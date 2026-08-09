Relativity Space Terran R ракетасининг биринчи босқичини йиғишни бошлади

·34·Техно
Relativity Space Terran R ракетасининг биринчи босқичини йиғишни бошлади
Қисқача

Relativity Space Terran R ракетасининг биринчи босқичи учун мўлжалланган қувват конструксиясига Аеон Р двигателларини ўрната бошлади. Биринчи босқич 13 та двигател билан жиҳозланади ва уларнинг умумий бошланғич тортиш кучи 3 497 000 фунт куч ёки қарийб 15,55 МН ни ташкил этади. Конструксия 420 та юклама сикли, жумладан, 62 та мустаҳкамлик ва турғунлик синовидан ўтган, иккинчи босқич эса криоген синовлардан муваффақиятли ўтган.

Аэрокосмик соҳада илғор технологияларни татбиқ этиб келаётган Relativity Space компанияси кўп марталик фойдаланиладиган Terran R ракетасининг биринчи босқичи учун мўлжалланган қувват конструкциясига Аеон Р двигателларини ўрната бошлади. Ушбу муҳим босқич келгусида оғир юкларни орбитага олиб чиқиш имкониятини берувчи йирик ракета тизимини яратиш йўлидаги асосий қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги ракетанинг биринчи босқичи 13 та Аеон Р двигателини ўз ичига олиши учун лойиҳалаштирилган. Денгиз сатида уларнинг ҳар бири 269 000 фунт куч (тахминан 1,20 МН) тортиш кучини ҳосил қилади. Натижада, ракетанинг учиш вақтидаги умумий бошланғич тортиш кучи 3 497 000 фунт кучни ёки қарийб 15,55 МН ни ташкил этади.

Мутахассислар ўрнатилаётган барча двигателлар аллақачон зарур қабул қилиш синовларидан муваффақиятли ўтганини таъкидлашмоқда. Двигателларни монтаж қилиш жараёни махсус ер усти жиҳозлари ёрдамида амалга оширилиб, бу ҳар бир двигателни ўта аниқлик билан ўз ўрнига жойлаштириш имконини беради.

Синовлар ва техник хусусиятлар

Барча ўн учта Аеон Р двигатели ўрнатилгач, йиғилган қувват конструкцияси айлантирилиб, биринчи босқичнинг қолган элементлари билан бирлаштирилади. Калифорниянинг Лонг-Бич шаҳрида амалга оширилаётган бу жараёнгача конструкция ўта оғир синовлардан ўтказилган.

Жумладан, биринчи босқич намунаси 420 та юклама сиклига, жумладан, 62 та мустаҳкамлик ва турғунлик синовларига бардош берди. Шундан сўнг, бак тўла ва босим остида бўлган ҳолатда унга 4,3 миллион фунт куч миқдоридаги ўқиявий сиқиш нагрузкаси бериб текширилди.

Параллел равишда Миссисипи штатидаги NASA синов мажмуасида Terran R ракетасининг иккинчи босқичи устида ҳам фаол ишлар олиб борилмоқда. У аллақачон криоген синовлар сериясидан ва парвоз вақтида кутилаётганидан юқори бўлган нагрузкалар остидаги текширувлардан муваффақиятли ўтди.

Келгусидаги режалар ва инфратузилма

Стенддан олингандан сўнг, иккинчи босқичга ягона вакуумли Аеон В двигателини ўрнатиш режалаштирилган. Шундан кейин у ўт очиш синовлари учун қайтадан синов майдончасига юборилади. Биринчи босқич учун ҳам йиғ ш ишларидан сўнг шундай дастур амалга оширилиши кўзда тутилган.

Эслатиб ўтамиз, Terran R — бу метан ва суюқ кислород билан ишлайдиган, баландлиги тахминан 87 метр ва диаметри 5,4 метр бўлган икки босқичли ракета ҳисобланади. Биринчи босқич парвоздан сўнг Ерга қайтиб келиши учун қўниш таянчлари ва панжарали аэродинамик рул бошқарувлари билан жиҳозланади.

Кўп марталик фойдаланиш конфигурациясида ушбу ракета пастки еролди орбитасига тахминан 23 500 кг юк олиб чиқишга мўлжалланган. Ҳозирча биринчи учиш санаси расман эълон қилинмаган бўлса-да, компаниянинг ички режалари 2026-йил охиридан барвақт бўлмаган муддатни кўрсатмоқда. Шу билан бирга, Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган Лаунч Комплех 16 майдончасида Terran R учун старт инфратузилмасини қуриш ишлари давом этмоқда.

Relativity SpaceTerran RРакетаТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди