Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот берди

·50·Спорт
Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот берди
Қисқача

Атлетико Мадрид Хулиан Алваресни ёзги трансфер ойнасида сотиш ниятида эмаслигини қатъий билдирди. Диего Симеоне клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчини сақлаб қолиш борасида бир фикрда эканини айтди. Арсенал ва Барселона ҳужумчига қизиқиш билдираётган бўлса-да, трансфер унинг 500 миллион евролик товон пули сабаб мураккаблигича қолмоқда. Барселонанинг молиявий чекловлари ҳам келишувни амалга оширишни қийинлаштирмоқда.

Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне жамоа ҳужумчиси Хулиан Алвареснинг келажаги борасида юзага келган вазиятга ойдинлик киритиб, клуб ёзги трансфер ойнасида футболчини сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар қилишича, 26 ёшли аргентиналик футболчининг хизматига Арсенал ва Барселона жиддий қизиқиш билдираётганига қарамай, Мадрид клуби ўз позициясида қатъий турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сеулда Манчестер Сити жамоасига қарши бўладиган ўртоқлик ўйини олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Симеоне вазият очиқ-ойдин эканини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ҳужумчини сақлаб қолиш борасида тўлиқ бирдамликка эришган ва футболчининг Англия Премер-лигаси ёки Ла Лигасидаги рақобатчиларга ўтиб кетишига йўл қўйилмайди.

Клублар қизиқиши ва молиявий тўсиқлар

Арсенал бош мураббий Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида 2022 йилги Жаҳон чемпиони бўлган Алваресни ўз сафига қўшиб олишни узоқ вақтдан бери режалаштириб келмоқда. "Канонирлар" трансфер бозорида янги юлдуз излаётган бўлса-да, Мадридда уларни жиддий девор кутмоқда. Ўз навбатида, Барселона спорт директори Деку футболчининг агенти Фернандо Идалго билан яширин учрашув ўтказгани ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд.

Шунга қарамай, каталонияликлар учун бу трансфер молиявий қоидалар ва иқтисодий қийинчиликлар туфайли деярли амалга ошмайдиган вазифа бўлиб қолмоқда. Барселона бошқа трансферларга ҳам эътибор қаратаётгани ва қаттиқ молиявий чекловлар туфайли бу келишув ҳозирча имконсиз кўринмоқда.

Расмий позиция ва товон пули

Атлетико Мадрид ижрочи директори Мигель Анхел Хил Марин футболчини сотиб олишнинг ягона йўли унинг шартномасида кўрсатилган улкан товон пулини тўлаш эканини очиқ айтди. Манбага кўра, Хулиан Алваресни қўлга киритиш учун исталган клуб 500 миллион евро миқдоридаги товони тўлаши шарт.

Симеоне ўтган йиллардаги Антуан Гризманн тажрибасини эслаб ўтиб, спорт нуқтаи назаридан футболчининг ривожланишига ёрдам беришда давом этишларини таъкидлади. "Биз спорт томонлама унинг ўсишига ва жамоага берган фойдасини давом эттиришига кўмаклашамиз", деди аргентиналик мутахассис.

Диего СимеонеХулиан АльваресАтлетико МадридАрсеналБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)