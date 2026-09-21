Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилди
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ҳал қилувчи ва ўта драматик кечган 5-тур баҳслари якунланди. Ўзбекистон миллий терма жамоалари учун бу тур ҳақиқий тарихий воқеаларга бой бўлди: асосий эркаклар терма жамоамиз (Ўзбекистон-1) жаҳон шахмати гигантларидан бири бўлган Венгрия устидан 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» ва шов-шувли ғалабага эришиб, олимпиада жадвалида якка пешқадам сифатида 1-ўринга кўтарилиб олди! Иккинчи эркаклар жамоамиз Филиппинни 2,5:1,5 ҳисобида таслим этган бўлса, учинчи таркибимиз Австрия билан 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этди.
Бироқ аёллар баҳсида вазият кескинлашди — биринчи аёллар терма жамоамиз кучли АҚШ термаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнагач, турнир жадвалида кучли бешликдан тушиб қолди (захирадаги иккинчи жамоа Тунисни 4:0, учинчи жамоа эса Мадагаскарни 3,5:0,5 ҳисобида енгди). Олдинда эса бутун мусобақа тақдирини ҳал қиладиган «аср тўқнашуви» турибди: 6-турда Ўзбекистон-1 азалий ва энг хавфли рақиб — Ҳиндистон билан тўқнаш келади, хотин-қизларимиз эса кучли Грузияга қарши доска қаршисига ўтиради. Хўш, ўзбек шахматчилари 1-ўринни Ҳиндистонга қарши баҳсда сақлаб қола оладими ва аёллар жамоамиз чемпионлик курашига қайта оладими?
«Венгрия устидан 4:0, 1-поғона ва Ҳиндистон билан дуэль»: 5-тур ва бўлажак баҳслар тафсилоти
Олимпиаданинг энг муҳим бурилиш нуқталари ва навбатдаги тўқнашувлар:
Венгрияни 4:0 ҳисобида тор-мор этиш: Ўзбекистоннинг асосий жамоаси барча доскаларда ғалаба қозониб, эркаклар ўртасида мутлақ 1-ўринни қўлга киритди;
Ўзбекистон-2 ва 3 жамоаларининг матонати: Ёшлардан иборат иккинчи жамоа Филиппинни 2,5:1,5 ҳисобида тиз чўктирди, учинчи жамоа Австриядан очко тортиб олди (2:2);
Аёллар термасида нохуш чекиниш: АҚШ билан дуранг (2:2) натижасида асосий қизларимиз кучли бешликни тарк этди, аммо «Ўзбекистон-2» Тунисга ҳеч қандай имкон қолдирмади (4:0);
6-турнинг бош афишаси — Ўзбекистон vs Ҳиндистон: Олимпиада олтин медаллари тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган марказий қарама-қаршиликда эркаклар термаси Ҳиндистонга қарши саф тортади;
Қолган жуфтликлар: Эркаклар сафида Испания — Ўзбекистон-2, Австралия — Ўзбекистон-3 баҳслари кечса, аёлларда Грузия — Ўзбекистон-1, Шимолий Македония — Ўзбекистон-2 ва Швеция — Ўзбекистон-3 тўқнашувлари бўлиб ўтади.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 5-тур натижалари ва 6-тур тақвими
Ўзбекистоннинг барча 6 та таркиби қайд этган натижалар ва навбатдаги рақиблари:
Жамоалар тоифаси
5-тур натижалари
6-турдаги рақиблар ва жуфтликлар
Жадвалдаги ҳолат
Эркаклар: Ўзбекистон-1
Венгрия — Ўзбекистон-1 0:4 (Ғалаба)
Ўзбекистон-1 — Ҳиндистон
1-ўринга чиқиб олди (Пешқадам)
Эркаклар: Ўзбекистон-2
Ўзбекистон-2 — Филиппин 2,5:1,5
Испания — Ўзбекистон-2
Ғалабали юриш давом этмоқда
Эркаклар: Ўзбекистон-3
Австрия — Ўзбекистон-3 2:2
Австралия — Ўзбекистон-3
Қимматли дуранг қайд этилди
Аёллар: Ўзбекистон-1
АҚШ — Ўзбекистон-1 2:2
Грузия — Ўзбекистон-1
Кучли бешликдан тушиб қолди
Аёллар: Ўзбекистон-2
Ўзбекистон-2 — Тунис 4:0
Шимолий Македония — Ўзбекистон-2
Тўлиқ йирик ғалаба
Аёллар: Ўзбекистон-3
Ўзбекистон-3 — Мадагаскар 3,5:0,5
Швеция — Ўзбекистон-3
Ишончли устунлик
Шахмат экспертизаси: Нега 6-турдаги Ҳиндистон билан баҳс финалга тенг?
Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг бўлажак тур бўйича таҳлиллари:
Олимпиаданинг ҳақиқий финали: Ўзбекистон ва Ҳиндистон дунё шахматида энг ёш ва энг қудратли авлодга эга икки терма жамоа ҳисобланади; 6-турдаги ўзаро баҳс ғолиби чемпионлик йўлида улкан стратегик устунликка эга бўлади;
Руҳий устунлик ва 1-поғона босими: Европанинг энг мувозанатли жамоаларидан бўлган Венгрияни 4:0 ҳисобида тор-мор этиш йигитларимизга мислсиз ишонч бағишлади, аммо 1-ўринни сақлаб қолиш икки баробар масъулият талаб этади;
Аёллар жамоаси учун ҳаёт-мамот жанги: Кучли бешликдан тушиб қолган аёллар терма жамоаси Европанинг анъанавий шахмат мактабига эга Грузияни мағлуб этсагина, медаллар пойгасига қайта олади;
Иккинчи жамоаларнинг сенсацион имконияти: Ўзбекистон-2 эркаклар жамоасининг Испанияга қарши баҳси ёшларимиз учун халқаро элитада ўз сўзини айтиш учун навбатдаги катта имтиҳондир.
5-тур ўзбек шахматининг буюк қудратини кўрсатган бўлса, 6-тур мусобақа тарихидаги энг қайноқ ва кескин тўқнашув бўлишга ваъда бермоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 6-турда Ҳиндистон тўсиғидан ўтиб, 1-ўринни мустаҳкамлай оладими? Қизларимиз кучли Грузияни енгиб, яна кучли бешликка қайта оладими? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанддаги шахмат Олимпиадасининг ушбу қайноқ таҳлилини барча спорт ихлосмандларига фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…