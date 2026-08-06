Ян Диоманде Реал Мадрид сафига ўтишга яқин турибди
РБ Леипзиг яримҳимоячиси Ян Диоманде Австриядаги йиғинни тарк этиб, Реал Мадрид билан трансферини якунлаш учун Испанияга йўл олди ва тиббий кўрикдан ўтишга ҳозирлик кўрмоқда. Трансфер учун Реал Мадрид РБ Леипзиғга кафолатланган 125 миллион евро тўлайди, бонуслар билан келишув қиймати 140 миллион еврога етиши мумкин, шартнома эса 2031 йилнинг июнигача мўлжалланган.
Мадриднинг Реал клуби мавсумлар оралиғидаги энг шов-шувли трансферлардан бирини якунлашга жуда яқин келди. РБ Леипзиг яримҳимоячиси Ян Диоманде Австриядаги йиғинни тарк этиб, Испанияга йўл олди ва тиббий кўрикдан ўтишга ҳозирлик кўрмоқда. Bild нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг трансферига оид барча асосий шартлар келишиб бўлинган ва келишув расман эълон қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ивориялик иқтидор эгаси пайшанба куни тонгда Австриянинг Саалфельден шаҳридаги машғулотлар базасидан қора рангли Mercedes-Вито машинасида аэропортга жўнаб кетган. Қизиғи шундаки, у касалликдан тузалгач, йиғинга келиб қўшилганига атиги 24 соат бўлган эди. Машғулотлар базасига велосипедда келган ёш футболчи сўнгги рухсат олингач, жамоадошлари билан қисқача хайрлашишга мажбур бўлди.
Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотларНемис клуби ўзининг етакчи футболчиси учун Реал Мадриддан кафолатланган 125 миллион евро миқдорида маблағ олади. Шунингдек, турли бонусларни ҳисобга олган ҳолда умумий қиймат 140 миллион еврога етиши мумкин. Бу сумма РБ Леипзиг учун жуда катта молиявий фойда келтириши билан бирга, футбол бозоридаги энг йирик келишувлардан бирига айланмоқда.
Маълум қилинишича, томонлар 2031 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома шартларини келишиб олган. 19 ёшли футболчи Мадридда тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтса, келгуси етти мавсум давомида Қироллик клуби шарафини ҳимоя қилади. Бу трансфер ёзги трансфер ойнасидаги энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига якун ясади.
Мураббий учун йўқотиш ва янги чақирувУшбу трансфер РБ Леипзиг бош мураббийи Мартин Демичелис учун жиддий зарба бўлди, чунки мутахассис ўзининг янги тактик схемасини айнан Бундеслиганинг ўтган мавсумдаги энг яхши ёш футболчиси атрофида қуришни режалаштирган эди. Ўтган мавсумда Ян Диоманде 33 та учрашувда 12 та гол уриб, 8 та голли узатмага муаллифлик қилган ҳолда жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида беқиёс ҳисса қўшган эди.
РБ Леипзиг спорт директори Марсельььььььььььььььььььььььььь Счафер аввалроқ тарқалган миш-мишларни рад этишга уринмаган бўлса-да, Европанинг амалдаги чемпионларининг молиявий имкониятлари қаршисида немис клуби бош тортолмади. Эндиликда Ян Диоманде фаолиятида мутлақо янги ва янада масъулиятли босқич бошланмоқда.
…