Куртис Жонеснинг таркибдан четда қолиши трансфер миш-мишларини кучайтирди

·50·Спорт
Куртис Жонеснинг таркибдан четда қолиши трансфер миш-мишларини кучайтирди
Қисқача

Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес Монакога қарши ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади. Клуб буни эҳтиёткорлик чораси сифатида изоҳлаган бўлса-да, футболчига узоқ вақтдан бери қизиқиш билдираётган Интер трансфер миш-мишларини кучайтирди. Ливерпул 2001-йилда туғилган футболчини тахминан 40 миллион еврога баҳоламоқда, Интер эса бу суммани камайтиришга умид қилмоқда.

Ливерпул жамоасининг ярим ҳимоячиси Куртис Жонес бугун оқшом Монакога қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади. Ушбу ҳолат инглиз футболчисининг келажаги борасидаги сўнгги миш-мишларни янада қиздириб юборди, чунки узоқ вақтдан бери Италиянинг Интер клуби мазкур ўйинчини ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилиб келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Ливерпул клуби футболчининг қайдномага киритилмаганини эҳтиёткорлик чораси сифатида изоҳлаган. Шунга қарамай, ярим ҳимоячининг ўйинда қатнашмаслиги трансфер бозоридаги тахминларни тўхтатгани йўқ. Яқин соатлар ичида бу ҳолат оддий эҳтиёткорликми ёки ҳақиқатан ҳам футболчини сотишга тайёргарлик белгисими, барчаси ойдинлашиши кутилмоқда.

Интер клубининг асосий мақсади ва молиявий муаммолар

Интер жамоаси Куртис Жонесни ўтган қишки трансфер ойнасидан бери ўзининг устувор трансфер мақсади сифатида кўриб келмоқда. Бироқ, Ливерпул 2001-йилда туғилган иқтидорли ярим ҳимоячини ҳозирда тахминан 40 миллион еврога баҳоламоқда. Италияликлар эса трансфер даври ривожланиши билан бу нарх тушишига умид қилишмоқда.

Трансфер амалга ошиши учун нафақат нарх, балки Интер таркибидан жой бўшатиш масаласи ҳам муҳим тўсиқ бўлиб турибди. Давиде Фраттесининг эҳтимолий кетиши инглиз футболчисининг жамоага келиши учун етарли бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли, клуб бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга мажбур.

Александар Станковик тақдири ва янги таклифлар

Ла Gazzetta делло Sport хабар беришича, Интер яқинда ёш ярим ҳимоячи Александар Станковик учун Брентфорд клубидан келган 40 миллион евролик таклифни рад этган. Агар мазкур футболчи учун трансфер суммаси ва маош бўйича янада каттароқ таклифлар келиб тушса,нерадзуррилар вазиятни жиддий равишда қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишлари мумкин.

Куртис Жонеснинг Монакога қарши баҳсда майдонга тушмаслиги ушбу трансфер доссесига янги тус берди. Интер раҳбарияти вазиятни диққат билан кузатиб, ҳозирча шунчаки кичик ишора бўлиб турган ҳолатни аниқ музокараларга айлантира олиш имкониятларини синчковлик билан ўрганмоқда.

Куртис ЖонесИнтерЛиверпулТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)