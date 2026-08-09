iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилди
iQOO Z11 смартфонининг расмий тақдимоти 20-август куни бўлиб ўтади. Қурилма 6,83 дюймли 3D Curveд AMOLED дисплей, 7,99 миллиметр қалинлик ва 199 грамм оғирликка эга бўлади. iQOO Z11 Ҳиндистон бозорида 4 нанометрли MediaTek Dimensity 7500 Турбо процессорига эга илк қурилма бўлиб, AnTuTu синовларида 1,2 миллион балл тўплаши мумкин. Geekbench AI маълумотлар базасида қайд этилган версия 12 GB тезкор хотира ва Android 16 операцион тизими билан жиҳозланган.
iQOO бренди яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан ўзининг янги iQOO Z11 смартфони ҳақидаги илк расмий маълумотлар ва суратларни ошкор қила бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилманинг расмий премераси жорий йилнинг 20-августига белгиланган бўлиб, у илгғор техник хусусиятлари ҳамда замонавий дизайни билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг тасдиқлашича, янги авлод қурилмаси йирик ва сифатли экранга эга бўлади. Хусусан, смартфон 6,83 дюймли 3D Curveд AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Бу ўз навбатида шиша қопламасининг корпуснинг ён томонларига эгилиб тушишини таъминлаб, фойдаланиш жараёнида янада қулайлик яратади.
Дисплей ва ташқи кўринишЭкраннинг ўлчамлари ва унинг рамкалари борасида ҳам аниқ маълумотлар мавжуд. Эълон қилинган расмий тасвирларга кўра, экран олд панелнинг нақд 93,82 фоизини эгаллайди. Ниҳоятда юпқа рамкалар эса контентни томоша қилишда визуал кенглик туйғусини янада кучайтиради.
Шунингдек, iQOO Z11 корпусининг қалинлиги атиги 7,99 миллиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги 199 граммга тенг бўлиши маълум қилинди. Суратлардан кўриниб турибдики, қурилманинг ён рамкалари металлдан ясалган бўлиб, бу унинг мустаҳкамлиги ва премиум кўринишини таъминлайди.
Унумдорлик ва техник имкониятларҚурилманинг аппарат қисми ҳам жиддий эътиборга лойиқ. ixbt.com маълумотига кўра, iQOO Z11 Ҳиндистон бозорида янги 4 нанометрли MediaTek Dimensity 7500 Турбо процессорига эга илк қурилма бўлади. Ушбу чип расмий маълумотларга кўра, AnTuTu тест синовларида 1,2 миллион балл тўплашга қодир.
Бундан ташқари, смартфон аввалроқ Geekbench AI маълумотлар базасида ҳам кўриниш берган эди. Синовдан ўтган қурилма 12 GB тезкор хотура билан таъминлангани ва энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлаши аниқланган. 20-август куни бўлиб ўтадиган тўлиқ тақдимотда компания қурилманинг бошқа хусусиятлари ва нархини ҳам эълон қилиши кутилмоқда.
…