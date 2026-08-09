Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди
Дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси Арина Соболенко уни мағлуб этган рақибалар кейинги даврадаёқ турнирдан чиқиб кетаётгани ҳақидаги статистикани тасодиф билан изоҳлади. У бундай ҳолатга уч сетлик оғир баҳслар ва рақибаларнинг кейинги учрашувини эртаси кунгаёқ ўтказиши сабаб бўлиши мумкинлигини айтди. Соболенко мазкур статистикани рақибаларига психологик босим ўтказиш воситасига айлантириш мумкинлигини ҳазил аралаш таъкидлади.
Дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси, беларуслик Арина Соболенко сўнгги мусобақаларда ўзини мағлуб этган теннисчиларнинг кейинги даврадаёқ турнирдан чиқиб кетиши билан боғлиқ қизиқарли ва ғаройиб статистикага изоҳ берди.
Ушбу тенденция ҳақида собиқ германиялик теннисчи ва спорт шарҳловчиси Андреа Петкович эслатиб ўтган эди.
«Кейинги даврада мағлуб бўлишса, мени ютишдан нима наф?»
Журналистлар томонидан берилган саволга Арина Соболенко ўзига хос ҳазил ва табассум билан жавоб қайтарди:
«Кейинги даврада нима бўлишини билишса, мени ютишдан нима наф? (кулади).
Жиддий айтадиган бўлсам, менимча, бу шунчаки тасодиф. Билмадим. Балки, сўнгги мағлубиятларимнинг барчасида баҳс уч сет давом этгани учундир. Улар жуда мураккаб, оғир ва жисмоний жиҳатдан толиқтирадиган ўйинлар бўлди. Баъзан рақибнинг навбатдаги учрашувини эртаси кунгаёқ белгилашади ва шундай оғир баҳсдан сўнг яна юқори даражада теннис кўрсатиш мушкул кечади. Демак, бу тақвим билан боғлиқ масаладир», — деди дунёнинг биринчи рақамли ракетаси.
Шунингдек, Соболенко ушбу статистика ўзига хос психологик қуролга айланиши мумкинлигини ҳам ҳазил аралаш қўшимча қилди:
«Умуман олганда, статистика ҳайратланарли. Рақибаларимга қўшимча психологик босим ўтказиш учун бу ҳақида кўпроқ гапиришимиз керак», — дея таъкидлади у.
Торонтодаги кутилмаган мағлубият
Эслатиб ўтамиз, Канаданинг Торонто шаҳрида ўтказилаётган турнирнинг тўртинчи даврасида Арина Соболенко россиялик Екатерина Александровага 2 соат-у 29 дақиқа давом этган драмали баҳсда 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…