Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди

·8·Техно
Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди

Аввалроқ Хитой бозорида тақдим этилган Oppo A7 Pro Max 5G смартпоҳи эндиликда халқаро майдонга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма Австрия, Малайзия ва Таиланд каби давлатларда сотувга чиқарилган бўлиб, у ўзининг гигант аккумулятори ҳамда мустаҳкам корпуси билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рекорд даражадаги аккумулятор ва қувват олиш имкониятлари

Мазкур смартфоннинг энг асосий ва диққатга сазовор хусусияти бу кремний-углерод туридаги улкан 10 000 мА•ч сиғимли аккумуляторидир. Бундай батарея бугунги кунда мобил бозорида камдан-кам учрайдиган кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчиларга гаджетдан бир неча кун давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.

Қурилма 80 ваттлик тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, идеал шароитларда батареяни тўлиқ қувватлантириш учун тахминан 90 дақиқа вақт сарфланади. Шунингдек, модел бошқа қурилмаларни қувватлаш учун 27 ваттлик тескари қувват улаш функцияси билан ҳам таъминланган.

Экран, унумдорлик ва камера имкониятлари

Oppo A7 Pro Max олд томонида 6,78 дюймли юқори сифатли AMOLED-дисплейга эга. Экраннинг ўлчами 2772×1272 пикселни ташкил этиб, 120 Hz янгиланиш частотаси ва 1800 нитгача бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини тақдим этади.

Смартфон унумдорлиги 4 нанометрли жараён асосида ишловчи Snapdragon 4 Ген 5 процессорига таянади. Қурилма LPDDR4X тезкор хотираси ва UFS 3.1 доимий хотира формати билан жиҳозланган бўлиб, кундалик вазифаларни бажаришда барқарор ишлашни таъминлайди.

Оптик имкониятларга келсак, асосий камера оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли сенсор, қўшимча 2 мегапикселли монохром модулдан иборат. Олд камера ҳам 50 мегапикселли аниқликдаги тасвирларни тақдим этади.

Дизайн ва халқаро нархлар

Ташқи кўриниши жиҳатидан қурилма Xiaomi Мих Фолд 4 моделларини эслатувчи камера блоки ҳамда Бреатинг Light кўп рангли ёритиш тизими билан ажралиб туради. Шунингдек, смартфон IP69K стандарти бўйича юқори даражада сув ва чангдан ҳимояланган.

Қурилма экранга ўрнатилган оптик бармоқ изи сканери, NFC модули ҳамда Android 16 базасидаги КолорОС 16 операцион тизими билан ишлайди. Унинг корпус ўлчамлари 163×78×8,6 миллиметрни, оғирлиги эса 224 граммни ташкил қилади.

Халқаро бозорларда нархлар минтақага қараб фарқ қилади. Хусусан, Австрияда 6/256 GB ҳажмли версия 599 евродан сотилмоқда. Малайзияда 8/256 GB модел 2299 ринггитга, Таиландда эса 19 999 батга баҳоланган.

OppoСмартфонларТехнологияларГаджетларAndroid
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиКиберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиБугун, 02:24Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиSamsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиБугун, 01:55Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиТундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиБугун, 01:23SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиБугун, 00:51Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 00:27Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди