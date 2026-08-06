Расинг Santander Барселонага Жорхе Салинас учун 16 миллион евро талабини қўйди

·65·Спорт
Расинг Santander Барселонага Жорхе Салинас учун 16 миллион евро талабини қўйди
Қисқача

Расинг Santander Жорхе Салинас учун шартномасида кўрсатилган 16 миллион евро товон пулини тўлиқ талаб қилмоқда, Барселона эса тахминан 6 миллион евро таклиф қилган. Шу сабабли икки клуб ўртасидаги музокаралар молиявий тафовут туфайли боши берк кўчага кирган. Расинг спорт директори Чема Арагон клуб етакчи тарбияланувчисини арзон нархда сотмаслигини ва жамоани кучайтиришни мақсад қилганини билдирди.

Каталониянинг Барселона клуби ёш ҳимоячи Жорхе Салинасни ўз сафига қўшиб олиш йўлида жиддий молиявий тўсиққа учради. Расинг Santander клуби раҳбарияти 19 ёшли иқтидорли футболчи учун белгиланган товон пулидан бир тийин ҳам кам олмаслигини қатъий маълум қилди, деб хабар беради Mundo Deportivo нашри. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мундиал майдонларида ўзининг универсал ўйини билан эътиборни тортаётган Салинас Барселона трансфер режа тузаётган асосий футболчилардан бири ҳисобланади. Каталонияликлар ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида ёш ўйинчини ўз сафига қўшиб олишни ният қилган, бироқ томонлар ўртасидаги музокаралар ҳозирча боши берк кўчага кириб қолган кўринади.

Молиявий тафовут ва трансфер шартлари

Ҳозирги трансфер ойнасида икки клуб ўртасидаги молиявий фарқ жуда катталигича қолмоқда. Олинган маълумотларга кўра, Барселона клуби футболчи учун тахминан 6 миллион евро миқдорида таклиф тайёрлаган бўлса, Расинг Santander эса футболчининг шартномасида кўрсатилган тўлиқ 16 миллион евро товон пулини талаб қилмоқда.

Расинг спорт директори Чема Арагон оммавий чиқишларидан бирида клуб ўзининг етакчи тарбияланувчиларини сақлаб қолишга устувор аҳамият қаратишини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий мақсади юлдуз футболчиларни сотиб юбориш эвазига таркибни заифлаштириш эмас, аксинча уни янада кучайтиришдан иборат.

Раҳбарият позицияси ва футболчининг муносабати

Замонавий футболдаги воқеликларни инкор этмаган ҳолда, Арагон Барселона каби гранд клуб қизиқиш билдирган вазиятда кичик жамоаларга қийин бўлишини тан олди. Агар ҳаридор клуб товон пулини тўлиқ тўлашга тайёр бўлса, трансферга тўсқинлик қилиш қийинлигини, бироқ арзон нархда келишув бўлмаслигини таъкидлади.

Трансфер миш-мурувлари авж олган бир пайтда, 19 ёшли ҳимоячининг ўзи бу вазиятда профессионал ёндашув кўрсатаётгани эътироф этилди. Расинг спорт директорининг таъкидлашича, Камп Ноу жозибаси ёш футболчининг бошини айлантирмаган ва у мавсумолди йиғинларида бутунлай ўз жамоасининг вазифаларига эътибор қаратмоқда.

Агар ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар келишув амалга ошмаса ва Салинас жамоада қолса, Расинг унинг фидойилигини муносиб тақдирлашни режалаштирмоқда. Клуб ўйинчининг ўсиши ва меҳнати унинг шартнома шартларида ҳам ўз аксини топишини кафолатлаган.

БарселонаРасинг SantanderЖорхе СалинасТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)