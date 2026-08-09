Relativity Space Terran R ракетасининг биринчи босқичини йиғишни бошлади
Relativity Space Terran R ракетасининг биринчи босқичи учун мўлжалланган қувват конструксиясига Аеон Р двигателларини ўрната бошлади. Биринчи босқич 13 та двигател билан жиҳозланади ва уларнинг умумий бошланғич тортиш кучи 3 497 000 фунт куч ёки қарийб 15,55 МН ни ташкил этади. Конструксия 420 та юклама сикли, жумладан, 62 та мустаҳкамлик ва турғунлик синовидан ўтган, иккинчи босқич эса криоген синовлардан муваффақиятли ўтган.
Аэрокосмик соҳада илғор технологияларни татбиқ этиб келаётган Relativity Space компанияси кўп марталик фойдаланиладиган Terran R ракетасининг биринчи босқичи учун мўлжалланган қувват конструкциясига Аеон Р двигателларини ўрната бошлади. Ушбу муҳим босқич келгусида оғир юкларни орбитага олиб чиқиш имкониятини берувчи йирик ракета тизимини яратиш йўлидаги асосий қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги ракетанинг биринчи босқичи 13 та Аеон Р двигателини ўз ичига олиши учун лойиҳалаштирилган. Денгиз сатида уларнинг ҳар бири 269 000 фунт куч (тахминан 1,20 МН) тортиш кучини ҳосил қилади. Натижада, ракетанинг учиш вақтидаги умумий бошланғич тортиш кучи 3 497 000 фунт кучни ёки қарийб 15,55 МН ни ташкил этади.
Мутахассислар ўрнатилаётган барча двигателлар аллақачон зарур қабул қилиш синовларидан муваффақиятли ўтганини таъкидлашмоқда. Двигателларни монтаж қилиш жараёни махсус ер усти жиҳозлари ёрдамида амалга оширилиб, бу ҳар бир двигателни ўта аниқлик билан ўз ўрнига жойлаштириш имконини беради.
Синовлар ва техник хусусиятларБарча ўн учта Аеон Р двигатели ўрнатилгач, йиғилган қувват конструкцияси айлантирилиб, биринчи босқичнинг қолган элементлари билан бирлаштирилади. Калифорниянинг Лонг-Бич шаҳрида амалга оширилаётган бу жараёнгача конструкция ўта оғир синовлардан ўтказилган.
Жумладан, биринчи босқич намунаси 420 та юклама сиклига, жумладан, 62 та мустаҳкамлик ва турғунлик синовларига бардош берди. Шундан сўнг, бак тўла ва босим остида бўлган ҳолатда унга 4,3 миллион фунт куч миқдоридаги ўқиявий сиқиш нагрузкаси бериб текширилди.
Параллел равишда Миссисипи штатидаги NASA синов мажмуасида Terran R ракетасининг иккинчи босқичи устида ҳам фаол ишлар олиб борилмоқда. У аллақачон криоген синовлар сериясидан ва парвоз вақтида кутилаётганидан юқори бўлган нагрузкалар остидаги текширувлардан муваффақиятли ўтди.
Келгусидаги режалар ва инфратузилмаСтенддан олингандан сўнг, иккинчи босқичга ягона вакуумли Аеон В двигателини ўрнатиш режалаштирилган. Шундан кейин у ўт очиш синовлари учун қайтадан синов майдончасига юборилади. Биринчи босқич учун ҳам йиғ ш ишларидан сўнг шундай дастур амалга оширилиши кўзда тутилган.
Эслатиб ўтамиз, Terran R — бу метан ва суюқ кислород билан ишлайдиган, баландлиги тахминан 87 метр ва диаметри 5,4 метр бўлган икки босқичли ракета ҳисобланади. Биринчи босқич парвоздан сўнг Ерга қайтиб келиши учун қўниш таянчлари ва панжарали аэродинамик рул бошқарувлари билан жиҳозланади.
Кўп марталик фойдаланиш конфигурациясида ушбу ракета пастки еролди орбитасига тахминан 23 500 кг юк олиб чиқишга мўлжалланган. Ҳозирча биринчи учиш санаси расман эълон қилинмаган бўлса-да, компаниянинг ички режалари 2026-йил охиридан барвақт бўлмаган муддатни кўрсатмоқда. Шу билан бирга, Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган Лаунч Комплех 16 майдончасида Terran R учун старт инфратузилмасини қуриш ишлари давом этмоқда.
…