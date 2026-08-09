Куртис Жонеснинг таркибдан четда қолиши трансфер миш-мишларини кучайтирди
Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес Монакога қарши ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади. Клуб буни эҳтиёткорлик чораси сифатида изоҳлаган бўлса-да, футболчига узоқ вақтдан бери қизиқиш билдираётган Интер трансфер миш-мишларини кучайтирди. Ливерпул 2001-йилда туғилган футболчини тахминан 40 миллион еврога баҳоламоқда, Интер эса бу суммани камайтиришга умид қилмоқда.
Ливерпул жамоасининг ярим ҳимоячиси Куртис Жонес бугун оқшом Монакога қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади. Ушбу ҳолат инглиз футболчисининг келажаги борасидаги сўнгги миш-мишларни янада қиздириб юборди, чунки узоқ вақтдан бери Италиянинг Интер клуби мазкур ўйинчини ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилиб келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Ливерпул клуби футболчининг қайдномага киритилмаганини эҳтиёткорлик чораси сифатида изоҳлаган. Шунга қарамай, ярим ҳимоячининг ўйинда қатнашмаслиги трансфер бозоридаги тахминларни тўхтатгани йўқ. Яқин соатлар ичида бу ҳолат оддий эҳтиёткорликми ёки ҳақиқатан ҳам футболчини сотишга тайёргарлик белгисими, барчаси ойдинлашиши кутилмоқда.
Интер клубининг асосий мақсади ва молиявий муаммоларИнтер жамоаси Куртис Жонесни ўтган қишки трансфер ойнасидан бери ўзининг устувор трансфер мақсади сифатида кўриб келмоқда. Бироқ, Ливерпул 2001-йилда туғилган иқтидорли ярим ҳимоячини ҳозирда тахминан 40 миллион еврога баҳоламоқда. Италияликлар эса трансфер даври ривожланиши билан бу нарх тушишига умид қилишмоқда.
Трансфер амалга ошиши учун нафақат нарх, балки Интер таркибидан жой бўшатиш масаласи ҳам муҳим тўсиқ бўлиб турибди. Давиде Фраттесининг эҳтимолий кетиши инглиз футболчисининг жамоага келиши учун етарли бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли, клуб бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга мажбур.
Александар Станковик тақдири ва янги таклифларЛа Gazzetta делло Sport хабар беришича, Интер яқинда ёш ярим ҳимоячи Александар Станковик учун Брентфорд клубидан келган 40 миллион евролик таклифни рад этган. Агар мазкур футболчи учун трансфер суммаси ва маош бўйича янада каттароқ таклифлар келиб тушса,нерадзуррилар вазиятни жиддий равишда қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишлари мумкин.
Куртис Жонеснинг Монакога қарши баҳсда майдонга тушмаслиги ушбу трансфер доссесига янги тус берди. Интер раҳбарияти вазиятни диққат билан кузатиб, ҳозирча шунчаки кичик ишора бўлиб турган ҳолатни аниқ музокараларга айлантира олиш имкониятларини синчковлик билан ўрганмоқда.
…