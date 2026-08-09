Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот берди
Атлетико Мадрид Хулиан Алваресни ёзги трансфер ойнасида сотиш ниятида эмаслигини қатъий билдирди. Диего Симеоне клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчини сақлаб қолиш борасида бир фикрда эканини айтди. Арсенал ва Барселона ҳужумчига қизиқиш билдираётган бўлса-да, трансфер унинг 500 миллион евролик товон пули сабаб мураккаблигича қолмоқда. Барселонанинг молиявий чекловлари ҳам келишувни амалга оширишни қийинлаштирмоқда.
Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне жамоа ҳужумчиси Хулиан Алвареснинг келажаги борасида юзага келган вазиятга ойдинлик киритиб, клуб ёзги трансфер ойнасида футболчини сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар қилишича, 26 ёшли аргентиналик футболчининг хизматига Арсенал ва Барселона жиддий қизиқиш билдираётганига қарамай, Мадрид клуби ўз позициясида қатъий турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сеулда Манчестер Сити жамоасига қарши бўладиган ўртоқлик ўйини олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Симеоне вазият очиқ-ойдин эканини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ҳужумчини сақлаб қолиш борасида тўлиқ бирдамликка эришган ва футболчининг Англия Премер-лигаси ёки Ла Лигасидаги рақобатчиларга ўтиб кетишига йўл қўйилмайди.
Клублар қизиқиши ва молиявий тўсиқларАрсенал бош мураббий Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида 2022 йилги Жаҳон чемпиони бўлган Алваресни ўз сафига қўшиб олишни узоқ вақтдан бери режалаштириб келмоқда. "Канонирлар" трансфер бозорида янги юлдуз излаётган бўлса-да, Мадридда уларни жиддий девор кутмоқда. Ўз навбатида, Барселона спорт директори Деку футболчининг агенти Фернандо Идалго билан яширин учрашув ўтказгани ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд.
Шунга қарамай, каталонияликлар учун бу трансфер молиявий қоидалар ва иқтисодий қийинчиликлар туфайли деярли амалга ошмайдиган вазифа бўлиб қолмоқда. Барселона бошқа трансферларга ҳам эътибор қаратаётгани ва қаттиқ молиявий чекловлар туфайли бу келишув ҳозирча имконсиз кўринмоқда.
Расмий позиция ва товон пулиАтлетико Мадрид ижрочи директори Мигель Анхел Хил Марин футболчини сотиб олишнинг ягона йўли унинг шартномасида кўрсатилган улкан товон пулини тўлаш эканини очиқ айтди. Манбага кўра, Хулиан Алваресни қўлга киритиш учун исталган клуб 500 миллион евро миқдоридаги товони тўлаши шарт.
Симеоне ўтган йиллардаги Антуан Гризманн тажрибасини эслаб ўтиб, спорт нуқтаи назаридан футболчининг ривожланишига ёрдам беришда давом этишларини таъкидлади. "Биз спорт томонлама унинг ўсишига ва жамоага берган фойдасини давом эттиришига кўмаклашамиз", деди аргентиналик мутахассис.
…