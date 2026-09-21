Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилди

·0·Спорт
Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилди

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ҳал қилувчи ва ўта драматик кечган 5-тур баҳслари якунланди. Ўзбекистон миллий терма жамоалари учун бу тур ҳақиқий тарихий воқеаларга бой бўлди: асосий эркаклар терма жамоамиз (Ўзбекистон-1) жаҳон шахмати гигантларидан бири бўлган Венгрия устидан 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» ва шов-шувли ғалабага эришиб, олимпиада жадвалида якка пешқадам сифатида 1-ўринга кўтарилиб олди! Иккинчи эркаклар жамоамиз Филиппинни 2,5:1,5 ҳисобида таслим этган бўлса, учинчи таркибимиз Австрия билан 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этди.

Бироқ аёллар баҳсида вазият кескинлашди — биринчи аёллар терма жамоамиз кучли АҚШ термаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнагач, турнир жадвалида кучли бешликдан тушиб қолди (захирадаги иккинчи жамоа Тунисни 4:0, учинчи жамоа эса Мадагаскарни 3,5:0,5 ҳисобида енгди). Олдинда эса бутун мусобақа тақдирини ҳал қиладиган «аср тўқнашуви» турибди: 6-турда Ўзбекистон-1 азалий ва энг хавфли рақиб — Ҳиндистон билан тўқнаш келади, хотин-қизларимиз эса кучли Грузияга қарши доска қаршисига ўтиради. Хўш, ўзбек шахматчилари 1-ўринни Ҳиндистонга қарши баҳсда сақлаб қола оладими ва аёллар жамоамиз чемпионлик курашига қайта оладими?

«Венгрия устидан 4:0, 1-поғона ва Ҳиндистон билан дуэль»: 5-тур ва бўлажак баҳслар тафсилоти

Олимпиаданинг энг муҳим бурилиш нуқталари ва навбатдаги тўқнашувлар:

  • Венгрияни 4:0 ҳисобида тор-мор этиш: Ўзбекистоннинг асосий жамоаси барча доскаларда ғалаба қозониб, эркаклар ўртасида мутлақ 1-ўринни қўлга киритди;

  • Ўзбекистон-2 ва 3 жамоаларининг матонати: Ёшлардан иборат иккинчи жамоа Филиппинни 2,5:1,5 ҳисобида тиз чўктирди, учинчи жамоа Австриядан очко тортиб олди (2:2);

  • Аёллар термасида нохуш чекиниш: АҚШ билан дуранг (2:2) натижасида асосий қизларимиз кучли бешликни тарк этди, аммо «Ўзбекистон-2» Тунисга ҳеч қандай имкон қолдирмади (4:0);

  • 6-турнинг бош афишаси — Ўзбекистон vs Ҳиндистон: Олимпиада олтин медаллари тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган марказий қарама-қаршиликда эркаклар термаси Ҳиндистонга қарши саф тортади;

  • Қолган жуфтликлар: Эркаклар сафида Испания — Ўзбекистон-2, Австралия — Ўзбекистон-3 баҳслари кечса, аёлларда Грузия — Ўзбекистон-1, Шимолий Македония — Ўзбекистон-2 ва Швеция — Ўзбекистон-3 тўқнашувлари бўлиб ўтади.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 5-тур натижалари ва 6-тур тақвими

Ўзбекистоннинг барча 6 та таркиби қайд этган натижалар ва навбатдаги рақиблари:

Жамоалар тоифаси

5-тур натижалари

6-турдаги рақиблар ва жуфтликлар

Жадвалдаги ҳолат

Эркаклар: Ўзбекистон-1

Венгрия — Ўзбекистон-1 0:4 (Ғалаба)

Ўзбекистон-1 — Ҳиндистон

1-ўринга чиқиб олди (Пешқадам)

Эркаклар: Ўзбекистон-2

Ўзбекистон-2 — Филиппин 2,5:1,5

Испания — Ўзбекистон-2

Ғалабали юриш давом этмоқда

Эркаклар: Ўзбекистон-3

Австрия — Ўзбекистон-3 2:2

Австралия — Ўзбекистон-3

Қимматли дуранг қайд этилди

Аёллар: Ўзбекистон-1

АҚШ — Ўзбекистон-1 2:2

Грузия — Ўзбекистон-1

Кучли бешликдан тушиб қолди

Аёллар: Ўзбекистон-2

Ўзбекистон-2 — Тунис 4:0

Шимолий Македония — Ўзбекистон-2

Тўлиқ йирик ғалаба

Аёллар: Ўзбекистон-3

Ўзбекистон-3 — Мадагаскар 3,5:0,5

Швеция — Ўзбекистон-3

Ишончли устунлик

Шахмат экспертизаси: Нега 6-турдаги Ҳиндистон билан баҳс финалга тенг?

Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг бўлажак тур бўйича таҳлиллари:

  • Олимпиаданинг ҳақиқий финали: Ўзбекистон ва Ҳиндистон дунё шахматида энг ёш ва энг қудратли авлодга эга икки терма жамоа ҳисобланади; 6-турдаги ўзаро баҳс ғолиби чемпионлик йўлида улкан стратегик устунликка эга бўлади;

  • Руҳий устунлик ва 1-поғона босими: Европанинг энг мувозанатли жамоаларидан бўлган Венгрияни 4:0 ҳисобида тор-мор этиш йигитларимизга мислсиз ишонч бағишлади, аммо 1-ўринни сақлаб қолиш икки баробар масъулият талаб этади;

  • Аёллар жамоаси учун ҳаёт-мамот жанги: Кучли бешликдан тушиб қолган аёллар терма жамоаси Европанинг анъанавий шахмат мактабига эга Грузияни мағлуб этсагина, медаллар пойгасига қайта олади;

  • Иккинчи жамоаларнинг сенсацион имконияти: Ўзбекистон-2 эркаклар жамоасининг Испанияга қарши баҳси ёшларимиз учун халқаро элитада ўз сўзини айтиш учун навбатдаги катта имтиҳондир.

5-тур ўзбек шахматининг буюк қудратини кўрсатган бўлса, 6-тур мусобақа тарихидаги энг қайноқ ва кескин тўқнашув бўлишга ваъда бермоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 6-турда Ҳиндистон тўсиғидан ўтиб, 1-ўринни мустаҳкамлай оладими? Қизларимиз кучли Грузияни енгиб, яна кучли бешликка қайта оладими? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанддаги шахмат Олимпиадасининг ушбу қайноқ таҳлилини барча спорт ихлосмандларига фахр билан улашинг!

Ўзбекистон шахмат жамоасиОлимпиада шахматВенгрия шахматҲиндистон шахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Бугун, 10:25Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Октагонда миллионлар жанги: UFC 331 жангчиларининг расмий гонорарлари эълон қилинди!Бугун, 08:27Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиБугун, 08:08«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!Бугун, 07:12«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтардиБугун, 07:04Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг