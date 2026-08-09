Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди

·50·Спорт
Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди
Қисқача

Дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси Арина Соболенко уни мағлуб этган рақибалар кейинги даврадаёқ турнирдан чиқиб кетаётгани ҳақидаги статистикани тасодиф билан изоҳлади. У бундай ҳолатга уч сетлик оғир баҳслар ва рақибаларнинг кейинги учрашувини эртаси кунгаёқ ўтказиши сабаб бўлиши мумкинлигини айтди. Соболенко мазкур статистикани рақибаларига психологик босим ўтказиш воситасига айлантириш мумкинлигини ҳазил аралаш таъкидлади.

Дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси, беларуслик Арина Соболенко сўнгги мусобақаларда ўзини мағлуб этган теннисчиларнинг кейинги даврадаёқ турнирдан чиқиб кетиши билан боғлиқ қизиқарли ва ғаройиб статистикага изоҳ берди.

Ушбу тенденция ҳақида собиқ германиялик теннисчи ва спорт шарҳловчиси Андреа Петкович эслатиб ўтган эди.

«Кейинги даврада мағлуб бўлишса, мени ютишдан нима наф?»

Журналистлар томонидан берилган саволга Арина Соболенко ўзига хос ҳазил ва табассум билан жавоб қайтарди:

«Кейинги даврада нима бўлишини билишса, мени ютишдан нима наф? (кулади).

Жиддий айтадиган бўлсам, менимча, бу шунчаки тасодиф. Билмадим. Балки, сўнгги мағлубиятларимнинг барчасида баҳс уч сет давом этгани учундир. Улар жуда мураккаб, оғир ва жисмоний жиҳатдан толиқтирадиган ўйинлар бўлди. Баъзан рақибнинг навбатдаги учрашувини эртаси кунгаёқ белгилашади ва шундай оғир баҳсдан сўнг яна юқори даражада теннис кўрсатиш мушкул кечади. Демак, бу тақвим билан боғлиқ масаладир», — деди дунёнинг биринчи рақамли ракетаси.

Шунингдек, Соболенко ушбу статистика ўзига хос психологик қуролга айланиши мумкинлигини ҳам ҳазил аралаш қўшимча қилди:

«Умуман олганда, статистика ҳайратланарли. Рақибаларимга қўшимча психологик босим ўтказиш учун бу ҳақида кўпроқ гапиришимиз керак», — дея таъкидлади у.

Торонтодаги кутилмаган мағлубият

Эслатиб ўтамиз, Канаданинг Торонто шаҳрида ўтказилаётган турнирнинг тўртинчи даврасида Арина Соболенко россиялик Екатерина Александровага 2 соат-у 29 дақиқа давом этган драмали баҳсда 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Арина СоболенкоАндреа ПетковичЕкатерина АлександроваТоронтоКанада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)