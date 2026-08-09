iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилди

·62·Техно
iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилди
Қисқача

iQOO Z11 смартфонининг расмий тақдимоти 20-август куни бўлиб ўтади. Қурилма 6,83 дюймли 3D Curveд AMOLED дисплей, 7,99 миллиметр қалинлик ва 199 грамм оғирликка эга бўлади. iQOO Z11 Ҳиндистон бозорида 4 нанометрли MediaTek Dimensity 7500 Турбо процессорига эга илк қурилма бўлиб, AnTuTu синовларида 1,2 миллион балл тўплаши мумкин. Geekbench AI маълумотлар базасида қайд этилган версия 12 GB тезкор хотира ва Android 16 операцион тизими билан жиҳозланган.

iQOO бренди яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан ўзининг янги iQOO Z11 смартфони ҳақидаги илк расмий маълумотлар ва суратларни ошкор қила бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилманинг расмий премераси жорий йилнинг 20-августига белгиланган бўлиб, у илгғор техник хусусиятлари ҳамда замонавий дизайни билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг тасдиқлашича, янги авлод қурилмаси йирик ва сифатли экранга эга бўлади. Хусусан, смартфон 6,83 дюймли 3D Curveд AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Бу ўз навбатида шиша қопламасининг корпуснинг ён томонларига эгилиб тушишини таъминлаб, фойдаланиш жараёнида янада қулайлик яратади.

Дисплей ва ташқи кўриниш

Экраннинг ўлчамлари ва унинг рамкалари борасида ҳам аниқ маълумотлар мавжуд. Эълон қилинган расмий тасвирларга кўра, экран олд панелнинг нақд 93,82 фоизини эгаллайди. Ниҳоятда юпқа рамкалар эса контентни томоша қилишда визуал кенглик туйғусини янада кучайтиради.

Шунингдек, iQOO Z11 корпусининг қалинлиги атиги 7,99 миллиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги 199 граммга тенг бўлиши маълум қилинди. Суратлардан кўриниб турибдики, қурилманинг ён рамкалари металлдан ясалган бўлиб, бу унинг мустаҳкамлиги ва премиум кўринишини таъминлайди.

Унумдорлик ва техник имкониятлар

Қурилманинг аппарат қисми ҳам жиддий эътиборга лойиқ. ixbt.com маълумотига кўра, iQOO Z11 Ҳиндистон бозорида янги 4 нанометрли MediaTek Dimensity 7500 Турбо процессорига эга илк қурилма бўлади. Ушбу чип расмий маълумотларга кўра, AnTuTu тест синовларида 1,2 миллион балл тўплашга қодир.

Бундан ташқари, смартфон аввалроқ Geekbench AI маълумотлар базасида ҳам кўриниш берган эди. Синовдан ўтган қурилма 12 GB тезкор хотура билан таъминлангани ва энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлаши аниқланган. 20-август куни бўлиб ўтадиган тўлиқ тақдимотда компания қурилманинг бошқа хусусиятлари ва нархини ҳам эълон қилиши кутилмоқда.

iQOOiQOO Z11MediaTekСмартфонAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиМеизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиБугун, 12:26OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди