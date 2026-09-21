«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!

·38·Спорт
«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Милан» ўз уйида «Лечче»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Сериянинг 5-турида муҳим ғалабани қўлга киритди.
  • Кристиан Пулишич, Адриен Рабио ва Диего Морейра киритган голлар «россонери»ларга уч очко тақдим этди.
  • Ушбу натижа билан «Милан» турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб, очколарини 11 тага етказди.

Италия А Сериясининг 5-турига якун ясаб берган сўнгги учрашувда «Милан» ўз мухлислари қаршисида ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этди. «Сан-Сиро» стадионида кечган беллашувда Рубен Аморим шогирдлари хавфли рақиб саналган «Лечче»ни қабул қилиб, йирик — 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар илк дақиқалардан ташаббусни тўлиқ ўз қўлларига олиб, 14-дақиқадаёқ Кристиан Пулишичнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди.

Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкор шиддатини сусайтирмаган «россонери»лар 61-дақиқада Адриен Рабио ҳамда 73-дақиқада захирадан тушган Диего Морейра томонидан киритилган голлар эвазига якуний ҳисобни йирик кўринишга келтирди. Ушбу зафардан сўнг «Милан» ўз очколарини 11 тага етказиб, турнир жадвалининг 5-поғонасига кўтарилди ва етакчилар сафига янада яқинлашди; 6 очкога эга «Лечче» эса 12-ўринда қолди.

Хўш, Рубен Аморим «Милан» ўйинига қандай янги нафас олиб кирди, Модрич ва Рабио тандеми майдон марказини қандай қилиб тўлиқ назоратга олди ҳамда бу йирик ғалаба жамоанинг Скудетто учун курашига қандай таъсир кўрсатади?

«Пулишичдан старт ва Морейрадан нуқта»: «Сан-Сиро»даги воқеалар ривожи

Учрашув давомида кузатилган энг сара лаҳзалар ва муҳим бурилишлар:

  • Пулишичнинг тезкор голи: 14-дақиқада Кристиан Пулишич рақиб жарима майдонида тезкорлик кўрсатиб, ҳисобни очди ва жамоага руҳий хотиржамлик бағишлади;

  • Рабиодан маҳорат дарси: 61-дақиқада яримҳимоячи Адриен Рабио ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, «Милан»нинг устунлигини мустаҳкамлади;

  • Морейранинг самарали алмаштирилиши: 70-дақиқада Салемакерс ўрнига майдонга тушган Диего Морейра орадан 3 дақиқа ўтиб (73-дақиқада) рақиб дарвозасини ишғол қилди;

  • Дарвозанинг дахлсиз қолиши: Майк Менян ва марказий ҳимоячилар — Павлович ҳамда Де Винтер баҳс давомида «Лечче» ҳужумчиларига битта ҳам яққол голли имконият қолдирмади;

  • Ёш юлдузнинг чиқиши: 89-дақиқада жамоа тарбияланувчиси Франческо Камарда майдонга туширилиб, мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди.

А Серия 5-тур: «Милан» — «Лечче» учрашуви статистик кўрсаткичлари

Жамоаларнинг баҳсдаги асосий статистик рақамлари ва қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Милан» (Мезбон)

«Лечче» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

3

0

Голлар муаллифлари

К. Пулишич 14, А. Рабио 61, Д. Морейра 73

Тўп ўтказиб юбормаган дарвозабон

Майк Менян (қуруқ ўйин)

Владимиро Фалконе (3 та тўп)

Жамғарилган очколар

11 очко

6 очко

Турнир жадвалидаги ўрни

5-поғонага кўтарилди

12-ўринда қолди

Бош мураббийлар

Рубен Аморим

Лука Готти

Ҳал қилувчи алмаштиришлар

70-дақиқада Морейра ва Лофтус-Чикнинг тушиши

46, 70 ва 82-дақиқалардаги ротациялар

Футбол таҳлили: Мутахассислар Рубен Аморимнинг «Милан»и ҳақида

Италия ва Европа футболи таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Яримҳимоядаги юқори сифат ва тажриба: Лука Модрич ва Адриен Рабио жуфтлиги ўйин темпини бенуқсон бошқарди, тўпни қабул қилиш ва ҳужумга ўтишда рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Аморимнинг ротациядаги аниқ ҳисоб-китоби: 70-дақиқада амалга оширилган ўзгаришлар атиги 3 дақиқа ичида учинчи голни келтирди, бу эса мураббий штаби ўйин динамикасини тўлиқ ҳис қилаётганини кўрсатади;

  • Мудофаа чизиғининг мустаҳкамлиги: Павлович ва Де Винтер дуэти ҳавода ва ерда курашларни бой бермади; 90 дақиқа давомида нолга ўйнаш жамоанинг балансга эга бўлганидан далолат беради;

  • Скудетто учун курашнинг қизиши: 5 та турдан сўнг 11 очко жамғариб, 5-ўринга чиқиб олган «Милан» етакчилар сафидан узоқлашмаслик ва чемпионлик пойгасида босим ўтказиш вазифасини уддаламоқда.

«Сан-Сиро»даги ушбу йирик ва ишончли ғалаба «Милан»нинг Аморим қўл остида тобора барқарор ва қўрқинчли кучга айланиб бораётганини кўрсатди.

Сизнингча, Рубен Аморим бошчилигидаги «Милан» ушбу мавсумда А Серия чемпионлиги учун асосий даъвогарга айлана оладими? Модрич ва Рабио тандемининг «россонери»лар майдон марказидаги ҳаракатига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Италия чемпионатига оид ушбу эксклюзив таҳлилни барча футбол ихлосмандларига улашинг!

МиланЛеччеРубен АморимСан-Сиро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиБугун, 08:08«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!Бугун, 07:12«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтардиБугун, 07:04Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:01«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!Бугун, 06:55«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!Бугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг