“Реал Мадрид” ва “Барселона” Мессига ҳамдардлик билдирди
“Реал Мадрид” ва “Барселона” Лионель Мессининг отаси Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан футболчи ва унинг оиласига чуқур ҳамдардлик билдирди. Клублар таъзия баёнотларини 8 август куни Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифалари орқали эълон қилди. “Барселона” Хорхе Мессининг Лионель Мессининг футболдаги илк қадамлари ва клубдаги муваффақиятли даврларида кўрсатган ёрдамини алоҳида эътироф этди.
“Реал Мадрид” ва “Барселона” клублари аргентиналик футбол афсонаси Лионель Мессининг отаси Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан футболчи ҳамда унинг оиласига чуқур ҳамдардлик билдирди. Жамоалар ўз таъзия билдиришларини бугун, 8 август куни X ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифалари орқали эълон қилди.
Дастлаб, “Реал Мадрид” клуби ижтимоий тармоқда Хорхе Мессининг вафот этгани ҳақида хабар берди. Орадан кўп ўтмай, Лионель Мессининг собиқ клуби — “Барселона” ҳам Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан расмий ҳамдардлик баёнотини тарқатди.
“Барселона” президенти ва директорлар кенгаши номидан йўлланган баёнотда Месси оиласига чуқур таъзия изҳор этилди. Клуб Хорхе Мессининг Лионель Мессининг футболдаги дастлабки қадамлари ва энг муваффақиятли даврларида “Барселона”га билдирган ишончи ҳамда клуб билан яқин ҳамкорлигини алоҳида эътироф этди.
Шунингдек, каталониялик клуб Хорхе Мессининг Лионель Мессининг профессионал фаолияти давомида уни қўллаб-қувватлагани ва футболчининг “Барселона”даги муҳим йилларида оилавий ҳамда касбий жиҳатдан ёнма-ён турганини қайд этди.
Шу тариқа, дунё футболидаги икки машҳур клуб — “Реал Мадрид” ва “Барселона” Лионель Месси ва унинг яқинларига оғир қайғу муносабати билан ҳамдардлик билдириб, Хорхе Мессининг футболчи фаолиятидаги ўрнини ҳам эътироф этди.
…