«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!

·28·Спорт
«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия 1-Лигасининг 5-турида «PSJ»
  • «Марсель»ни сафарда 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ферран Торрес ҳисобни очган бўлса, Гомес мувозанатни тиклади, бироқ сардор Маркинос ғалаба тўпини киритди.
  • «Марсель» ҳимоячиси Тимоти Веанинг майдондан четлатилиши мезбонларнинг умидларини пучга чиқарди. Ушбу ғалабадан сўнг «PSJ» турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди, «Марсель» эса 17-ўринда қолди.

Франция 1-Лигасининг 5-тури доирасида мамлакатнинг бош классикаси — «Ле Классик» дербиси мухлисларга ҳақиқий шиддат, кескин қарама-қаршилик ва драматик лаҳзаларни тақдим этди. Марсельдаги муросасиз муҳитга эга «Велодром» стадионида кечган марказий баҳсда амалдаги чемпион «ПСЖ» азалий рақиби «Марсельь» майдонига сафар уюштириб, 2:1 ҳисобидаги ўта муҳим ва иродали ғалабани қўлга киритди. Биринчи бўлими эҳтиёткорлик ва қўполликларга бой тарзда голсиз якунланган тўқнашувда барча асосий воқеалар иккинчи бўлимда юз берди: захирадан майдонга тушган Ферран Торрес 66-дақиқада парижликларни олдинга олиб чиққан бўлса, 72-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Гомес мувозанатни тиклади.

Бироқ орадан бор-йўғи икки дақиқа ўтиб, 74-дақиқада Париж жамоаси сардори Маркинос ғалаба тўпини киритди; 77-дақиқада эса марселликлар ҳимоячиси Тимоти Веа иккинчи сариқ карточка билан майдондан четлатилиб, мезбонларнинг камбэк умидларини чиппакка чиқарди. Ушбу ғалабадан сўнг Луис Энрике жамоаси ўз очколарини 8 тага етказиб, турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди ва етакчилар сафига яқинлашди; мавсум стартини жуда ёмон бошлаган «Марсельь» эса 3 очко билан хавфли 17-поғонада қолди.

Хўш, Ферран Торреснинг захирадан тушиб гол уриши қандай стратегик юриш бўлди, Веанинг четлатилиши мезбонлар интизомига қандай путур етказди ва «ПСЖ» ушбу классик ғалаба орқали чемпионлик пойгасидаги инқирозни ортда қолдира олдими?

«Торреснинг зафарли қадами ва Маркиноснинг сардорлик нуқтаси»: «Ле Классик» хроникаси

«Велодром» майдонида кечган принципиал дербининг энг муҳим нуқталари:

  • Биринчи бўлимдаги кескин кураш: Иккала жамоа ҳам кескин прессинг ва курашларга урғу бериб, бир нечта сариқ карточкалар олинди, аммо ҳисоб очилмади;

  • Ферран Торреснинг ҳал қилувчи тушиши: 59-дақиқада Кварацхелия ўрнига майдонга ташланган Торрес орадан 7 дақиқа ўтиб (66-дақиқада) ҳисобни очди;

  • Гомесдан тезкор жавоб: 72-дақиқада марселликлар тезкор ҳужум уюштириб, Гомеснинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1);

  • Маркиноснинг сардорлик голи: Тенглик узоқ давом этмади — 74-дақиқада Маркинос бурчак ёки стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, «ПСЖ»ни яна олдинга олиб чиқди;

  • Тимоти Веанинг майдондан ҳайдалиши: 77-дақиқада мезбонлар ҳимоячиси Веа қўпол ҳаракати учун иккинчи сариқни олиб, қизил карточка билан жамоасини камчиликда қолдирди;

  • Сўнгги дақиқалардаги устунлик: Бир киши кам бўлиб қолган «Марсельь» мувозанатни тиклашга куч топа олмади ва парижликлар 2:1 ҳисобини охиригача сақлаб қолди.

Франция 1-Лигаси 5-тур: «Марсельь» — «ПСЖ» учрашуви кўрсаткичлари

Жамоаларнинг баҳсдаги асосий статистик рақамлари ва қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Марсельь» (Мезбон)

«ПСЖ» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

1

2

Голлар муаллифлари

Гомес 72

Ф. Торрес 66, Маркинос 74

Четлатиш (Қизил карточка)

Тимоти Веа (77-дақиқа)

Сариқ карточкалар

Веа (32), Абдалла (81), Гомес (90+1)

Мендеш (39)

Жамғарилган очколар

3 очко (Хавфли зонада)

8 очко (Етакчиларга яқинлашди)

Турнир жадвалидаги ўрни

17-поғона

6-ўринга кўтарилди

Дарвозабонлар

Де Ланге

Матвей Сафонов

Футбол таҳлили: Мутахассислар «Велодром»даги классика ҳақида

Европа ва Франция футболи экспертларининг асосий хулосалари:

  • Луис Энрикенинг ротация маҳорати: Кварацхелиянинг ўрнига Торресни, Руис ўрнига Аклиушни тушириш ҳужумга янги куч ва тезлик бағишлади, бу эса тезкор гол билан ўз тасдиғини топди;

  • Маркиноснинг етакчилик фазилати: Жамоа сардори қийин паллада, рақиб руҳланиб ҳисобни тенглаштирган вазиятда яна олдинга чиқиб ғалаба голини уриши унинг жамоа учун қанчалик муҳим фигура эканини яна бир бор исботлади;

  • «Марсельь»нинг интизом муаммоси: Ҳисоб тенглашгач ўйинга қайтиш ўрнига, ҳимоячи Веанинг асабларини жиловлай олмаслиги ва четлатилиши мезбонларнинг баҳсни бой беришидаги бош омил бўлди;

  • Турнир жадвалидаги муҳим бурилиш: Ушбу ғалаба чемпионлик пойгасидан бироз ортда қолаётган «ПСЖ»га ўз кучига бўлган ишончни қайтарди, «Марсельь» учун эса 17-ўринда қолиш мавсум бошидаги улкан инқирозни кўрсатмоқда.

«Ле Классик»даги ушбу шиддатли зафар «ПСЖ»нинг Франциядаги бош гегемонлик мақомини ҳар қандай босим остида ҳам сақлаб қолишга қодирлигини намойиш этди.

Сизнингча, «Марсельь»нинг мағлубиятига Тимоти Веанинг четлатилиши кўпроқ таъсир қилдими ёки «ПСЖ» захирасининг юқори даражасими? 17-ўринда қолиб кетган «Марсельь» ушбу мавсумда инқироздан чиқиб кета оладими? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Франциянинг бош дербиси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ва яқинларингизга улашинг!

ПСЖМарселььФерран ТорресЛе Классик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!Бугун, 07:12«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтардиБугун, 07:04Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:01«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 06:58«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!Бугун, 06:52«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтдиБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг