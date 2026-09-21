«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Милан» ўз уйида «Лечче»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Сериянинг 5-турида муҳим ғалабани қўлга киритди.
- Кристиан Пулишич, Адриен Рабио ва Диего Морейра киритган голлар «россонери»ларга уч очко тақдим этди.
- Ушбу натижа билан «Милан» турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб, очколарини 11 тага етказди.
Италия А Сериясининг 5-турига якун ясаб берган сўнгги учрашувда «Милан» ўз мухлислари қаршисида ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этди. «Сан-Сиро» стадионида кечган беллашувда Рубен Аморим шогирдлари хавфли рақиб саналган «Лечче»ни қабул қилиб, йирик — 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар илк дақиқалардан ташаббусни тўлиқ ўз қўлларига олиб, 14-дақиқадаёқ Кристиан Пулишичнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди.
Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкор шиддатини сусайтирмаган «россонери»лар 61-дақиқада Адриен Рабио ҳамда 73-дақиқада захирадан тушган Диего Морейра томонидан киритилган голлар эвазига якуний ҳисобни йирик кўринишга келтирди. Ушбу зафардан сўнг «Милан» ўз очколарини 11 тага етказиб, турнир жадвалининг 5-поғонасига кўтарилди ва етакчилар сафига янада яқинлашди; 6 очкога эга «Лечче» эса 12-ўринда қолди.
Хўш, Рубен Аморим «Милан» ўйинига қандай янги нафас олиб кирди, Модрич ва Рабио тандеми майдон марказини қандай қилиб тўлиқ назоратга олди ҳамда бу йирик ғалаба жамоанинг Скудетто учун курашига қандай таъсир кўрсатади?
«Пулишичдан старт ва Морейрадан нуқта»: «Сан-Сиро»даги воқеалар ривожи
Учрашув давомида кузатилган энг сара лаҳзалар ва муҳим бурилишлар:
Пулишичнинг тезкор голи: 14-дақиқада Кристиан Пулишич рақиб жарима майдонида тезкорлик кўрсатиб, ҳисобни очди ва жамоага руҳий хотиржамлик бағишлади;
Рабиодан маҳорат дарси: 61-дақиқада яримҳимоячи Адриен Рабио ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, «Милан»нинг устунлигини мустаҳкамлади;
Морейранинг самарали алмаштирилиши: 70-дақиқада Салемакерс ўрнига майдонга тушган Диего Морейра орадан 3 дақиқа ўтиб (73-дақиқада) рақиб дарвозасини ишғол қилди;
Дарвозанинг дахлсиз қолиши: Майк Менян ва марказий ҳимоячилар — Павлович ҳамда Де Винтер баҳс давомида «Лечче» ҳужумчиларига битта ҳам яққол голли имконият қолдирмади;
Ёш юлдузнинг чиқиши: 89-дақиқада жамоа тарбияланувчиси Франческо Камарда майдонга туширилиб, мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди.
А Серия 5-тур: «Милан» — «Лечче» учрашуви статистик кўрсаткичлари
Жамоаларнинг баҳсдаги асосий статистик рақамлари ва қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Милан» (Мезбон)
«Лечче» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
3
0
Голлар муаллифлари
К. Пулишич 14, А. Рабио 61, Д. Морейра 73
—
Тўп ўтказиб юбормаган дарвозабон
Майк Менян (қуруқ ўйин)
Владимиро Фалконе (3 та тўп)
Жамғарилган очколар
11 очко
6 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
5-поғонага кўтарилди
12-ўринда қолди
Бош мураббийлар
Рубен Аморим
Лука Готти
Ҳал қилувчи алмаштиришлар
70-дақиқада Морейра ва Лофтус-Чикнинг тушиши
46, 70 ва 82-дақиқалардаги ротациялар
Футбол таҳлили: Мутахассислар Рубен Аморимнинг «Милан»и ҳақида
Италия ва Европа футболи таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Яримҳимоядаги юқори сифат ва тажриба: Лука Модрич ва Адриен Рабио жуфтлиги ўйин темпини бенуқсон бошқарди, тўпни қабул қилиш ва ҳужумга ўтишда рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Аморимнинг ротациядаги аниқ ҳисоб-китоби: 70-дақиқада амалга оширилган ўзгаришлар атиги 3 дақиқа ичида учинчи голни келтирди, бу эса мураббий штаби ўйин динамикасини тўлиқ ҳис қилаётганини кўрсатади;
Мудофаа чизиғининг мустаҳкамлиги: Павлович ва Де Винтер дуэти ҳавода ва ерда курашларни бой бермади; 90 дақиқа давомида нолга ўйнаш жамоанинг балансга эга бўлганидан далолат беради;
Скудетто учун курашнинг қизиши: 5 та турдан сўнг 11 очко жамғариб, 5-ўринга чиқиб олган «Милан» етакчилар сафидан узоқлашмаслик ва чемпионлик пойгасида босим ўтказиш вазифасини уддаламоқда.
«Сан-Сиро»даги ушбу йирик ва ишончли ғалаба «Милан»нинг Аморим қўл остида тобора барқарор ва қўрқинчли кучга айланиб бораётганини кўрсатди.
Сизнингча, Рубен Аморим бошчилигидаги «Милан» ушбу мавсумда А Серия чемпионлиги учун асосий даъвогарга айлана оладими? Модрич ва Рабио тандемининг «россонери»лар майдон марказидаги ҳаракатига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Италия чемпионатига оид ушбу эксклюзив таҳлилни барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…