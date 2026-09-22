Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда
Аргентина терма жамоаси сафида барча даврларнинг энг буюк футболчиларидан бири бўлиб қолган Лионель Месси миллий жамоадаги фаолиятига якун ясаш остонасида турибди. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби октябрь ойида ўз ватани мухлислари қаршисида сўнгги бор майдонга тушиб, расмий равишда халқаро фаолияти билан хайрлашишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, терма жамоа Бенин билан ўйнайдиган ушбу тарихий учрашув футболчининг миллий либосдаги сўнгги ўйини бўлиши кутилмоқда. Октябрнинг 6-кунида бўлиб ўтадиган баҳс 84 минг томошабинга мўлжалланган машҳур “Эл Монументал” стадионида ташкил этилади.
Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу ҳақда таъсирли хабар қолдириб, мухлисларига ўз миннатдорчилигини билдирди. "Сўнгги ўйин. Бир умрлик либос", деб ёзди ҳужумчи ўзининг хайрлашуволди постида ва махсус видеороликни тақдим этди.
Махсус либос ва ҳиссий қарорЭълон қилинган видеода Лионель Месси оддий терма жамоа либосини олтин рангдаги ўз исми ва афсонавий 10-рақами туширилган махсус Адидас Аргентина либосига алмаштираётгани акс этган. Шунингдек, у оқ рангдаги буттсаларини танлаб, ўзининг сўнгги халқаро ўйинига шайланаётганини кўрсатди.
Эслатиб ўтамиз, август ойида Лионель Месси ўзининг миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини расман эълон қилган эди. У ўзининг оғир ва оғриқли, аммо пухта ўйланган қарори ҳақида гапирар экан, терма жамоа сафида ўтказган йиллари, қўлга киритилган ғалабалар ҳақида тўхталиб ўтди.
Футболчи ўз баёнотида миллий жамоа сафида 207 та учрашув ўтказиб, 125 та гол ургани ва 64 та голли узатмани амалга оширганини эслади. "Мен ҳар доим шу либос учун майдонда бор кучимни бердим, сизга қувонч улашиш ва аргентиналик эканингиздан фахрланиш туйғусини бериш учун курашдим", дея таъкидлаган эди у ўшанда.
Чипталар савдоси ва нархлариФоот Меркато нашрининг маълумот беришича, ушбу тарихий учрашув учун чипталар савдоси сешанба куни кечқурун бошланади. Аргентина футбол ассоциацияси томонидан белгиланадиган нархлар жойлашувига қараб 52 евродан 278 еврогача этиб белгиланган.
Мухлислар учун турли тоифадаги чипталар, жумладан, 104, 185 ва 260 еврлик ўринлар ҳам мавжуд. Шунингдек, оилалар ва ёш авлод вакиллари учун қулайлик яратиш мақсадида болалар ушбу хайрлашув ўйинини бор-йўғи 17 евро эвазига томоша қилишлари мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…