«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия 1-Лигасининг 5-турида «PSJ»
- «Марсель»ни сафарда 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Ферран Торрес ҳисобни очган бўлса, Гомес мувозанатни тиклади, бироқ сардор Маркинос ғалаба тўпини киритди.
- «Марсель» ҳимоячиси Тимоти Веанинг майдондан четлатилиши мезбонларнинг умидларини пучга чиқарди. Ушбу ғалабадан сўнг «PSJ» турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди, «Марсель» эса 17-ўринда қолди.
Франция 1-Лигасининг 5-тури доирасида мамлакатнинг бош классикаси — «Ле Классик» дербиси мухлисларга ҳақиқий шиддат, кескин қарама-қаршилик ва драматик лаҳзаларни тақдим этди. Марсельдаги муросасиз муҳитга эга «Велодром» стадионида кечган марказий баҳсда амалдаги чемпион «ПСЖ» азалий рақиби «Марсельь» майдонига сафар уюштириб, 2:1 ҳисобидаги ўта муҳим ва иродали ғалабани қўлга киритди. Биринчи бўлими эҳтиёткорлик ва қўполликларга бой тарзда голсиз якунланган тўқнашувда барча асосий воқеалар иккинчи бўлимда юз берди: захирадан майдонга тушган Ферран Торрес 66-дақиқада парижликларни олдинга олиб чиққан бўлса, 72-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Гомес мувозанатни тиклади.
Бироқ орадан бор-йўғи икки дақиқа ўтиб, 74-дақиқада Париж жамоаси сардори Маркинос ғалаба тўпини киритди; 77-дақиқада эса марселликлар ҳимоячиси Тимоти Веа иккинчи сариқ карточка билан майдондан четлатилиб, мезбонларнинг камбэк умидларини чиппакка чиқарди. Ушбу ғалабадан сўнг Луис Энрике жамоаси ўз очколарини 8 тага етказиб, турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди ва етакчилар сафига яқинлашди; мавсум стартини жуда ёмон бошлаган «Марсельь» эса 3 очко билан хавфли 17-поғонада қолди.
Хўш, Ферран Торреснинг захирадан тушиб гол уриши қандай стратегик юриш бўлди, Веанинг четлатилиши мезбонлар интизомига қандай путур етказди ва «ПСЖ» ушбу классик ғалаба орқали чемпионлик пойгасидаги инқирозни ортда қолдира олдими?
«Торреснинг зафарли қадами ва Маркиноснинг сардорлик нуқтаси»: «Ле Классик» хроникаси
«Велодром» майдонида кечган принципиал дербининг энг муҳим нуқталари:
Биринчи бўлимдаги кескин кураш: Иккала жамоа ҳам кескин прессинг ва курашларга урғу бериб, бир нечта сариқ карточкалар олинди, аммо ҳисоб очилмади;
Ферран Торреснинг ҳал қилувчи тушиши: 59-дақиқада Кварацхелия ўрнига майдонга ташланган Торрес орадан 7 дақиқа ўтиб (66-дақиқада) ҳисобни очди;
Гомесдан тезкор жавоб: 72-дақиқада марселликлар тезкор ҳужум уюштириб, Гомеснинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1);
Маркиноснинг сардорлик голи: Тенглик узоқ давом этмади — 74-дақиқада Маркинос бурчак ёки стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, «ПСЖ»ни яна олдинга олиб чиқди;
Тимоти Веанинг майдондан ҳайдалиши: 77-дақиқада мезбонлар ҳимоячиси Веа қўпол ҳаракати учун иккинчи сариқни олиб, қизил карточка билан жамоасини камчиликда қолдирди;
Сўнгги дақиқалардаги устунлик: Бир киши кам бўлиб қолган «Марсельь» мувозанатни тиклашга куч топа олмади ва парижликлар 2:1 ҳисобини охиригача сақлаб қолди.
Франция 1-Лигаси 5-тур: «Марсельь» — «ПСЖ» учрашуви кўрсаткичлари
Жамоаларнинг баҳсдаги асосий статистик рақамлари ва қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Марсельь» (Мезбон)
«ПСЖ» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
1
2
Голлар муаллифлари
Гомес 72
Ф. Торрес 66, Маркинос 74
Четлатиш (Қизил карточка)
Тимоти Веа (77-дақиқа)
—
Сариқ карточкалар
Веа (32), Абдалла (81), Гомес (90+1)
Мендеш (39)
Жамғарилган очколар
3 очко (Хавфли зонада)
8 очко (Етакчиларга яқинлашди)
Турнир жадвалидаги ўрни
17-поғона
6-ўринга кўтарилди
Дарвозабонлар
Де Ланге
Матвей Сафонов
Футбол таҳлили: Мутахассислар «Велодром»даги классика ҳақида
Европа ва Франция футболи экспертларининг асосий хулосалари:
Луис Энрикенинг ротация маҳорати: Кварацхелиянинг ўрнига Торресни, Руис ўрнига Аклиушни тушириш ҳужумга янги куч ва тезлик бағишлади, бу эса тезкор гол билан ўз тасдиғини топди;
Маркиноснинг етакчилик фазилати: Жамоа сардори қийин паллада, рақиб руҳланиб ҳисобни тенглаштирган вазиятда яна олдинга чиқиб ғалаба голини уриши унинг жамоа учун қанчалик муҳим фигура эканини яна бир бор исботлади;
«Марсельь»нинг интизом муаммоси: Ҳисоб тенглашгач ўйинга қайтиш ўрнига, ҳимоячи Веанинг асабларини жиловлай олмаслиги ва четлатилиши мезбонларнинг баҳсни бой беришидаги бош омил бўлди;
Турнир жадвалидаги муҳим бурилиш: Ушбу ғалаба чемпионлик пойгасидан бироз ортда қолаётган «ПСЖ»га ўз кучига бўлган ишончни қайтарди, «Марсельь» учун эса 17-ўринда қолиш мавсум бошидаги улкан инқирозни кўрсатмоқда.
«Ле Классик»даги ушбу шиддатли зафар «ПСЖ»нинг Франциядаги бош гегемонлик мақомини ҳар қандай босим остида ҳам сақлаб қолишга қодирлигини намойиш этди.
Сизнингча, «Марсельь»нинг мағлубиятига Тимоти Веанинг четлатилиши кўпроқ таъсир қилдими ёки «ПСЖ» захирасининг юқори даражасими? 17-ўринда қолиб кетган «Марсельь» ушбу мавсумда инқироздан чиқиб кета оладими? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Франциянинг бош дербиси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…