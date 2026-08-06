Расинг Santander Барселонага Жорхе Салинас учун 16 миллион евро талабини қўйди
Расинг Santander Жорхе Салинас учун шартномасида кўрсатилган 16 миллион евро товон пулини тўлиқ талаб қилмоқда, Барселона эса тахминан 6 миллион евро таклиф қилган. Шу сабабли икки клуб ўртасидаги музокаралар молиявий тафовут туфайли боши берк кўчага кирган. Расинг спорт директори Чема Арагон клуб етакчи тарбияланувчисини арзон нархда сотмаслигини ва жамоани кучайтиришни мақсад қилганини билдирди.
Каталониянинг Барселона клуби ёш ҳимоячи Жорхе Салинасни ўз сафига қўшиб олиш йўлида жиддий молиявий тўсиққа учради. Расинг Santander клуби раҳбарияти 19 ёшли иқтидорли футболчи учун белгиланган товон пулидан бир тийин ҳам кам олмаслигини қатъий маълум қилди, деб хабар беради Mundo Deportivo нашри. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мундиал майдонларида ўзининг универсал ўйини билан эътиборни тортаётган Салинас Барселона трансфер режа тузаётган асосий футболчилардан бири ҳисобланади. Каталонияликлар ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида ёш ўйинчини ўз сафига қўшиб олишни ният қилган, бироқ томонлар ўртасидаги музокаралар ҳозирча боши берк кўчага кириб қолган кўринади.
Молиявий тафовут ва трансфер шартлариҲозирги трансфер ойнасида икки клуб ўртасидаги молиявий фарқ жуда катталигича қолмоқда. Олинган маълумотларга кўра, Барселона клуби футболчи учун тахминан 6 миллион евро миқдорида таклиф тайёрлаган бўлса, Расинг Santander эса футболчининг шартномасида кўрсатилган тўлиқ 16 миллион евро товон пулини талаб қилмоқда.
Расинг спорт директори Чема Арагон оммавий чиқишларидан бирида клуб ўзининг етакчи тарбияланувчиларини сақлаб қолишга устувор аҳамият қаратишини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий мақсади юлдуз футболчиларни сотиб юбориш эвазига таркибни заифлаштириш эмас, аксинча уни янада кучайтиришдан иборат.
Раҳбарият позицияси ва футболчининг муносабатиЗамонавий футболдаги воқеликларни инкор этмаган ҳолда, Арагон Барселона каби гранд клуб қизиқиш билдирган вазиятда кичик жамоаларга қийин бўлишини тан олди. Агар ҳаридор клуб товон пулини тўлиқ тўлашга тайёр бўлса, трансферга тўсқинлик қилиш қийинлигини, бироқ арзон нархда келишув бўлмаслигини таъкидлади.
Трансфер миш-мурувлари авж олган бир пайтда, 19 ёшли ҳимоячининг ўзи бу вазиятда профессионал ёндашув кўрсатаётгани эътироф этилди. Расинг спорт директорининг таъкидлашича, Камп Ноу жозибаси ёш футболчининг бошини айлантирмаган ва у мавсумолди йиғинларида бутунлай ўз жамоасининг вазифаларига эътибор қаратмоқда.
Агар ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар келишув амалга ошмаса ва Салинас жамоада қолса, Расинг унинг фидойилигини муносиб тақдирлашни режалаштирмоқда. Клуб ўйинчининг ўсиши ва меҳнати унинг шартнома шартларида ҳам ўз аксини топишини кафолатлаган.
…