашни таъминлайди.
Оптик имкониятларга келсак, асосий камера оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли сенсор, қўшимча 2 мегапикселли монохром модулдан иборат. Олд камера ҳам 50 мегапикселли аниқликдаги тасвирларни тақдим этади.
Дизайн ва халқаро нархларТашқи кўриниши жиҳатидан қурилма Xiaomi Мих Фолд 4 моделларини эслатувчи камера блоки ҳамда Бреатинг Light кўп рангли ёритиш тизими билан ажралиб туради. Шунингдек, смартфон IP69K стандарти бўйича юқори даражада сув ва чангдан ҳимояланган.
Қурилма экранга ўрнатилган оптик бармоқ изи сканери, NFC модули ҳамда Android 16 базасидаги КолорОС 16 операцион тизими билан ишлайди. Унинг корпус ўлчамлари 163×78×8,6 миллиметрни, оғирлиги эса 224 граммни ташкил қилади.
Халқаро бозорларда нархлар минтақага қараб фарқ қилади. Хусусан, Австрияда 6/256 GB ҳажмли версия 599 евродан сотилмоқда. Малайзияда 8/256 GB модел 2299 ринггитга, Таиландда эса 19 999 батга баҳоланган.
Изоҳлар 0
…