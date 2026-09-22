Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда

·0·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда

Аргентина терма жамоаси сафида барча даврларнинг энг буюк футболчиларидан бири бўлиб қолган Лионель Месси миллий жамоадаги фаолиятига якун ясаш остонасида турибди. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби октябрь ойида ўз ватани мухлислари қаршисида сўнгги бор майдонга тушиб, расмий равишда халқаро фаолияти билан хайрлашишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, терма жамоа Бенин билан ўйнайдиган ушбу тарихий учрашув футболчининг миллий либосдаги сўнгги ўйини бўлиши кутилмоқда. Октябрнинг 6-кунида бўлиб ўтадиган баҳс 84 минг томошабинга мўлжалланган машҳур “Эл Монументал” стадионида ташкил этилади.

Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу ҳақда таъсирли хабар қолдириб, мухлисларига ўз миннатдорчилигини билдирди. "Сўнгги ўйин. Бир умрлик либос", деб ёзди ҳужумчи ўзининг хайрлашуволди постида ва махсус видеороликни тақдим этди.

Махсус либос ва ҳиссий қарор

Эълон қилинган видеода Лионель Месси оддий терма жамоа либосини олтин рангдаги ўз исми ва афсонавий 10-рақами туширилган махсус Адидас Аргентина либосига алмаштираётгани акс этган. Шунингдек, у оқ рангдаги буттсаларини танлаб, ўзининг сўнгги халқаро ўйинига шайланаётганини кўрсатди.

Эслатиб ўтамиз, август ойида Лионель Месси ўзининг миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини расман эълон қилган эди. У ўзининг оғир ва оғриқли, аммо пухта ўйланган қарори ҳақида гапирар экан, терма жамоа сафида ўтказган йиллари, қўлга киритилган ғалабалар ҳақида тўхталиб ўтди.

Футболчи ўз баёнотида миллий жамоа сафида 207 та учрашув ўтказиб, 125 та гол ургани ва 64 та голли узатмани амалга оширганини эслади. "Мен ҳар доим шу либос учун майдонда бор кучимни бердим, сизга қувонч улашиш ва аргентиналик эканингиздан фахрланиш туйғусини бериш учун курашдим", дея таъкидлаган эди у ўшанда.

Чипталар савдоси ва нархлари

Фоот Меркато нашрининг маълумот беришича, ушбу тарихий учрашув учун чипталар савдоси сешанба куни кечқурун бошланади. Аргентина футбол ассоциацияси томонидан белгиланадиган нархлар жойлашувига қараб 52 евродан 278 еврогача этиб белгиланган.

Мухлислар учун турли тоифадаги чипталар, жумладан, 104, 185 ва 260 еврлик ўринлар ҳам мавжуд. Шунингдек, оилалар ва ёш авлод вакиллари учун қулайлик яратиш мақсадида болалар ушбу хайрлашув ўйинини бор-йўғи 17 евро эвазига томоша қилишлари мумкин бўлади.

Лионель МессиАргентинаБенинФутболТерма жамоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиБугун, 02:11Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиНодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиБугун, 01:09Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариБугун, 01:02Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиБугун, 00:59«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтдиБугун, 00:56Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди