Ян Диоманде Реал Мадрид сафига ўтишга яқин турибди

·45·Спорт
Ян Диоманде Реал Мадрид сафига ўтишга яқин турибди
Қисқача

РБ Леипзиг яримҳимоячиси Ян Диоманде Австриядаги йиғинни тарк этиб, Реал Мадрид билан трансферини якунлаш учун Испанияга йўл олди ва тиббий кўрикдан ўтишга ҳозирлик кўрмоқда. Трансфер учун Реал Мадрид РБ Леипзиғга кафолатланган 125 миллион евро тўлайди, бонуслар билан келишув қиймати 140 миллион еврога етиши мумкин, шартнома эса 2031 йилнинг июнигача мўлжалланган.

Мадриднинг Реал клуби мавсумлар оралиғидаги энг шов-шувли трансферлардан бирини якунлашга жуда яқин келди. РБ Леипзиг яримҳимоячиси Ян Диоманде Австриядаги йиғинни тарк этиб, Испанияга йўл олди ва тиббий кўрикдан ўтишга ҳозирлик кўрмоқда. Bild нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг трансферига оид барча асосий шартлар келишиб бўлинган ва келишув расман эълон қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ивориялик иқтидор эгаси пайшанба куни тонгда Австриянинг Саалфельден шаҳридаги машғулотлар базасидан қора рангли Mercedes-Вито машинасида аэропортга жўнаб кетган. Қизиғи шундаки, у касалликдан тузалгач, йиғинга келиб қўшилганига атиги 24 соат бўлган эди. Машғулотлар базасига велосипедда келган ёш футболчи сўнгги рухсат олингач, жамоадошлари билан қисқача хайрлашишга мажбур бўлди.

Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотлар

Немис клуби ўзининг етакчи футболчиси учун Реал Мадриддан кафолатланган 125 миллион евро миқдорида маблағ олади. Шунингдек, турли бонусларни ҳисобга олган ҳолда умумий қиймат 140 миллион еврога етиши мумкин. Бу сумма РБ Леипзиг учун жуда катта молиявий фойда келтириши билан бирга, футбол бозоридаги энг йирик келишувлардан бирига айланмоқда.

Маълум қилинишича, томонлар 2031 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома шартларини келишиб олган. 19 ёшли футболчи Мадридда тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтса, келгуси етти мавсум давомида Қироллик клуби шарафини ҳимоя қилади. Бу трансфер ёзги трансфер ойнасидаги энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига якун ясади.

Мураббий учун йўқотиш ва янги чақирув

Ушбу трансфер РБ Леипзиг бош мураббийи Мартин Демичелис учун жиддий зарба бўлди, чунки мутахассис ўзининг янги тактик схемасини айнан Бундеслиганинг ўтган мавсумдаги энг яхши ёш футболчиси атрофида қуришни режалаштирган эди. Ўтган мавсумда Ян Диоманде 33 та учрашувда 12 та гол уриб, 8 та голли узатмага муаллифлик қилган ҳолда жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида беқиёс ҳисса қўшган эди.

РБ Леипзиг спорт директори Марсельььььььььььььььььььььььььь Счафер аввалроқ тарқалган миш-мишларни рад этишга уринмаган бўлса-да, Европанинг амалдаги чемпионларининг молиявий имкониятлари қаршисида немис клуби бош тортолмади. Эндиликда Ян Диоманде фаолиятида мутлақо янги ва янада масъулиятли босқич бошланмоқда.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛеипзигТрансферларЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)